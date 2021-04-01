香港插畫家Charlene Man 幽默畫風 慵懶的快樂時光

【明報專訊】「慵懶」在很多人眼中是個頹廢的負面形容詞，但竟有人可以拋開俗世目光，勢要「懶到出汁」。擁有如此獨特想法的，是眼前這名率性開朗，活潑隨和的香港插畫家Charlene Man。從英國回流返港的她，認為在匆匆的人生旅途上，最重要是懂得及時行樂，盡情尋樂。能夠理智地從繁忙生活中抽離，舒適安樂過日辰，才是「懶」的至高無上境界。

1. 為何會想成為一名插畫家?

讀大學時其中一名教授說過，做插畫家好難，做10年才會有小成績，但愈難的事我愈想做好，便一直做到現在。畢業後曾與其他同學一起合作出版小本插畫書Day Job，後來被出版社邀請出書，愈做愈投入。

2. 創作靈感主要來自什麼?

很多時候是生活上一些細微的事，愈細微愈令我好奇，例如交通工具上別人的對話，都可成為我的靈感。我會把我的畫作風格形容為無聊中帶點幽默。

3. 中西兩方的成長和文化背景，對你的創作有否啟發或影響?

在異鄉生活要學習適應外國人的文化，但最困難的地方，是過程中不能忘記自己本身的文化背景。後來我學懂將兩種文化變成我創作的特質，以作品為橋樑，讓兩個不同地方的人互相認識。

4. 常用的創作媒介是什麼?如何由零開始建構一件畫作?

我追求freehand的線條，所以一般完成構思概念後，我會先在sketchbook中畫下想法，再用鉛筆作稿，運用自己library palette中綠、紫、粉紅的主色調，然後才電腦描繪，工序比想像中複雜。

5. 你的畫作構圖亮眼，色彩鮮明，當中不少是以「慵懶」為題，為何會有此概念?

慵懶主題的來由，是源於我辭去童裝設計師的全職工作。成為freelance插畫家的期間，媽媽每天都提醒我「唔好懶」，從而啟發我將「懶」成為工作目標，為「懶惰」一詞平反，加上當時瑜伽冥想非常流行，所以我決定把「懶惰」建立成一個「cult」（信仰），我則成為傳教士，把它「懶洋光大」。

6. 在這個數碼年代，印刷紙本對你的意義是什麼?

我真的很喜歡手執書本，聞着紙張的味道，再一頁一頁地揭。一本書能夠觸動人的觸覺、嗅覺和聽覺，跟日常看電話或電子書完全是兩碼子的事。

7. 怎樣形容自己的穿衣風格?

我的穿著很隨心，有時也會用心打扮。我喜歡在網上找一些獨立設計師的衣品，例如最近擁有一條襯什麼衣服都好看的頸鏈，由獨立珠寶品牌Harlot Hands全人手製作。其他喜歡的時尚品牌有Heaven by Marc Jacobs、Lemaire、Jil Sander等。

8. 你認為什麼是美?

自信、開心，自然就會美。

9. 你嚮往怎樣的生活?

不需要被金錢束縛的生活。

10. 會擔心將來的創作自由空間被收窄嗎?

無論外面的世界有多少規限，想像空間永遠是自由的。

■萬蒨衡（Charlene Man）

香港插畫家，自稱「懶教傳教士」。2012年畢業於英國坎伯韋爾藝術學院插畫系，曾為本地雜誌和世界各地的商店餐館製作插畫及壁畫，並於日本、台灣、倫敦等地舉辦個展。成立懶人出版社（Lazy Press），主力出版插畫書籍。

文：康詠然

編輯：陳淑安

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