保存食物法寶 塑膠材質要識分 保鮮紙勿直接碰多油熱食

【明報專訊】保鮮紙和密實袋，堪稱廚房必備兩大法寶。平常煮不完的食材，吃不完的餸菜，最方便快捷的方法便是用保鮮紙把它封起來，放進冰箱；若是微波爐保鮮紙的話，更可以直接放進微波爐，叮一下就食得。而密實袋更是家中的「萬能key」：存放乾糧、新鮮蔬菜水果等。但到底這些「看門口」的塑膠食品包裝，使用上又有什麼注意事項呢？

隔菌阻變質 減食物氧化

香港理工大學應用生物及化學科技學系客座副教授梁嘉聲指出，保鮮紙、密實袋和保鮮袋（即類似密實袋，但袋口沒有夾鏈封口）等統稱為食品包裝，主要目的是為了延長食物保質期，尤其新鮮食物，「希望保存它的鮮味，不要那麼快變質」。這些食品包裝從不同方面保護食物，首先，它隔走微生物、細菌、霉菌等；其次也有限制空氣流動的作用，尤其大氣中的氧氣，以減慢食物氧化速度，「一些油分多的食物，例如過年常見的油炸食物、牛油曲奇等，放得久了會有一股油膉味（rancid），原因是食物中的油分氧化了」；第三，食品包裝也限制水分於空氣中流通，既保護食物中的水分，令它不至變乾，也防止食物（如餅乾等）因吸收空氣中的水分而變軟；第四，它防止食物受物理性損壞，例如被蛇蟲鼠蟻等啃咬；最後，作為食品包裝，使用者可以在其上印或寫上食品相關的資訊等。這些食品包裝大部分用塑膠所製，皆因塑膠隔絕微生物的效果較佳。

PVC材質 或添塑化劑影響健康

保鮮紙的塑膠材質大致有4類：PVC（聚氯乙烯，Polyvinyl chloride）、PVDC（聚偏二氯乙烯，Polyvinylidene chloride）、LDPE（低密度聚乙烯，Low-density polyethylene）和LLDPE（線性低密度聚乙烯，Linear low-density polyethylene）。其中PVC的食品安全最需要留意，事關這種塑膠本身較硬，在生產過程中為了令它軟化和具有延展性，通常會加入塑化劑，這些塑化劑多為鄰苯二甲酸酯類（Phthalates）如DEHP等，有可能干擾人體內分泌，在成長階段的小朋友尤其容易受影響。另外，不少PVC亦加入穩定劑，或含鉛等重金屬，有可能致癌及影響兒童腦部發育。早前曾有媒體報道，部分超市的肉類、蔬菜等均用PVC保鮮紙包裝，梁嘉聲建議購買回家後，應先把食材徹底清洗後才進食或煮食。另外，他指PVDC對於水分和空氣的穿透力較低，保護能力較高但也較不透氣，較不適宜包裹新鮮蔬菜和肉類。

微波爐專用 勿放焗爐飯煲

保鮮紙的使用上又有什麼要注意的地方？梁提醒，由於一般保鮮紙在高溫下有可能融化，因此若要放進微波爐使用，應購買熔點較高的微波爐專用保鮮紙。放進微波爐加熱時，保鮮紙亦應盡量避免接觸食物表面，以防食物加熱令表面變得高溫後，保鮮紙因接觸其表面而融化；另外，也不應放進高溫的焗爐、蒸籠或電飯煲使用，因為這些爐具整個內部空間都處於高溫狀態，與微波爐不同。除此之外，無論是一般保鮮紙或微波爐保鮮紙，均應盡量避免直接接觸有熱力和高油分的食物，如隔夜菜等，因為有可能令塑膠從保鮮紙表面遷移到食物表面。

相信大家都有把保鮮紙從盒子拉出來時，不小心黏作一團的經驗。保鮮紙本身容易黏附到物品或容器表面，達到密封的效果，這也是它好使好用的原因。梁嘉聲解釋，因為保鮮紙的生產過程中，有彈性的塑膠經過拉長延展，於表面產生了張力，而它的黏力便是來自保鮮紙的塑膠回彈時，抓住另一表面，有了黏附的效果。因此，兩塊本身已有張力的保鮮紙極容易黏到一起；但由於容器或物件表面本身沒有張力，在使用前需要先把保鮮紙保持拉直的狀態，才能順利把保鮮紙黏上去。而容器或物件的表面愈光滑，黏附的效果愈好。保鮮紙不宜重複使用，因為它會失去彈性，無法為容器邊緣緊密地封口。

環保蜜蠟布 不能在高溫使用

近年多了市民注重環保，市面上開始出現了一些可重複使用的保鮮紙代替品，例如蜜蠟布、矽膠保鮮蓋等。這些代替品與保鮮紙相比，有何優劣？梁嘉聲指出，蜜蠟布的原理是以蜜蠟封住布纖維的孔洞，阻隔空氣和水分；包裹時靠手心的熱力令蜜蠟軟化，以做到貼服包裹的效果。由於蜜蠟布透氣不佳但保護能力高，因此較適合用於包裹現成食物、隔夜菜等，多於包裹新鮮蔬菜和肉類。蜜蠟布不能在高溫使用，重複使用時亦應徹底清潔，因蜜蠟表面凹凸不平，較容易藏有食物殘渣。矽膠保鮮蓋則可以於較高溫使用，亦可重複多次使用；但材質通常較厚，需要較用力拉開來覆蓋容器，也可能有尺寸的限制。

文：鄧捷

編輯：林曉慧

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