沙發薯：看真看穿「新」港台

【明報專訊】或許連林鄭月娥也沒有想過，原來要搞死香港電台這麼容易。

這兩星期，「節目調動」成為港台的新常態：《議事論事》和《鏗鏘集》先後在播出前突然被抽起，原因至今仍然是個謎；原定下周播出，探討傳媒生存空間的另一集《鏗鏘集》亦被「整頓」，能否如期播映存在巨大變數，內部更要求另一組「文教及康體組」製作一集節目作後備。更有傳若製作人員「抗旨」，拒絕更改內容或繼續製作不合要求的節目，或會被調查甚至追討高昂的製作費。既然粗暴停播節目也可發生，早前《香港故事：疫行者》先被改名後被腰斬、《鏗鏘說》傳要換上建制派主持，又或是高層禁止電台電視作品參與新聞獎項遴選等，就只算小菜幾碟了。

金漆招牌 粉碎成灰

空降就任廣播處長的李百全毫無傳媒經驗，卻以「加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議」為藉口，曲解《香港電台約章》作尚方寶劍，干預港台多年來行之有效的編採方針，難怪上任不夠一個月，就被林鄭月娥稱讚「做到嘢」。可以預計李氏肯定食髓知味，繼續實行「總編輯自主」，連同幾個助紂為虐的高層，蹂躪港台上下一直珍惜和捍衛的編輯自主和新聞自由，香港電台這個逾90年的金漆招牌終將從內部擊破，粉碎成灰。

筆者早在拙欄預言，為要政治正確，港台往後只會製作「人畜無害」的節目，包括動物紀錄片、健康資訊、兒童科普、中國藝術欣賞，或是為每個政府部門建構親切父母官形象的資訊或戲劇節目。這還不止，根據港台顧問委員會的新聞稿，港台更會在未來一年製作介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光等的節目，「加強培養國民身分認同及對國家文化的認識」。這些節目，港台曾做過，亦做得很好，例如《中國故事》和《文化長河》等，不過當製作節目成為國家任務，一切都會變質——我曾在電視節目表上，瞥過33台（中央電視台綜合頻道）有個名為《平「語」近人——習近平喜歡的典故》的節目，誰知道將來節目會否被安排在港台播出，甚至是港台緊跟CCTV的步伐製作類似節目，為加強愛國主義教育、實現和諧社會、推動習近平新時代中國特色社會主義出一分力？

港台被凌遲，暫難破局，但早前有線新聞部的經驗或可借鏡——曾被行內行外公認最出色的新聞部，突然空降外人「四人幫」領軍，左手炒人右手干預新聞運作（如果硬要比較的話，他們或許比李百全好一點點，至少做過記者，也未至於像李百全一樣大膽霸王硬上弓）。最終引發新聞部大地震，幾十個不同組別的記者編輯辭職，中國組甚至總辭明志，「寧化飛灰，不作浮塵」。後來全組在「眾新聞」開闢新天新地，繼續未完的志業，得到不少觀眾的精神和課金支持。亦有資深港聞記者善用社交平台，繼續為市民拆解時局。這些出色的記者縱然換了跑道，但仍努力跑新聞，成績有目共睹。

港台變成香港中央廣播電台已是寫在牆上的結局，與其親歷「今日割五城，明日割十城」之痛，撇脫離場恥與為伍，亦不失為宣告「港台已死」的方法，走出困籠或許更有作為。當然，有些員工仍希望寸土必爭，努力在夾縫中求存，觀眾應尊重他們的堅持，但更重要的是，我們是時候換個角度看待這個已變質的港台——根據《約章》，其公共目的和使命包括「開放平台」、「讓公眾暢所欲言」、「促進公民社會發展」、「編輯自主」、「不受政治影響」等，當它有違承諾，就無異於官方喉舌。借用《視點31》的口號，觀眾務必把「新」港台看真看穿，戒之慎之。

文：梁慧思