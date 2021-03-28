【明報專訊】中美罵戰新觸發一輪品牌抵制潮，因見明星偶像表態不似預期，惹來網絡上一片哀嚎，轉移再迴盪起反擊的一些抵制呼籲。而罵戰圍繞的核心——人權，在不同陣營之間卻彈來彈去彈出彈入，支持什麼反對什麼，卻變成再也理不清的一團棉花。關注勞工和人的李峻嶸，努力想要尋找不被綑綁在這個戰團中的第三套路，留美學人李宇森則訪問了專研人權歷史的哈佛法律學院教授Samuel Moyn，追蹤到人權概念誕生的最初始，發展到今天，在中美之間講人權，是否一個發展進程的先後問題？教授說，問題是今天不論是誰，都沒有談飽足權，而當他們說人權，其實在說什麼？

M+那個艾未未舉中指的藏品仍在紛擾中，近日也有發言反駁的資深藝術學者何慶基，今期撰文，以神話傳說中的盧亭解說香港文化特色，那種無從歸類，「不是這又不是那」的自成一路，近年盧亭在戲劇電影和畫作中現身，97年他在藝術中心策展時的初衷，就為想講清楚香港係乜，如何離不開水，搵水或散水。若果你在思考藝術，或者什麼是香港文化藝術，又或者如何站邊，可作參考。

香港雖小，其志亦大，記者彭麗芳訪問了袁國勇教授，聽他解說鼻噴式疫苗的想望與進度。廠房資金制度皆無，財力物力維艱，港大團隊仍在過關斬將，終於宣告「港版新冠疫苗」第一期臨牀測試，即將展開。

編者話˙黎佩芬

圖˙程展緯

編輯•蔡曉彤

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