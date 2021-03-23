News：中環穿梭時空 搭1980s紐約地鐵

【明報專訊】對於不少70、80後來說，人愈大愈懷念兒時的玩物。香港置地構思的Belowground生活概念空間，就讓他們重拾青春時光。當中的店舖除了蒐羅當下流行的復刻fashion items，Belowground亦會定期舉行藝術展覽。近日他們與JPS畫廊合作，帶來「逆時車站」（Time Travel）展覽，讓大家踏進「過去」的空間。靈感源自1980年代經典電影《時光倒流七十年》（Somewhere In Time）， 主辦單位把電影中穿越時空的意念糅合其中，重現1980年代的紐約地下鐵，從中展示著名街頭藝術家Cope2 及本地藝術家Afa Annfa與Chino Lam聯合創作的巨型壁畫、畫作及雕塑，向塗鴉文化蓬勃的黃金年代致敬。

當大家「回到」昔日，在那還未有智能手機的年代，年輕人都愛玩電子遊戲機。在AV Belowground限時概念店內，則會展出多款1990年代的經典遊戲機收藏品，像是超級任天堂（SNES）的經典遊戲機、First 4 Figures模型及遊戲音樂影帶等，滿足遊戲機迷的情懷。AV Belowground限時概念店將開放至 3月31日。

●「逆時車站」展覽

展期：即日至5月16日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：Belowground 中環皇后大道中 15號地庫

查詢：info@belowground.hk

文：劉詩言