沙發薯：變裝變自己變世界

【明報專訊】最近留意到獨立歌手Serrini與香港的drag queen XXXotica日光日白以華麗妖艷的drag queen打扮在尖沙嘴當旺位置穿梭，刻意吸引眼球。街上人群當然有不同反應，有好有壞，不過最深刻的是有人大叫：「人妖呀？」

以前香港社會喜歡恥笑貶低標奇立異以及少數社群，「跨性別」被稱為帶有貶義的「人妖」，主流媒體擁戴，電影也要改做「人妖打排球」。不過，今時今日，社會轉變，變裝已在主流有一定曝光率，像喜歡Serrini的一班年輕覺醒一代（woke generation）自然不會再對像drag queen等的LGBTQ社群帶有歧視偏見了。

媒體上早已有不少有關變裝的電視節目，剛好最近看到BBC Scotland在2019年推出的Mother Tuckers：Drag Queens of Glasgow便是有關一班在格拉斯哥裏的drag queens的故事。

籠統來說，變裝的重點是「表達自我」。「自我」是什麼？這正是弔詭的地方。變裝的人，不代表他們希望變成女性，又或是他們認為drag queen的一面才是真正身分。像紀錄片裏頭20多歲的James Law，他正職是海軍學員，他認真以Voss身分做變裝表演只不過兩年，但對他來說兩個身分都同樣重要，他就是喜歡可以在兩個身分間穿梭；同樣地Stephen與他的變裝女王身分Barbara La Bush的關係亦相似，他的真我就是兩個身分的共存。

年過40的Stephen自稱是Glasgow裏最老的drag queen，他活躍於蘇格蘭大大小小的LGBT酒吧活動，將drag show帶到蘇格蘭的不同角落。不幸地患上第三期胃癌的他決定不接受治療，因為如果接受治療，他日後就必須靠「結腸造口（假肛）」過活，意味着他不能再繼續做變裝表演。所以他決定痛痛快快地過僅餘的生命，繼續變裝。

將變裝帶入主流

故事不同，但身分設定及背景卻是類近：活在這個充滿壓抑犯禁的社會，這些愛當drag queens的人因為行為「不一樣」而受盡不少苦頭，尤其在成長時常被欺凌歧視，所以變裝成為一道窗口：他們借變裝來解除束縛，解放平時不敢在日常生活中的個性。這亦是變裝在年輕一代愈來愈受歡迎的原因，不少女生視之為精神支柱，因為她們都感到drag queens讓她們更自信、更敢表達自我。

當然，變裝近年愈來愈受歡迎，還是有賴全球大熱節目RuPaul's Drag Race所賜。節目其實早在2009年在美國Logo TV首播，但隨着網絡及社交網絡的普及，讓更多人能接觸節目、認識RuPaul。節目在這幾年間陸續推出不同國家的版本，英國也在兩年前推出英國版，剛播完第二季。

RuPaul將變裝帶入主流，讓觀眾明白變裝其實是一門藝術。單是外形已是不簡單，要化上那些奇艷的妝不僅費時，更要有技巧。造型亦要自己精心設計，要修改裁剪衣著，物色適合的假髮。表演亦是少一點功力也不可，需要演得跳得，既要有壓場感亦要有滿滿的幽默。最後不能不提變裝表演時的指定動作：穿上斗零踭，把那話兒「夾住」。

除了明白變裝是一門藝術外，還要緊記drag queen象徵的社會意義。美國紐約同志平權運動中drag queens擔當重要角色，在1969年著名的Stonewall riots，他們便是前線人物。變裝，不止可改變自己，原來亦可改變世界。

文：陳Damon（chandamon.com）

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