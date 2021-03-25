童趣壁畫 記錄村落變遷

大樹菠蘿——村裏長有不少大樹菠蘿，因此在壁畫中可看見大樹菠蘿的蹤影，而每到收成季節，光板田村均會舉辦大樹菠蘿節。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】壁畫，除了是單純的藝術創作，也可以成為社區的重要連結。荃灣光板田村（二段）近幾年出現了多幅充滿童趣的壁畫，有份籌辦壁畫創作的香港聖公會麥理浩夫人中心註冊社工李彥豪說，這些壁畫全都是村民、社工和義工的集體創作成果。

每2年翻新 呈現村內歷史

李彥豪指壁畫計劃始於2014年，每2年翻新一次，社工希望能透過壁畫呈現村內歷史，展現過去生活面貌，讓村民建立歸屬感之餘，亦讓村外人認識香港社會經濟發展的歷史一部分，促進城鄉交流。

光板田村是個寮屋村落，自戰後1950年代開始有人開始在這裏聚居，最初以務農為生；到了1970、80年代，工業興起，村內又出現了不同的工廠和山寨廠。因此，甫踏進村內，就可看見兩隻可愛豬仔跟你打招呼，亦能看見在藍天中飛舞的蜜蜂和養蜂場，還能找到五金工廠和豬油廠，這些全都是村民從前賴以維生的經濟活動。沿着七彩階級拾級而上，還能在壁畫上找到村內名物——大樹菠蘿，以及從前的少年人在農曆新年舞麒麟等生活面貌。再加上村民天馬行空的想像力，便畫成了一幅幅可愛壁畫。

2個有份參與的村民妙云、阿珍回憶，每次畫畫，一開始構思討論的時候已有村內居民參與，從社工口中得知不少村內以往的事。

大小村民、義工合力完成

從清洗外牆，剷去青苔，塗上底油，起稿到最後上色，在繪畫導師的帶領下，村內10幾個小朋友、一些大人，再加上村外來的大專院校和親子義工一手一腳合作，花了4、5個周末才完成。妙云回憶，小朋友雞手鴨腳，常弄翻油漆，把油漆沾到身上，「搞到成身五顏六色，頭髮又有，鞋又有」，玩得不亦樂乎。阿珍屋外大石頭上色彩繽紛的蘑菇屋常吸引遊人拍照，是女兒心怡小學二年級的時候所畫，阿珍笑言女兒十分自豪：「她常常在家裏說：『個壁畫係我畫㗎！』」

入村打卡 緊記勿擾民

李彥豪表示，自從七彩壁畫在村裏出現後，吸引了不少遊人來參觀拍照；惟一些遊人或造成噪音滋擾，又或亂拋垃圾、口罩等，村內空間窄小，大家前去的時候，要留意不要打擾到村內居民的生活。

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