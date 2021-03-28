流水舍【故事七】：學習沒有他們／學習沒有她 家人的裂縫 以距離重新拉近

【明報專訊】2019年運動令不少人因與家人政見相左而決裂，一直生活在和洽大家庭的菁兒，亦面對這種衝突；她搬離與父母同住的家，並非打算與家人老死不相往來，而是以此劃出呼吸的空間，讓雙方重新想像生活的可能。菁兒從家庭這個成員互相依賴、幫忙的社群去想，發現其實自己可以選擇願意共處的社群，一同痛苦、一同成長，她開始去確認她的根，在土地上灌溉希望。

時：3月8日晚上7:30至9:30

地：灣仔富德樓流動共學課室

問：臨牀心理學家葉劍青、Chloe、Ingrid

答：菁兒（化名），學校戲劇老師，約大半年前搬離與父母同住的家

媽媽一句話 成搬走契機

問：你之前提及來這裏想說說跟家人的故事？

答：我家裏親戚很多，互相都很親近，我們與舅父、阿姨好熟，隔兩個禮拜會一起BBQ，是這樣的關係。家人有個群組，事情（因運動而政見不同）發生後，大部分年輕一輩都quit group，家庭關係似乎因政治看法而決裂，裂痕現在仍未修補，芥蒂都幾大。

另外我媽有癌症，早在2014、2015年病發時，會聽到一些（親人的）指控，覺得係我激到我媽咁，剛巧2019年尾她的病復發，又被這樣說。

問：很難過吧？

答：（哽咽）所以決定搬走，然後又會有很多聲音說為何在她這樣的狀况下，我仍要搬走。

問：聽得出你跟家人的感情很深，可否多說一點，怎樣衝擊你？

答：是關於人與人之間的信任吧。每個人做事心中都有個秤，究竟內心的價值與親情如何秤？

我在家中排第二，有姐姐、弟弟，由細到大我們一家關係好好。每個人在家裏都有個角色設定，我的就是比較反叛、頑皮，他們常覺得我會搞事，在發生所有這些事以前，我已有這樣的設定，再放在這些事上，更加深他們的想法。

還有是自己的智慧被質疑，當我提出理據，他們又會很憤怒。

問：你選擇搬走，這個行動代表什麼？

答：一開始是想找回平靜，自去年年中搬走已一段時間。觸發點是有一次我媽很激動地說，如果我再出去，就搬走唔好住喺度。她說完之後，我因為搵樓隔半年才搬走，之後她曾說唔使搬走，但我說已下決定了。

問：對你來說這代表什麼？

答：這個衝突不是第一次，之前都有好多次，那是唯一一次直接因為這件事說要我搬走。我代入她的角色去想，她是想讓我不再出去，我卻選擇搬走。

問：你珍惜深厚的關係，但媽媽又要你選擇，你覺得怎樣？

答：我覺得是揀番自己。她第一次發病時，是幾恐怖的事，看着她半年內變得好瘦……我媽有件事好值得欣賞，她是個很強悍的人，內心意志非常強大，她是第四期鼻咽癌，電療、化療一齊做，很多人到中間捱不住，她能捱完整個療程，日日做吞咽練習，現在說話、進食沒大問題。到2019年病發，繼續食藥又似沒上次嚴重。那次她病，我陪伴很多，到了今次，我覺得搬走是最好的選擇，也作過很多衡量。

繼續留下，我會一齊被困在負能量裏，搬走對兩邊都是move on。

問：媽媽對你的決定驚訝嗎？

答：驚訝啊，我知她很關心我，她常說咁多個小朋友，最擔心就是你，覺得我會被人呃、很易信人，又比較冇嚟搭霎，出門不是漏電話就是漏鎖匙在家。我搬走，我覺得她是不慣的，因為她之後說過以為我會一直跟她住。

無論中間有什麼芥蒂也好，我覺得大家都沒有放棄過。上星期我因為事忙也有回老家住，他們都很樂意。我覺得她最不忿的是我搬到很遠，但這也是我有意為之，搬得很近的話順路就會回去，現在真的可以分開下。獨立呢單嘢，大家都要學習吧。

問：由關係中的拉扯，到現在想有自己的空間，不如講多少少？

答：我覺得屋企是很舒適的地方，即使有爭拗，有什麼問題家人仍會全力幫忙，如我搞舞台製作，突然需要人搬運，細佬會衝出來幫；有時做引錄劇場（劇的內容以真實訪談為基礎）需要訪問，我姨做街市識很多人，也會幫忙。

我思考了很久關於community的bonding（社群裏的連結），當中很多約定俗成的事要遵守，如定期出席聚會，得到的好處就是舒適（的狀態）、會有人幫。獨立需要很大勇氣，你對一個社群熟悉時，必然有依賴，現在搬出去的獨立是需要努力。

問：除了想搵番自己以外，也想搵番段關係？

答：也是，想找到平衡。我今次也是拋番個波給他們：我搬走之後，你們要如何處理自己？

問：喔，裏面有這樣的含意？

答：家裏常營造一個氛圍，灌輸孩子不應該過分出色，唔好撩事鬥非，父母最希望子女老老實實打份工、結婚生仔建立家庭，但不能阻止我們發夢的權利嘛，我也有我想做的事。

運動啟發「跳掣」的人

問：你幾時覺得要打破框框？

答：我2010年畢業，現在33歲了，出來工作10年，不停因他們覺得我需要一份工，做兩年合約政府工，出來做freelance，幾個月後回去打合約工，走出來兩年又再回去。我正式沒再做全職工作，是約2017年，開始搞自己的工作室、做art project，只有4年。

我確實覺得運動給了我一些啟發。可能我生來比較反叛吧？入到政府做事，我很多事都睇唔順眼，鬧住老細咁走。

問：你是在工作上發現自己如此直白嗎？

答：我是向來如此，對上一級要求更高，對下面的人比較關顧。

問：你小時對老師也這樣？

答：中四五時，數學老師10年都用同一本筆記，沒用心備課，同學對他也不尊重，我就話其實你有冇心機教書？這些教完又再教，咁你不如唔好教啦。我真的很直接，因為很生氣。我數學成績比較好，他也沒怎樣。

問：你覺得他要對得住自己？

答：係啦，要對得住自己工作啦大佬。

問：現在你喜歡這樣直斥其非的自己嗎？

答：喜歡，但我覺得要學習緩衝一下，等人ready再話，哈哈。

問：這對你的重要性是什麼？

答：我做一件事，要最快捷的方法處理最複雜的事，有時「跳掣」是因為覺得對方不是做最好的選擇。

回應自己 也想父母諗下自己

問：獨立居住的決定對你是不是好的選擇？有沒有回顧這個選擇對你是怎麼回事？

答：必須承認搬出來以後，對事業或所有事都好很多。對朋友、工作伙伴，我承受不到那段關係就會斷掉，但在親人關係上這個選擇是不存在的。搬離之後會發現原來所謂bonding不一定要同在一起，離遠一點，大家既沒失去連結，反而有呼吸的空間。

我曾嘗試叫爸媽搬入來一齊住，如果他們可以的話，我可以幫忙找間屋，那兒空氣好好，對他們健康也好。我爸愛做手工，有段時間我們住村屋，他會耕田，年輕時又會潛水，是個喜歡大自然的人。他在我搬屋期間常幫忙，很羨慕我家的景色，不過可能他搬入來我又會搬走，哈哈哈。

問：可否多說「連結不是由距離定義」？

答：當分開到遠一點的地方，我可以有時間、空間回應自己的需要，與父母同住多年，無論生活節奏、人生很多事都會受他們影響。始終我是獨立個體，他們也是，太近的話，互相的影響瑣碎得來也很大。分開對我們的bonding是好的養分，大家有更多空間尋找更適合自己的節奏。

問：你說搬走讓他們也想想要如何是指？

答：我看着他們的生活，沒有給自己的重心，例如我媽很會照顧任何事，一直是照顧者的角色，到我們不讓她照顧時，重心就放在我姊姊的兒子身上。我爸樂趣不多，只有喝酒，如果他能尋回自己的生活，對他的健康也好。

我很希望他們開始思考如何將重心放回自己身上，為自己想想。

留在這城，還想繼續追求真善美

問：你提及這些與運動的啟發有關？

答：是個很大的契機吧，如果沒有這些衝突，我可能會繼續留在這個家。如果一直留在家，不會找到對的community吧。什麼是「同路人」？是一起向前行的人。現在他們沒有行，對未來沒有想像。家庭給予對生活的想像，某程度上會牽引你對未來的想像，這是交織在一起的。

這個運動對所有人來說都是一個衝擊，每個人都開始思考自己的生活，在運動中見到很多對真善美的追求。所以當環境繼續崩壞時，大家會很失望，因為它摧毁了我們對美好的理解。我脫離屋企不是要放棄與他們的連結，但同一時間，我可以對社群有想像，依然對真善美有追求。

問：你提到真善美，有沒有什麼事讓你很深刻的？

答：理大圍城幾晚，我在紅磡，大家都不知可做什麼，但明知冇用，大家仍會企喺度。

問：現在回想的感覺是？

答：我覺得其他人看來好細個、很瘦弱。那刻很多行動是很當下，不知大家會如何，最大的感覺是無力，和很大的怨恨。最傷心是被捉的都是年輕人，我只能夠說是因為我老少少，才沒有被捉。

問：你很憂慮未來？

答：確是很大的憂慮，搞教育、搞下一代，說來會好心悒。

問：這衝擊着你對社群的想像？你希望的是怎樣？

答：（哽咽）我其實好擔心，香港之後成長的下一代人，不會再做我們現在做的選擇，好怕之後的人不會再像我們天真。對美好的追求需要有信念，以前沒為意香港可滋養出這份信念，運動之後才發現一直都有。最擔憂是之後不會再培養到這樣天真的人，只變成複製人。

問：你曾提過留下來還有事可以做？

答：我覺得藝術與文化創作可以做，我教創作相關的課程，不知做到幾多，但都希望繼續教下書，接觸下年輕人是很好的事，一些計劃、演出都是做給他們看。

用身體用藝術 為年輕人種希望的土

問：是想滋養這個社群的信念嗎？

答：是，可以耕耘一個平台，讓人們做到想做的事。更大的理念是讓我們回到更多身體與土地的關連，這是我其中一個藝術上的追求。我小時候是學跳舞的，之後玩很多年運動，到大學才接觸戲劇，覺得這件事是我需要做的，畢業以後繼續搞劇團，發現我不是想做演員、表演者。我想做的是關於對身體的想像，跟身體的關係好，就會解決很多如性別、關係的問題。

問：你對此的理解是什麼？

答：我有一段很長時間沒對香港有紮根的感覺，直到這一兩年，開始覺得自己需要找一個地方，有根和家的感覺，再好好發展我的路。

城市人讀書讀得太多，離身體太遠，我們著鞋，腳板很少踩到土地，這對於人不是最好的自然狀態。我跳的舞踏跟大自然很有關係，另外跳「接觸即興」（通過身體接觸牽引出動作），裏面很多人會提及somatics（關於軀體記憶、體感，菁兒後來稍作解釋是心理學其中一個學術名詞，相信人體會儲存記憶，一些痛症或身體反應由記憶帶來，而我們未必有意識地知道兩者關聯），我便去了解更多。

問：你說找不到根是怎麼回事？

答：我很害怕attachment（依附關係），無論工作上、關係上，所有事都沒有attachment。

問：在這場運動之後有變化？

答：因為我搬出來，得到整理思緒的空間，可能這些想法已醞釀很長時間，碰上這一年多有疫情，有更多時間思索自己最想做什麼。

我會為年輕人可惜和傷心，因為覺得自己有些privilege（優勢），能用10年時間建立基礎，現在他們沒辦法這樣去建立，對比起來，就對他們覺得很傷感。

問：你希望可透過身體覺醒去對抗無力感？

答：我是教創意的，如果大家有創意一些，生活上遇到困難也能開心一點吧。還有一個想法，想讓他們不要完全失去希望，我過了這10年有得揀，但他們冇得揀，我曾跟他們談過，人人都覺得自己沒有未來、沒有希望。

問：你想培養出一個平台讓他們有空間栽種希望，就像你製造空間成全自己一樣。現在由阿青給一些迴響？

青：你說起理大，我想到一個畫面，背景是火光燃燒，你就在土地上跳舞，帶動周圍的人來參與，就似一個傳承，激起大家在無力之中有少少力量。像我們常說的天愈黑、星愈亮，你在跳舞之中帶出的星星就是一份信念，把人連繫起來，這份微光為在困難中、燃燒中的地方帶來一些希望。

問：菁兒對此的回應是？

答：我已經不知道再一次有火花的時候，我們還能否生存下去。對不起，突然咁sad。沒有人能知道會如何，但我會繼續做下去。現在愈來愈恐怖，要提醒自己不因恐懼做決定也很難，希望自己繼續做到些什麼。

【談心小錦囊】

呻出來的背後 思緒「似無還有」

聽朋友說心事，除了耐心聆聽，還可如何嘗試提問，與她/他一起梳理其故事？Chloe說在過程中聽到菁兒談及怨恨、不開心的事，會再細問她的想法，「例如她說為年輕人而傷心，就會問問她想給他們什麼、裏面的信念是什麼」。他們稱此為absent but implicit，似無還有。葉劍青說，「就如失望，其實是失落的希望，亦即存在希望的一面」，把情緒看作銀幣兩面：生氣，本身是抱什麼期望？悲傷，背後美好的想像是如何？「通常一個人呻完最多舒服少少，但那種不快樂的感覺仍在，跟人衝突是與珍視的東西有關，如果不只講糾結、情緒，由此去問，留意其特質、能力、方法，就有機會在同一件事上找到新的故事線」。

整理˙ 曾曉玲

{ 圖 } LOSZEHAHA

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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