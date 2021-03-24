小引擎車款：醒目養車 熱選細排氣量型號

改款保新鮮感 奧迪Q2——Q2是高級廠牌奧迪的入門型號SUV，日前才開售小改款版本，車內外經過修飾保持新鮮感。港版Q2配置1498c.c.直4渦輪增壓引擎，150匹馬力比Juke和T-Cross充沛，抑制震動的效果也佔優，但車價貼近30萬元或成阻力。車價：$299,900；查詢：2291 0000（品牌提供）