LINE朋友仔 聲波震動護齒

附送收納盒——牙刷印上Cony及Brown的樣子，而附送的收納盒設計亦都非常可愛。（品牌提供）

【明報專訊】近年不少人都轉用電動牙刷，清潔牙齒更方便，不過每一款外表都大同小異，如果有一些特別設計或會更吸引人使用。Philips最近就與LINE FRIENDS合作，推出別注特別版Philips Sonicare 4200聲波震動牙刷，有Cony及Brown陪伴刷牙，可愛又實用，自用或送給家人都非常合適。

Sonicare 4200採用最新聲波科技，以每分鐘3.1萬次的高速刷毛擺動，產生強力液體清潔動力，形成超微細泡沫深入牙縫和牙齦邊緣，清除口腔中隱蔽部位的牙菌膜。而日常飲食中的食物色素、咖啡或茶漬等，於牙齒表面殘留積聚的色斑，品牌聲稱聲波震動牙刷都有效清除，保持牙齒潔白。除了有高效的潔淨效能外，聲波震動牙刷亦設有時間提示，設定了開啟2分鐘後自動關機，讓用家掌握刷牙的時間，小朋友想偷懶都沒有藉口了；又會分成4段時間來提示用家，均勻清潔口腔上、下、左、右4個位置。

今次與LINE FRIENDS合作推出的「LINE FRIENDS MEETS Philips特別版」，包括Cony及Brown兩個版本。純白色Cony版（型號：HX6801/36）印有Cony微笑的樣子，每朝看到都會令人會心微笑；啡色Brown版（型號：HX6801/37）則在牙刷印上Brown的呆萌樣子，十分可愛。兩款牙刷都配備特別設計的旅行收藏盒及世界通用電壓，方便攜帶。

■Philips Sonicare 4200

售價：$768

查詢：2619 9663（Philips）