{電池達人}曾廣輝 救治電器 揭示維修與回收真相

【明報專訊】叫輝哥選一件電器示範維修過程，他戚起眼眉：「有一件perfect池」，從一堆待修電器紙箱中摷出一部手提式激光脫毛機，他未解釋已經笑到「扯蝦」：「我試機試到成隻腳無晒腳毛，都未知它壞乜」。

這個大門掛有「電池男」招牌的維修工場有齊各類型古靈精怪電器和電子產品，他總說只要客人有心整，他都會盡力幫，若然是手頭緊的老弱傷殘，就算要貼錢維修都在所不計。

左一句減少浪費，右一句公民教育，他每一日靠一雙手阻止了無數電器淪為廢鐵。但他又說得直率：「環咩保啫？我都好坦白話你聽最初都是為口奔馳。」還自嘲說，其實每日的工作就是當一個「垃圾佬」，將別人眼中的垃圾維修好來掙錢，「有些人說發財立品，有餘力咪幫吓人」。

只是隨年月過去，他自己亦覺察到原來在做的事對環保、家庭、社會，以至世界都有幫助，尤其當漸漸發現到，電器生產商如何為電池壽命設限，夠鐘便自動嗚呼壞掉。還有諸如收買佬不會詳細告訴你的真正電池回收價值，從而內望本地電子廢品業生態，其中帶着給港府如何做好環保政策的啟示。

維 修 ︱ 手機換電 堅拒不做

原以為「電池男」是一間換電池的店舖，原來是專門維修電池。電池都可以維修？曾廣輝（輝哥）耐心解說：「拆開電池個蓋，替換高容量電芯或全新電芯，再進入電路板深層的技術板reset所有數據庫。你首先要有硬件和它（電路板）通訊到，再有軟件寫數據進去。」一部電動車的電池折舊至容量無了大半，重新組裝放在電動輪椅上可以用很久很久。

52歲的輝哥13年前由維修手提電腦電池起家，2008年在深水埗新高登電腦廣場開創「電池男」（現遷往福仁電腦商場），到現在連電動車電池研發都「撈埋」。曾經有訪問引述他說在香港整電池他認第二，無人敢認第一。唯獨手機電池，他就算懂得維修都堅拒不做，「因為維修電話（行內）太多古靈精怪嘢啦，你付出那舊錢是否真的和你得到的零件成正比？我都懶得和客人爭論」。

300元全新原廠電 打死不要信

他簡單舉例，有朋友想換iPhone X電池，問他收費，他報價650元，換來質疑：「吓？鴨寮街收350元，你收我650元？」他嘆氣，「你覺得鴨寮街有無賺你錢呢？當然有啦。他有無可能給你一件300元的電池，然後收你50元人工？我報價650元，你猜我會不會是電池成本只是300元，然後敢收你350元人工？還是你覺得電池500幾元，我收多你百幾元呢？」他解說鋰電池分很多種，蘋果iPhone使用最高質鋰電池「鈷酸鋰」，又耐用又防爆又貴又不會發脹；有一種是平價聚合物鋰電池，「又會爆又會發脹，危險度特別高但又最平」，偏偏單憑外觀無法區分。

他苦口婆心說蘋果正廠電池售價至少580元：「我同你講，輝哥我即使收你650元都不是換全新電的，而是用九成幾新的拆機電池（從舊機拆出來的原廠電池），你信就信吧。為何不是全新？蘋果怎會單單賣一嚿新電給我？」如果真要換手機電池怎算好？「有人收你600多元說是拆機電池，你就付錢給他。如果他說300多元給你一粒全新（原廠）電池，你打死都不要信他，這個是輝哥話畀你聽嘅！」不過，他建議大家若真要換手機電池或損耗品，始終都是回去原廠最好，「不要搞太多花臣啦」。

順帶一提，「電池男」的店在深水埗，與鴨寮街相隔三條街，維修工場則在長沙灣。

電池發脹 行業暗操作？

同行攝記借機插嘴又問，何解某電子品牌電池經常發脹？輝哥聳聳肩回答，一般有兩個可能，一是用家使用不當，閒置電池多時又沒有好好儲存；二是廠家故意設定程式，讓電池在充電達到特定次數後強行進入必須替換的周期，「當你下次充電，電流只推向電池中某一粒電芯，令電池發脹」。當然並非所有公司都如此，「好在乎間公司背後的商業元素重點放在哪，它可以是客人必須換機我才賺到錢，可以解釋為如果客人過度充放（充電和放電）電池會爆裂，又會拿出安全原因壓你」。

最易理解的例子是打印機墨盒，為何已經顯示沒有墨水仍然有人回收？原來墨盒內的芯片會設定特定張數，只要達到數目，打印機就會提示你必須更換墨盒，但很多時仍然有剩餘墨粉。同時，亦有可能是未達到墨盒張數上限已經耗盡墨粉。商人回收墨盒後可以化整為零，將兩者混合：將未用盡張數的墨盒芯片重新設定為零張，添加未用的墨粉出售。「以前好多人來換墨盒的，所以看過芯片程式如何運作。今日設計會不會不同了？我就不確定。」但他指這類為電子產品損耗品預設替換周期的做法並不罕見。

遍地電器 咩都維修

明明是維修電池，工場卻遍地電器，而且花樣百出：電療穴位儀、電解還原水機、二三十把知名品牌風扇……難道所有電器都是壞電池？輝哥拍一拍記者肩膀，笑笑說：「你知啦，我們經常被客人誤導：『開不到機呀，幫我整電池呀』，但整好電池還是開不了機。你作為一個消費者，我告訴你我換了電，要收你300元，但你部機都是開不到，你會不會覺得公平？你會不會覺得開心呢？」於是他在約6年前又開設了香港水貨電器專業維修站，專門維修水貨或是保養期已過的電器產品，而近年維修得最多的是某品牌的風扇，因為售價貴，人們才捨得出錢維修。

「其實產品質素是好的，好多時故障是用家使用不當。」他掏出手機說「這個就經典了」，展示一張風扇芯片燒焦相片，「本身風扇就已經是用13m（方腳）香港插頭，只要直接插在插座就用得，但客人偏要加多個adaptor（轉插器），『多嚿魚』。而且他一開機就開熱風，一下子電力扯得勁，個adaptor過熱和超出負荷，你見到塊底板是從火線位置開始熱溶，造成整塊芯片都燒毁，其實不用adaptor就無事」。

維修風扇全過程

他隨手又拿起一部故障風扇示範整個維修過程，維修單寫着「無法左右轉動」，他即時反應是「可能壞了摩打」。雖然無法轉動亦可以是和電路有關，因為電池芯片有一部分是負責控制轉動功能，但由於風扇連手動都無法轉向，因此相信是牽涉摩打的機械性問題，「整電器邏輯思路要好，你要知道有一，就會有二」。他邊解說邊拆解，不消半小時完成維修（見圖），不出所料是摩打故障。

回 收 ︱ 廠商沒告訴你的事

維修工場門外泊了一部鮮黃色電動電單車，原來輝哥現時是一間中國電動電單車製造商的香港代理管理層，4年前他開始兼修電動車電池維修。這正是「開正佢嗰瓣」，因為他年少時是一個車房學徒。

20歲時為大型汽車噴漆公司回中國大陸培訓人才，轉眼十多年，回港後噴漆業已成夕陽工業，他被迫轉行，曾做過印刷、賣紙皮、售貨員、旅遊巴管理層、旅遊巴司機。「轉型是好困難，因為你花了人生最精壯的年頭專心做一件事，有段時間都幾迷惘。」在他40歲邊駕旅遊巴，邊在拍賣網經營網購時，「搵食架生」手提電腦電池突然故障。他立即查詢電腦公司有沒有替換電池，「一句埋嚟，你嚿電池好舊㗎喎，停了產。如果要從日本訂回來，要千二三元，還貴過部機！覺得心好不平衡」。

自稱國內通的他，於是北上廣州換電池，發現原來維修電池在當地很普遍，最後僅花150元人民幣就維修好手提電腦電池。「真係掂喎。回來香港後想了很久很久，當時香港都無人說電池是可以維修的。」於是他決定拋下香港所有工作，跑到廣州拜師學整電池9個月，期間零收入，靠太太一份收入養家，破釜沉舟。

有價值仲有政府補貼

學師生活是每日到師父檔口蹲街邊吃飯，每當有電子垃圾來到就齊齊上拆下零件，然後如砌lego般裝嵌成完整手提電腦出售。在那裏，他見到一車車在香港轉口的電子洋垃圾被拆件出售，「廢棄電子產品肯定是好污染的，因為你知道好多物質的元素裏面是分解不到，例如水銀、鉛等」。金屬物質你都有研究？「當然啦，因為金屬裏面每一樣都有回收價值。只不過沒人告訴你，回收商說你個電動車只值一二百元，但真正的事實是你剛才那些『18650鋰電池電芯』是48000元一噸呀報廢價。為何我不告訴你有價值？我呃了你嚿錢咋嘛。而接着政府又拿一嚿錢給我補貼我，那誰是暴發戶呀？咪我囉！回收嗰個囉。所以有時，我看到這些事情是不公平的。」

所以他覺得，政府應該將補貼的費用轉移到資助市民維修電器，「你會引伸到有另一個人肯做維修。你可以照樣補貼回收商的，但不需要偏側一面，可以開出一條新戰線。用家又可以慳錢、維修者又有生存、又減少環境污染，這樣就是三贏，這是我自己的想法」。

老弱婦孺一定要幫

訪問過程裏，記者感覺反差強烈。位於長沙灣工廈的維修工場不如想像中灰塵撲撲，而是潔淨且井井有條，他卻反指「已經覺得好亂」；終日埋首研究機械電子的粗獷男子，隨口便說條條道理而且攙雜各種諺語，訪問眨眼竟已5小時。見午飯時間已過，他帶記者去吃了個精緻的all day breakfast。

自言是性情中人，他說有時聽到客人的故事亦會忍不住淚流，例如剛過去的農曆新年，一個年輕女生告訴他想為媽媽維修電動輪椅電池急用，但因為疫情失業，預算只有2000元。「她住東涌，但經常要帶媽媽回葵涌覆診。我問那你的兄弟姊妹呢？她就哭了起來。」聽得他揪心，於是周日加班趕快維修輪椅兼送貨，雖收了她2000元維修費，卻暗地封了一個2000元的利市給她。「我們不是什麼大企業，但有些事情是要幫的，老弱婦孺、傷殘人士一定要幫。仗義每多屠狗輩嘛，深水埗最多我們這些人。」

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 曾憲宗、彭麗芳

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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