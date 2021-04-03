Set頭好幫手 納米離子護髮

【明報專訊】作為貼心情人，送給至愛一部可保護秀髮的風筒，更顯細心，Panasonic nanoe護髮風筒EH-NA9D可能是不錯的選擇。它擁有nanoe納米離子科技，聲稱能釋放出比負離子多約1000倍含水量的納米離子，再配合比上代EH-NA98C倍增的礦物離子，聲稱可收緊髮絲上的毛鱗片，吹髮同時修護髮絲，亦能平衡油脂分泌，改善頭皮質素、滋潤及護髮，簡單解決頭髮開叉、乾旱等問題。

EH-NA9D內置速乾護髮風嘴，可以提升乾髮速度。它又備有6種護理模式選擇（熱風、冷熱交替、冷風、頭皮護理、面部護理、智能控溫），冷熱交替模式可調節頭髮表面溫度，避免過熱傷害髮絲；冷風模式則有助塑造持久造型；頭皮護理模式用柔和熱風吹乾頭皮表面的水分；面部護理模式則吹出用於護膚的微弱冷風，以保持肌膚柔潤；智能控溫模式能偵測溫度，自動調節合適吹髮溫度。

愛美之人除了優質的風筒，可能還需要一支高效率之餘又不會傷髮的鬈髮器。Panasonic nanoe鬈髮器EH-KN8C利用nanoe納米離子技術，以溫和熱風塑造不同造型，同時又可以為秀髮提供保濕潤澤，在造型後仍然如絲般柔順亮麗。鬈髮器內置2段溫度及風速，可因應不同的造型需要而調節。它亦擁有獨立冷風功能，有助塑造持久髮型，過熱保護裝置則確保不會因過熱而損害髮絲。跟機的配件包括吹髮梳、鬈髮梳及鬈髮造型夾，可簡單設計出各種造型。

■Panasonic nanoe風筒EH-NA9

售價：$2080

■Panasonic nanoe 鬈髮器 EH-KN8C

售價：$1380

查詢：2833 0955（信興）