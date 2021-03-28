ways of seeing：獨立攝影雜誌創刊 失‧禁時代 集結影像力量

【明報專訊】黑夜訪問剛開始，大家都說收工到來，拿着酒杯的陳焯煇醉了。滿眼迷濛的他說不清醒只因為今天的assignment太早，桌上放着新印起的《虎豹瑪莉》，封面是充滿水氣的鏡前一個吹氣公仔，是他的攝影作品。這晚聚在一起的人多是拍攝新聞的「行家」，他們半年前開始籌備這本小誌（zine）或受邀創作，各自交出作品，牽頭的Paul Yeung（楊德銘）簡單一句：「大家在攝影記者以外，用影像講自己想講嘅嘢，其實就係咁。」第一期終於出爐，主題是「失禁」。忍不住要宣泄的到底是什麼？自2019年夏天積壓的無力感？對時代的回應？有人耍手擰頭、有人咿咿吟吟、有人覺得都係，當攝影的人回歸自我，其實是一個個人，同一個題目各有演繹，同一個問題也有不同答案。

「娃友」的世界

陳焯煇說這是他拍性愛公仔的第二部曲。第一部曲在網媒發表，他到內地拍中山造公仔廠、廣州性文化節、貴州「娃友」阿叔，「但我覺得唔夠喉，沒法深入娃娃社群去影，我混入微信圈，但發現娃友永遠不會剖白內心，更不會畀你影。就我接觸，他們都是普通正常人，不是很多人想像中『變態』，好似我訪問的阿叔只是當Barbie咁玩」。他用5000多元買了一個「Mary」，也將自己放入照片中。「第二輯把心一橫，不用那麼紀實的方式，甚至自己去演繹。」Photoshop虛構、親身參與，新聞照片容不下的，這輯照片都有，他在媒體發表照片，需要加上一些社會意義，例如中國男性人口與這門生意的關係，但與這輯作品有關的，他會說呼應着自己的孤獨個性，也說最初因為中學時同學講笑「阿煇有條女叫Mary」，才認識這個娃娃，「大個之後，我常想影好呢嚿嘢，就係咁」。

參與辦zine，「你唔介意我粗俗啲講，打飛機佔50%，在工作以外想做些不同的事佔30%，有20%是我想做啲野，不是什麼偉大的事。我發覺在攝影記者圈子也好，這個時代也好，很多怨言、很多無力感，嘗試做些事，個人唔會咁『怨』，即使那一步是bullshit，都叫行出一步，令個人冇咁頹。我們做這些，多少是玩的心態，沒想太多意義，因為我們工作上已做很多嘗試產生意義的東西。」

撕紙「白毛女」

若與阿輝的作品對照，林亦和Kayla合作完成的《兩面紅》顯得「公共」得多，Kayla是前記者，負責擔任美術指導，林則是獨立攝影工作者，也會為路透社等國際媒體供新聞相。穿芭蕾舞鞋的舞者緊握拳頭，以僵硬的笑容直視前方，Kayla：「《白毛女》是文革時的樣板戲，所有非官方認可的藝術不可以出街，香港的情况就似這樣。」撕碎的白紙任意想像，可以是文宣，可以是法律。林亦說約在去年11月受邀為《虎豹瑪莉》創作，「香港那段時間都幾低氣壓，聽到題目是失禁，我們想起失憶、禁忌」。二人也給予舞者發揮空間，「模特兒本身是跳了10年舞的人，既跳芭蕾舞也跳現代舞，底子很強，我們想照片是有力的，會播着歌讓她自己去展現，她有她的表達，不是一個擺甫士的花瓶」。

時事很遠 創作很近

照片像預言，強烈地回應着現在，林亦的說法很特別，她將拍攝貼身時事形容為「很遠」，抽象創作卻「很近」。「這些相不會在新聞看到，新聞都是一板一眼告訴你，今日拉了幾多人，我覺得都是很遠的事；作品很近，因為這才是我對事情的感覺。那種焦慮是我做新聞時表達不到，對西九法院47人的案件，我也很焦慮很不開心，但那刻都要隱藏自己去拍現場，事後沉澱起碼要用一個禮拜，好好彩有這個空間拍出我們的感覺。」怕不怕被點名？「咁都點名？我們已經好向黨致敬﹗」

街上的證件照

「有次在工廠區一條街上，突然見到地下有張證件相，便拾起了，其實都驚驚哋，又唔知佢死咗未，又唔知做咩事，但都執咗先。」Paul 10多年間偶遇證件相7、8次，「一張證件相，在街上留了個形象，你不覺得這件事很特別嗎？」他理解失禁，是巧合、控制不到的情况，也像攝影。Found photography把得到的舊照片再處理，他把人頭弄去，或剪剩兩條邊，拋散、拼合、燒掉，左試右試。

「我感覺已到不吐不快的時候，《星期日生活》都有條揮春叫『一人做啲』啦。我們都是做啲囉。」Paul想透過創作宣泄鬱悶，「我現在成日好似唔夠氣咁，鬱在心口很明顯。是否只與2019年有關，我不敢肯定，但多少都有」。那年6月，他在衝突現場拍攝，「我覺得自己好老，老了很多，在現場的體力、精神狀態、怕不怕死，夠不夠勇敢，都幾揭露自己的懦弱。6月底我身體已有毛病，生蛇。」創作能否成功宣泄？「未必完全得，像我在雜誌中寫的詩，似面對一道牆，還未穿透，那是一個過程，我需要做一些事所以做」，「一班人能在這時代做什麼也好，像莞荽黨、燒賣黨都是好事，於是我就想落手落腳做。」

在香港旅行

PW讀攝影出身，總對交上的創作舉棋不定，覺得還有更好。「我放假去影相做這些作品，由畢業開始做了兩年半新聞，過程都比較艱辛，平時沒什麼時間留給自己，就趁這個機會創作。」影得多新聞，他說覺得反而令攝影退步了，「平時知道界線在哪，影到怎樣就足夠，做自己作品永遠都好迷惘，覺得應該再影多兩次，看哪張比較好。一張記憶卡夠影兩三星期，像回到讀書時的狀態」。當作旅行，拍四處的山水，拍自己對香港的印象。

他的糾結在於創作本身，「現在香港年輕的人沒什麼想像力，不知是社會氣氛問題還是怎樣，由我大學三、四年級開始，已沒什麼新意念去做作品，問師弟妹亦然，現在已3月，他們的畢業習作仍在談idea」。他曾到圖書館去翻97前後出版的殿堂級攝影雜誌《女那禾多》，「當年好實驗性，現在回看真的好光輝」。

PW拍攝新聞，覺得只是與自己擦身而過，要為自己的創作套上「回應時代」四字，他往往質疑。但他亦言，這一代攝影作品累積下來，將來便會呈現出「這個時刻香港影相的人的精神」。

《虎豹瑪莉》創刊號 未去到最盡

《虎豹瑪莉》起名緣於阿煇掏出一本《龍虎豹》，他們隨想「虎豹」與「瑪莉」拉雜成為雜誌名字，說是既low又佬，受邀投相的林亦和Kayla說自己今期加入似「at17去了Beyond演唱會做嘉賓」，被幾個搞手更正不是Beyond是F4。這本攝影雜誌預計約半年出一期，這一期還有向攝影評論人、精神科醫生邀稿，未來亦希望不只攝記參與，書的第一頁見一大串hashtag，Paul解釋#麻雀、#與XX不符，是曾出版的攝影雜誌，均創辦於2009年，Paul說：「那個時代攝影界是比較一片死水，沒什麼活力，所以有一班攝影記者搞了《與XX不符》」，這兩本雜誌他都有份創辦，「《麻雀》比較機緣巧合，因為兩位大師黃勤帶與趙嘉榮好friend，想搭一個平台連結幾代人，便找上再年輕一點的岑允逸，加上我作為四代人的組合」。當年他最年輕，現在則伙拍3個後生仔，「覺得呢個時候都可以出下，不同年代會逼到一些人結合出版，連結一起做些事的感覺很好」。

Paul覺得入面的作品還可以試得更盡，「講真唔係太實驗，但第一步好重要，雜誌會有第二期、第三期、第四期，還可以發展下去」。說時代意義，「現在可能覺得扯不上邊， 10 年後回看，可能有反映個時代」。Kayla認為「辦雜誌是一種集結的力量，搞zine就是對時代最好的回應」，阿煇倒想起攝記Vincent Yu的話：「我記得他叫我上北京影十八大，我問佢做乜影呀，我又冇證（入場），上去做咩？他說在這重要歷史關頭，影篤屎都係嘢。結果我真係上咗去，在北京街頭係咁影。」《虎豹瑪莉》名字與設計玩味重，這班攝影人視為一個實驗，不是偉大計劃，但見作品印成書的一刻都好感動，做到啲嘢、講到啲嘢，阿煇比喻像電影裏主角抓住了救命索，如果放手，從此便會迷失太空。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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