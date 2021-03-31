News：疫下玩創本土文化

【明報專訊】疫情下，人們在家生活的時間增加，令一衆家居、休閒娛樂產品銷量飈升。「香港智營設計大賞」每年也會舉辦，表揚設計獨特的本地產品，當中不少也跟本地文化和電子設計有關。

外形復古 全手動即影即有相機

2020年度的衆籌項目組優異獎得主是梁慶紀及其專業團隊設計的「Escura Instant 60s全手動即影即有相機」。有別於新世代數碼生活的便利，得獎產品是反潮流趨勢而行的全手動即影即有相機，以全手動設置對焦、光圈、快門，即時拍出菲林相機的懷舊感。相機外形復古，大小如智能電話，輕巧便攜。設計團隊因應疫情而成的網上營銷潮流，充分利用線上資源，包括衆籌平台及網上商店，為品牌提高知名度，建立品牌價值。

而同年度優閒及旅行組禮品優異獎及評審團大獎由設計師江德華的DiSCARVERY圍巾系列贏得。圍巾上印有地圖及二維碼，用家以智能電話掃描後，便會連結至相關名勝的Instagram標籤（hashtag），讓用家了解景點的實質面貌，以及各種不同的拍照角度，方便打卡和查看景點的即時資訊。

在2018年度贏得消費禮品組優閒動樂銀獎及評審團大獎的「 925純銀【廣東話】扭計骰」，是設計師葉宣恒的作品。他把本地廣東話特色注入得獎產品扭計骰，組合成耳熟能詳的3字詞彙，大玩本土文化。扭計骰以純銀珠寶工藝精心製作，融合藝術、文化和玩味。他在2011年毅然創立品牌「香港猿創」，特意設計展現香港特色的精品和首飾，既把香港文化推廣至世界各地，亦保存即將失傳的傳統首飾工藝。

新一屆設計大賞正接受報名，可瀏覽www.sdawards.org.hk。

整理：張曉冬