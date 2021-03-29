改善大法：養生湯水+生活調攝 提升心率

打太極拳——在身體許可情况下，做輕柔體育鍛煉，如打太極拳等。（zhudifeng@iStockphoto）

【明報專訊】由於心腎陽氣虛衰，為老年性心律失常的主要病理機制，治療方面以溫陽益氣為治療大法。另外，由於痰瘀阻滯為本病的病理產物，故治療上還需兼顧活血化瘀，化痰利濕。在方藥選擇上，多以四君子湯合四逆湯為主，適當加減化裁。以下用於治療心動緩慢一張處方，大多能提升患者心率，同時改善生活品質。由於緩慢性心率失常是一種可能引起嚴重後果的心臟病，建議患者接受中西結合治療，冀能得到適合的個體化治療方案。

材料：生曬參6至9克、茯苓12克、白朮10克、炙甘草4克、黑順片6至9克（先煎）、乾薑6克、黃芪15克、桂枝5克、丹參15克、葛根15克、枳殼10克、葶藶子10克、沙參10克、麥冬12克

用法：每日1劑，複煎，早晚分服

避免劇烈勞動 忌熬夜

另外，適當生活調攝，對於防止此病加重也具有重大意義。患者不要過勞，避免劇烈體力勞動和運動，但鼓勵在身體許可情况下，做輕柔的體育鍛煉，如打太極拳、緩慢行走等。保證充足睡眠，不要熬夜。注意飲食營養平衡，每天攝入充足蛋白質。積極治療其他慢性疾病如高血壓、糖尿病等。另外，健康飲食和養生湯水，對補益心氣、提升心率也有一定裨益。下列的湯水方能益氣養陰，緩慢而穩妥地增強心臟搏動功能，提升心率。方中的生曬參以4至6年大者為佳，因其中有效強心成分人參皂甙的含量較多。

材料：生曬參6克、黃芪8克、北沙參10克、麥冬10克

做法：所有材料加入瘦豬肉或烏雞，煲90分鐘即可