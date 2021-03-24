CULTURE & LEISURE / CULTURE

PAST ARTICLES

小引擎車款：醒目養車 熱選細排氣量型號

文章日期：2021年03月24日

【明報專訊】除了日產Juke，市場上可供選擇小引擎的型格SUV，還有福士（Volkswagen）T-Cross及新近推出小改款版本的奧迪（Audi）Q2。想買新車又想減輕養車支出，不妨留意。

RELATED