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跑味細節配高效引擎 日系歐製SUV慳家之選
小引擎車款：醒目養車 熱選細排氣量型號
小引擎車款：醒目養車 熱選細排氣量型號
文章日期：2021年03月24日
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最直接對手 福士T-Cross——整體規格跟Juke非常相近：999c.c. 3汽缸引擎，最大馬力115ps，7前速雙離合器波箱……可說是與Juke直接對撼。T-Cross與同廠經典小車Polo採用同一底盤，配上較高身的SUV造型，賣相活潑，駕駛感爽快。車價：$258,890；查詢：3698 9588（品牌提供）
改款保新鮮感 奧迪Q2——Q2是高級廠牌奧迪的入門型號SUV，日前才開售小改款版本，車內外經過修飾保持新鮮感。港版Q2配置1498c.c.直4渦輪增壓引擎，150匹馬力比Juke和T-Cross充沛，抑制震動的效果也佔優，但車價貼近30萬元或成阻力。車價：$299,900；查詢：2291 0000（品牌提供）
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【明報專訊】除了日產Juke，市場上可供選擇小引擎的型格SUV，還有福士（Volkswagen）T-Cross及新近推出小改款版本的奧迪（Audi）Q2。想買新車又想減輕養車支出，不妨留意。
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