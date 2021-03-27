橡筋演變：橡筋花款愈變愈多 大吹韓風

【明報專訊】以往束髮橡筋多為黑色、寶藍色等平實顏色，甚至有人只用文具橡筋綁頭髮，及至現時橡筋款式已五花八門。從何時開始，橡筋成為頭飾界的主角，更可當作手鏈襯搭衣服？奇興百貨店內有出售橡筋、髮夾、頭箍、梳等；單是橡筋，放眼店內估計亦有上百款，客人由OL到學生都有，不少學校亦會在這裏購買表演用的髮型用品。奇興百貨第二代接班人Terry及其太太Eunice，對橡筋當然有不少了解。

Terry指，以前的人對橡筋不會有太多要求，「好似以前波鞋得『白飯魚』咁，以前用文具橡筋都可以紮頭，睇中個款就買」。及至現在生活質素提升，客人選擇橡筋時亦有更多要求，「又要好看又要舒服」。Eunice舉例，近年多了客人關心哪款橡筋回彈力好、會不會「彈親手」、橡筋產地等；形容雖然橡筋是消耗品，價錢亦不貴，「但（現在的人）寧願畀多少少錢，都要買質素較好的橡筋」。

時移世易，橡筋功能亦不止用來紮頭髮，更被當作飾物，用作配搭衣服，花款、顏色愈出愈多。Eunice笑言，他們入貨時要「1個款入10隻色以上」，滿足客人需求。她留意到近5年間，到店買橡筋的人會要求橡筋「不撞款，唔興就買過另一個款，仲要考慮埋襯衫」。為配搭衣服，不少客人選擇橡筋時，「第一件事睇下戴上手好不好看，再放上頭到，10個人有5個來買（橡筋）都會戴上手揀，好似食飯要手機食先」。

她續指，以往客人對頭飾的追求較貼近日本潮流，近10年受「韓風」影響，韓國髮型產品成為後起之秀，大受客人歡迎，「可能睇韓劇睇得多，見邊個明星戴過類似的款式，入貨就會好好賣」。Eunice指，相比日本頭飾，韓國頭飾的性價比較高，不但款式多，質素亦不俗；以橡筋為例，日本TPU橡筋要約$30一盒，韓國TPU橡筋只要一半價錢，吸引不少客人購買，當中更不乏媽媽級客人。

韓國TPU耐用 價格取勝

問及個人推介的橡筋，Eunice認為韓國TPU橡筋是「今年最流行的橡筋」，因其物料純度較中國TPU橡筋高，據她說，相比中國TPU橡筋只能使用約10次，韓國TPU橡筋可使用約20多次，不但較耐用，亦不會「卡頭髮」；加上TPU橡筋有多種顏色選擇，不像以往只有黑色般死板，一盒只需十多塊已有上百條橡筋，適合上學，甚至舞台表演、比賽等不同場合使用。

[有得揀]