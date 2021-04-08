藍血製試劑 食腐改善水質 馬蹄蟹 生態大慈善家

雌性馬蹄蟹的甲殼後端兩旁無刺，以免雄性馬蹄蟹鈎勾住牠身體的時候被刺傷；另外，如果看見雌性馬蹄蟹的甲殼有刮花的痕迹，便代表牠曾經被雄性馬蹄蟹勾過，即交配過了。（黃志東攝）

【明報專訊】天氣回暖，到泥灘走一趟的話，可能會看見一些又像盔甲又像石頭，後面拖着一條長長尾巴的物體伏在淺灘，這些應該就是馬蹄蟹了。別看牠們其貌不揚，又老是被人誤當為蟹，其實是地球上的「活化石」，在這個行星上存活了4億年之久。

馬蹄蟹可說是擁有「貴族血統」，因為牠們身上流着的是貨真價實的blue blood。馬蹄蟹的藍血可用來測試醫療器材有無含菌，在新冠肆虐的時期，便有很多馬蹄蟹「被徵召去捐血」。

馬蹄蟹不是蟹。據香港城市大學化學系副教授張肇堅形容，牠是「蜘蛛與蠍子的近親」，正式名稱是鱟（粵音：後，學名Limulidae），屬劍尾目，但馬蹄蟹（horseshoe crab）這個名字較為大衆熟悉，因頭胸前部分形狀像馬蹄而得名。全球有4個馬蹄蟹品種，其中2種於香港出沒，包括中國鱟（又稱中華鱟）和圓尾鱟，前者多出沒於潮間帶（潮汐之間露出的海岸）的泥灘等，後者則出沒於紅樹林一帶。在香港，元朗白泥、沙頭角、鹿頸等均有牠們出沒的紀錄；香港現存的中國鱟幼體（即15歲或以下）約有4500隻，圓尾鱟幼體則約有3000隻。馬蹄蟹的壽命一般為20至25年，在4.7億年前的上奧陶紀時期已經在地球上出現，形態至今幾乎毫無變化，「活化石」稱號實在當之無愧。

出生至成年 15年內換殼約17次

跟很多動物一樣，馬蹄蟹常常「金蟬脫殼」，不是為了逃避敵人追捕，而是為了快高長大。 剛出生的馬蹄蟹只有尾指甲那麼小，卻已背起厚重的硬殼，如何長成比人臉還要大的成年馬蹄蟹呢？張肇堅解釋馬蹄蟹換殼的過程，「每次馬蹄蟹要『換殼』，先從舊有的殼裏爬出來；之後趁背部新殼還未硬化，牠就喝大量的水，把身體撐大，到撐大了三分之一後，外殼就慢慢硬化，之後再把水吐出來」。馬蹄蟹每換一次殼就稱為長了「1齡」，與12個月為之1歲的年齡不同，例如中國鱟從出生至成年的15年內會換殼17次左右（即15年已是17齡），直至成年後便不再換殼。

「夫妻魚」固定伴侶出雙入對

除了如盔甲般的外殼，身後長長的尾巴也是馬蹄蟹的標記。海洋公園社區教育經理溫翰芝提到，馬蹄蟹的尾巴能在牠們身軀翻轉時幫牠翻身回來，也能幫助牠改變前進方向。另外，馬蹄蟹的殼下有6對步足，包括像蟹鉗一般的螯足，方便牠「一路走一路攞嘢入口食」。馬蹄蟹以蟲子、魚蝦、貝殼類等作為食物，張肇堅提到，由於馬蹄蟹並不像螃蟹有顎部，所以捉住食物後，要先靠足部壓碎才放進口裏。

馬蹄蟹成年前在泥灘生活，成年後於水中生活，靠鰓部呼吸，每年4至9月的繁殖季節才會上岸。張肇堅說：「（馬蹄蟹）其實是一對對地上岸，雄蟹在後面『掹住』雌蟹的身體一起走上岸，前面的雌蟹先用足肢在泥灘裏挖出一個洞產卵，然後雄蟹把精子排進洞裏體外受精，最後牠們再把洞蓋起，受精卵就被埋在沙裏面。之後這一對馬蹄蟹就去另一個地方，再挖洞產卵和排精，如是者，一晚可能挖幾個洞才回到海裏。」過了十天八天左右，牠們又再爬上泥灘，重複一樣的行動。張肇堅補充，留在泥灘裏的受精卵過了十多天就會孵化出BB馬蹄蟹。在整個繁殖季節裏，馬蹄蟹都會和一個固定伴侶出雙入對，難怪牠們在台灣等地被冠上「夫妻魚」的美名。

血液遇細菌凝結 可製試劑

馬蹄蟹身上流着藍色的血，不止罕見，亦對人類有重要的用途。由於馬蹄蟹血液遇到細菌時會凝結，因此被用來製作「鱟試劑」，測試醫療器材有否受到污染；由於成本比其他測試劑便宜，鱟試劑至今仍被普遍使用。張肇堅指現時新冠肆虐，對馬蹄蟹血液的需求亦大增，於是更多馬蹄蟹「被徵召去捐血」。馬蹄蟹其他的生態價值也不少，例如成年馬蹄蟹在泥灘產下的蛋，可以成為候鳥在遷移期間的能量補給；馬蹄蟹幼體在泥灘上找食物時候，則會把沙挖鬆，令泥灘裏的含氧量上升，進而有助其他生物的生存。

另外，溫翰芝笑言馬蹄蟹也是生物界的「清道夫」，即使是屍體也吃，「這樣為整個生物鏈做了一個很好的循環；而且牠們為環境移走了一些腐爛的物質，能令水質保持得更好」。馬蹄蟹對人類和生態環境都有如此多貢獻，看來也不止是貴族，更是「大慈善家」了。●

捱過4億年 敵不過微塑膠

馬蹄蟹近年的生存狀况惡化，根據香港海洋公園保育基金的網站顯示，在2002至2009年間，香港的馬蹄蟹數量大幅減少超過九成。溫翰芝指，白泥的馬蹄蟹比起5年前少了逾半，而在2019年，中國鱟更被國際自然保護聯盟列為瀕危，即短期內有可能絕種。溫翰芝指出兩個主要原因：第一、馬蹄蟹被人類捕食，尤其在中國內地及東南亞國家，幸好香港捕食馬蹄蟹不算普遍；第二、泥灘的生態環境被破壞，馬蹄蟹幼體在泥灘生活，成年馬蹄蟹亦於泥灘繁殖，因此泥灘的生態環境對牠們的生存非常重要。

香港馬蹄蟹減九成 中國鱟列瀕危

張肇堅指，微塑膠是影響泥灘生態環境的一大元兇。微塑膠存在於電子器材、衣物纖維、膠袋、發泡膠，甚至唇膏和美白牙膏中，珠江一帶的城市生產這些產品的時候，所製造出的微塑膠會順水流漂至香港西邊的泥灘，並累積起來。有研究指出，馬蹄蟹幼體吞入某些微塑膠時，更容易導致死亡。另外，人類到泥灘遊玩，例如摸蜆、看日落時，可能不慎踩死馬蹄蟹，遺下的垃圾亦會阻礙牠們的生存空間；張肇堅引述研究指出，若泥灘環境較乾淨，那裏的馬蹄蟹重量亦會上升。

留意馬蹄蟹出沒痕迹 小心誤踩

香港現時並沒有法例保障馬蹄蟹不被捕食，張肇堅和溫翰芝均呼籲，市民除了不要在街市和餐廳購買並進食馬蹄蟹，遊泥灘時也不要遺下垃圾，自己垃圾自己帶走；也不要隨意捕捉和玩弄馬蹄蟹。張肇堅給了一個小提示：若在泥灘上看見長條形的痕迹，有可能是馬蹄蟹移動的印記，可多留意腳下以免誤踩，下次到泥灘時就可以多加注意了。

另外，香港海洋公園保育基金除了不時舉辦講座等公眾教育，2009年開始亦和香港城市大學合作推行「馬蹄蟹校園保母計劃」，把馬蹄蟹幼體分發給不同中學，由中學生當牠們的「保母」，輪流照顧餵飼、監察水質和溫度等，最後親手把長大的馬蹄蟹放歸大自然，令長居城市裏的學生們對這古老生物和香港的生態環境有更多認識。

一個在地球上存活了4億多年的物種，到了現在竟然面臨絕種危機，溫翰芝認為是一個很重要的信息：「（由此可見）環境問題真的很嚴重，連一個如此tough的物種也面臨絕種，更脆弱的物種，危機是否更大呢？」

文：鄧捷

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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