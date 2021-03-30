小知識：棉花製人造絲 「綠色」誤會

雖然銅氨纖維（Cupro）的生產過程不環保，但現時市面上仍能找到其蹤影，惟不如黏膠纖維和天絲般普及。（溫兆明攝）

【明報專訊】除了硬實的木材，就連輕飄飄的棉花，同樣可製出光鮮亮麗的人造絲。指的是一種名為銅氨纖維（Cupro，商標名稱為Bemberg）的布料，網上有不少媒體將之吹捧為「綠色環保纖維」，然而實情原來是個大誤會！

溶劑含阿摩尼亞

之所以會被視為環保物料，全因Cupro的原材料為棉花中的棉籽絨（cotton linter），不用額外砍伐樹木，可從二手或廢棄的紡織品中抽取棉纖維，直接升級改造，形成閉環式生產（closed loop） ，減少浪費。但香港理工大學紡織及服裝學系專任導師Manas Kumar Sarkar指出，Cupro的英文全稱為Cuprammonium rayon，顧名思義，即主要利用銅（copper）和阿摩尼亞（ammonia）混合成溶劑，從而將棉籽絨溶解，紡織成絲質紗線。由於阿摩尼亞具腐蝕性，長期暴露於空氣中可對人體呼吸道有害，而過程中釋放的硫酸銅（ copper sulfate），也會危害眼睛，對環境構成極大污染。

帶光澤 垂墜感、韌度較遜色

不過，由於原材料是細滑的絨毛，Cupro的外觀和觸感均相當精緻，單憑肉眼看的話，其光澤感已經很吸睛；加上其成本低，就連奢侈品品牌都會將此布料融入設計中，但論垂墜感和韌度，卻是遠遠比黏膠纖維和天絲遜色。