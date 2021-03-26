思索打卡動作意義 搔首弄姿展現「奇觀」

【明報專訊】打卡影相的時候，你會不會覺得自己是在表演呢？在比薩斜塔前舉手「托起斜塔」，在天壇大佛前與一眾好友一起伸手扮演千手觀音，為什麼大家在相機面前願意做出如此蔚為「奇觀」的動作呢？年輕舞者及編舞家李偉能，帶領5名來自不同界別的表演者，用舞蹈及表演探討人像攝影中的「打卡動作」及表演者賣力表演的「奇觀」，到底有什麼意義。

英文字spectacle，有人譯為「奇觀」，有人譯為「景觀」，此詞彙演變成一個概念，源於法國哲學家居伊．德波（Guy Debord）在1967年出版的著作《景觀社會》（The Society of the Spectacles）。此書批判當今資本主義社會，人們過度崇拜物質及消費符號，這種崇拜建基於影像成為社會關係核心，新聞宣傳、廣告、娛樂及流行文化等影像佔據日常生活，人們漸漸以追求影像或「景觀」為目標。

表演者反思表演

看到舞蹈表演題目《回聲二：人為景觀》 時，記者的想像，是作品要諷刺資本與消費主義，創作此表演的編舞家李偉能表示，表演的確借用了德波的概念，但創作主題也在過程中有所改變。疫情前，李偉能本希望用沉浸式（immersive）的手法，透過演員進入觀眾群中，讓觀眾成為表演景觀的一部分，繼而反思日常中消費、旅行打卡等經驗。由於社交距離限制，製作團隊變陣，表演採以鏡框式舞台，主題上除了探討氾濫的人像攝影如何讓人的身體成為景觀，也會涉及表演者對表演的反思。

李偉能說，很多時候表演者在表演中製造奇觀吸引觀眾。記者訪問時看到的綵排，5名表演者像模特兒一樣，在鏡頭面前搔首弄姿，扭腰擺臀，炫耀肌肉和身材。此作英文名字用上We are Spectacle(s)，就在叩問表演者作為景觀提供者，他們與景觀的關係，李偉能續道︰「特別是身體的表演者，如舞蹈，無論學院的訓練，或在社交媒體的影片中，他們總是要轉很多個圈，打扮得很美，我想嘗試從現場表演中挑戰這個想法，奇觀是否構成一個好表演的唯一元素？」

「動作意義是流動的」

在這10分鐘的一個段落，表演者擺姿勢時，會輪流做動作，其他人定格不動。李偉能解釋，這樣的做法像由真人表演的定格動畫，每個動作本是靜止（stillness），連續做，組合起來就形成動態（movement）及運動（motion）。同時，因為流暢的動態被拆解為定點靜止的動作，讓觀眾反思動作與背景脈絡（context）的關係。例如此段落的結尾部分，表演者假扮旅行時人們放上社交媒體的「打卡照」，念出人們如何為照片配上的帖文和標籤（hashtag），就是所謂的脈絡。李偉能在文字與說話外，也會用上影像投影、直播投影、音樂、文字等媒介，突兀地改變表演者身體動作景觀的脈絡。在動作的停頓、脈絡的轉換之間，表演激發觀眾思考動作的意義。

李偉能與表演者討論時，表演者提到此作品給他們的感覺，是動作的意義可以是空白的。李偉能以社交媒體中迷因（meme）的傳播方式為例，網民總是強行組合影像，或為影像配上文字強行詮釋，例如把翹手的桑德斯（Bernie Sanders）剪接在不同圖片上，他說這種「強行性」，展示了動作的空白與暴力。很多人會問李偉能某個動作代表什麼，想要一個確切的答案，他認為動作的意義也應該是流動的，如果你只明白某個動作代表什麼，其實對於整個表演，可能什麼也沒能明白到。

是次表演是李偉能首個足本舞蹈作品，全長1小時。李偉能曾於2016年獲菁霖文化藝術基金頒發新晉編舞獎，也曾與國際知名舞者合作，此系列上一作品，可說是李偉能獨腳戲的《回聲摺疊》，也在世界各地上演及重演。他喜歡在表演中探討身體、符號、語言、定義等概念，新作將一脈相承繼續探索。

●《回聲二：人為景觀》

日期︰4月2至4日

時間︰下午3:00或晚上8:00

地點︰大館17座F倉展室（中環荷李活道10號）

票價：$250

網址︰bit.ly/3tymytS

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪