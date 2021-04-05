39歲辭工學醫 記者變中醫 為人為社會把脈

兩師徒——許冬華（左）師承中醫吳福鴻（右）。起初吳不建議她讀中醫，稱「醫好了病人，病人不會感謝你，醫不好病人卻會被罵」，但許冬華對中醫興趣濃厚，最終仍走上從醫之路。（受訪者提供）

【明報專訊】當一個中醫，不但要為病人把脈，還要懂得為社會把脈。小至飲食潮流轉變，大至政治局勢動盪，社會的脈象，與人體健康息息相關。

中醫許冬華，年輕時當港聞記者，練就她在人生中場轉換跑道當中醫後，從不忽略任何一邊脈象，仍然愛問愛知，緊貼時事，從新聞及病人口中收集健康情報，治理病人，強壯自己。

（註：本版受訪者及嘉賓主持按拍攝需要暫除口罩）

踏出港鐵站，離開大型商場，步入有46年歷史的瀝源邨，屋邨平台上的京華藥行，招牌旁仍刻着6位數字的電話號碼。藥行開業40餘年，牆上整齊排列裝滿藥材的玻璃瓶，店內散發陣陣中草藥香，馬傑偉的舊同學許冬華，就在這家老藥行開診將近10年。

遵從師訓 望聞問切半個鐘

每次為病人把脈斷症，診金盛惠80大元，10年以來只加過20元，而每次診症時間，長達15至30分鐘。馬傑偉笑說：「我見過有中醫邊把脈邊寫症，5分鐘看1個病人，門口大排長龍。你睇成半個鐘，出面等你1個鐘，會令病人好䒐䒏喎。」許冬華爽快地道：「所以我的病人都要預約。中醫有不同門派，我跟的師父講求詳細問診才診斷，如果學生只花5分鐘看病，他會大罵『唔好跟我』！」許冬華堅持把病人的身體狀况問個徹底。「也許問了半小時和只問3分鐘，所開的藥方都一樣，但我學的那套中醫，就是要了解全個人，無論病人有什麼病，都可以來治理。」

愛採訪不愛編務 事事好奇

望聞問切的工夫一點不省，除了是許冬華從她師父身上學習的態度，也是她以往當記者的修煉。許冬華曾當港聞記者多年，練就出愛發問、事事好奇的個性。她眉飛色舞說：「以前做記者好忙，好好玩好開心，一時跑到機場看新開的控制塔，一時到火災處看房屋有多密集。」即使工資不算高，壓力大得常常胃痛，她也樂在其中。倒是後來當上編輯，天天坐在辦公室，悶得她叫苦連天。碰巧有朋友說想學中醫，她反正有空閒，便結伴同行，結果，朋友讀了3個月便放棄了，她卻辭工做全職學生。

自幼體弱多病的她，常被家人帶去看西醫，怕西藥怕得不得了。但對於烏卒卒兼又甘又苦的中藥，她卻不抗拒，並漸漸產生興趣。她行醫理念很簡單：「我相信這些中藥能改善身體，純粹覺得做中醫能幫人。」39歲那年，許冬華正式全職讀中醫，又從師學習，師父吳福鴻是京華藥行駐診中醫，她就坐在旁邊抄筆記偷師。大學系統化的知識加上師父寶貴經驗的傳承，許冬華5年後以一級榮譽畢業。

不盲目追效率 自得其樂

新一代中醫診所，佈局與西醫看齊，獨立診症室，電腦化藥方，開藥同時針灸，發展得十分現代化……許冬華卻選擇留守老藥行，一星期開診5天，3天駐診6.5小時，2天駐診半晝，疫情下感冒病人減少，她減少駐診1天。過着猶如半退休半職生活，這是計劃中悠閒的人生下半場嗎？她搖搖頭：「我好忙㗎！每天花1小時讀報紙，有時要翻閱醫學古籍，近期忙着看內地中醫分享醫治新冠病毒的心得。」此外，她還不時遠足，閒時煲劇，更笑言最近迷上日本動畫《鬼滅之刃》。

無論在診所內駐診，或在診所以外自個兒的忙，許冬華也像走着一種自得其樂的步伐，不盲目追求效率，亦不放任偷閒。

留守老藥行 「五十年不變」

問她人生下半場有沒有別的人生預算？她爽快地說，打算一直在老地方開診，「五十年不變」。話題至此，3人談起現在社會低氣壓、政治亂象、移民風潮。許冬華直言留守香港從醫，縱然社會政治頑疾難以一人之力治理，但她能從每個病人入手，務求人人強身健體，與惡人鬥長命，成為他們的眼中釘，她自感有存在價值：「要身體健康才可以鬥長命呢！」

■愛問愛知：一則報道 可影響身體健康

哪怕是換了跑道，上半場當記者的修煉仍然受用。常說記者的天職是發問，許冬華認為，醫生亦如是，「不喜歡和人聊天的人，不適合做記者，亦不適合做醫生」。

與病人聊天，她發掘到不少貼近社會現况的健康資訊。有在酒樓任職的病人告訴她，別吃晚上的小炒，因為鑊裏下的可能是千年油，要吃就吃蒸點心。許冬華聽完，會轉告給腸胃不適的病人，提醒他們留意飲食。

與病人聊天 收集健康情報

像當記者一樣，許冬華說當醫生也理應緊貼時事。每日讀報，她尤其留意健康消息和食物中毒新聞，某米線店曾爆發多宗食物中毒，她猜測可能是辣味蓋過食物的腐壞味道，便告誡病人避免外出吃辣。

除了健康版，本地新聞、國際大事、經濟消息，她亦從不放過，「你做醫生，也是香港人，然後是地球人，要知道世界發生什麼事」。小至天氣轉變，大至社會經濟動盪，凡是出現在報紙上的消息，也足以影響健康。許冬華提起一段《道德經》的哲思，「中醫相信，人法地，地法天，天法道，道法自然」，即人的行為以地為法則，地的行為以天為法則。餘此類推。人作為自然界的一分子，身體當然會順應自然界而起變化。而梳理民生，理解世界，是當醫生不能迴避的責任。

◆許冬華

年過50，早年任職傳媒界，當過港聞記者及編輯。後來攻讀中醫學學位，2011年成為註冊中醫，於沙田瀝源邨開診。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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