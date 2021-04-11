科網世代：揼網頁拍片 藝術「超連結」

邊庶樂樂仍然保留史嘉茵在鄉野辦音樂會的純粹，即使是facebook live，背後同樣需要她和蔡旭威與村民之間有信任方能成事，入屋演奏（上）；今次人與人的連結由線下延伸到線上，他們亦經歷在山頭機器失靈的時候（下），但有信心下次再試可以調整改善。（受訪者提供）

【明報專訊】2018年，梁基爵的作品《籠的十八種風景》在香港公園百年古蹟卡素樓上演，邀請表演者分佈在不同房間，各自奏樂、歌唱，甚至敲打鐵籠發出聲響，以分隔的表演組成大合奏，這種不能聚頭的場景，現在看來格外貼切。上期「科網世代」，我們看中大文物館如何將展品搬到網上，為觀眾帶來另一種體驗，如果藝術作品原本就在數碼世界誕生，這個嶄新世界又是否好玩？藝術發展局自去年展開「Arts Go Digital 藝術數碼平台計劃」，涵蓋的68個項目中有部分已完成，也有進行中和快將出世的，我們來看當中3個項目，其中一個就是自《籠裡的十八種風景》演化出的「超連結大廈」，今次，坐在家中的觀眾都有份玩。

超連結大廈：不是現場表演的替代品

點進「超連結大廈」網頁，你可以選擇Directed by Gaybird或Directed by you兩個版本，在梁基爵（GayBird）的版本可透視大廈的各個房間，簡介形容如打開一本立體摺紙書，這個房間有骷髏頭動畫、那個房間有個胖子在吃呀吃，每間房的音樂合起來在演奏一首10分鐘樂曲；另一個版本則由觀眾自行選擇最多4間房，砌出自己的組合。自上月底「開放」第一批房間，梁基爵沒想到觀眾倒對自選版本比較有興趣。「最初的概念是疫情下做不到現場表演，就借助這個機會探索新的表演形式，如果我們只在網上表演，可做什麼不是現場表演的替代品？不是因為冇得做現場，而被迫做一件這樣的事，而是看會否可以發掘新的可能性。」

「我們日日看影片、文字，音樂人會看彈奏樂器的表演，我也會看動畫、電影，於是決定做一個表演包括所有這些元素，而這樣去集合各種形式，在實體表演是不會發生到的。超連結大廈的靈感也來自3年前的《籠裡的18種風景》，表演者在不同單位（圖A），觀眾是望入單位睇表演，我想做一個digital版的演出。」房間之間的連結是音樂，18條聲道不會打交，聽起來活潑地碰撞又不違和，其中3間房是即場演出（live performance），之前兩場已記錄在房，明天（12日）晚上8時是最後一場。

視覺博物誌：up相去IG只係慣咗手勢？

文美桃、方韻芝則在網上建一座「博物館」，邀請6組藝術家建立6個影像檔案庫，而每個檔案庫又會衍生6個練習，總數36個，「公眾可以參與練習，我們想探索的是，平時食飯會打個卡upload上社交平台，這個行徑是我們自主想透過這張相表達些什麼，還是大家做所以我又做？這個意識是怎麼樣的呢？」

有些練習不艱巨，很多可能是隨便在手機找找便交得出的相片，「如黃淑琪本身攝影經驗很豐富，運用攝影的語言或技巧亦很多變，她的檔案是源於疫情期間更多時間在家，開始整理自己的物品，其中一個方法是將囤積在家的菲林、相片用掃描器變成影像」，而她設計的其中一個練習名為#thing_flow，請參與者交來想丟棄之物的相片，亦有練習是收集1997年送機相。另有些練習像遊戲，讓參加者反思平時的網上生活：「馮俊彥設計的練習是請參加者如食藥般，每日3次製作一個影像，是有滑鼠游標的。」這有何難？熒幕截圖不就好了？他們給一個貼士，其實熒幕截圖是不會包含滑鼠箭嘴的，參加者要動腦筋完成任務。

邊庶樂樂：村民幫手 直播上認識荒蕪邊境

史嘉茵與蔡旭威請來6組音樂人，在6個新界東北邊境地方玩音樂，並在網上直播，牛房山、白虎山炮台、志記𠝹木廠、鬼鼠路、嚤囉樓、香園圍雕樓，很多是陌生地名，在去年12月到今年3月完成，現可於facebook重溫，史嘉茵說：「這些大部分是禁區裏被遺忘的地方，如舊警崗、炮台，我們邀請音樂人在那裏玩一些與那個地方有關係的音樂，做facebook live，希望更多人關注新界東北邊境發生的事，其實它們在不斷變化，另外亦因為疫情期間很多人會到郊外，當我們去玩時，有沒有留意地方的歷史和故事？此外亦有手語傳譯、全景圖片，讓一些未必能親身到這些地方和不同能力的朋友也可在家一齊參與。」

曾到鄉郊參加音樂會的，大概都知道史嘉茵多年來熱心以這形式讓城市人走入村落，享受與村民同樂的時刻，這次她笑說因為地方偏遠，每場表演的團隊「一架七人車裝得晒」，「我們好好彩，在村落做不同活動都識到好好心亦很有能力的村民，這個project都有好多村民協助，如香園圍是入了村民的家，如果他們唔肯都冇辦法做到。蔡旭威在新界東北打滾多年，與村民關係好好，認識很多有心之士，才可讓村長信任和支持我們做這件事，那晚村民還請我們打邊爐吹水。」

試新嘢 藝術家要克服技術問題

邊庶樂樂的facebook live曾因炎熱天氣導致器材「hang機」，直播中斷，不過即使從田野搭舞台到移師網上平台，史嘉茵聲音裏仍是充滿元氣，說技術問題可以解決，「當然最初因為（疫情）冇辦法，但我又不會咁灰認為是冇計所以要在網上搞，我覺得又ok喎，以前找觀眾對我們是很難的挑戰，他們不少會說『好遠呀，點來呀』，今次我們不需去想這個問題，這個計劃原意是讓人認識邊境地方，我們介紹了，自己有興趣可以再去，音樂只是一個工具，有些live片儲下來已有萬人觀看，觀眾的反應是一種鼓舞」。她說這也是一個機會，嘗試為記錄活動建立資料庫，「現在愈來愈覺得緊要，疫情過後數碼世界亦一定會繼續發展，我們也會去想當中的可能性」。

網站在受訪時仍努力建設中的「視覺博物誌」，背後也有藝術家要逐步克服的技術困難，文美桃和方韻芝分享說，因應各種手機、電腦呈現的版面模樣不同，他們亦需與程式設計師合作解決問題，「因為初次遇到，真係唔識程式的語言，以及網上需要去到怎樣的程度才可呈現想要的形式，版面要變通又一致。」文美桃說：「如我的網頁是自己寫，用wix（簡單建立網頁的平台）點砌都得，但高level的網頁就牽涉不同的電腦語言，我也是透過這個project才知這些潛在規矩，你見到網頁分了一格格、三排、橫橫直直，都有當中的限制，就如我畫一張畫，要透過文字去講，中間會有鴻溝，未必完全表達到。」

參與「超連結大廈」的創作者及單位超過30個，梁基爵兼任創作總監及程式編寫，他解釋以往的作品亦牽涉裝置、程式，「我一向有做，但主要是負責表演時如何控制機器、燈光，音樂如何同步這些部分」。至於網頁建立、設計等工作，他便交由之前合作過的朋友去做，亦會就觀眾的體驗不斷調整。Arts Go Digital共有68個項目，其中58個「一般項目」可獲30萬資助，「晉升項目」則獲50萬，藝發局表示「作品須展現更卓越的藝術價值、呈現更優秀創新的藝術形式，為受眾提供深入的互動和體驗」。梁基爵的「超連結大廈」申請到50萬資助，他笑仍是「有少少賴嘢，做大咗個頭，大家都蝕晒本」，因為10分鐘音樂、18間房，事實上要完成180分鐘音樂，已是一套電影的長度，拍攝亦比料想需要的時間長，「開得咁大就好蝕，可能要cut些單位至10個、12個，現在太有野心」。

馬會捐藝發局2000萬展68項目

藝發局行政總裁周蕙心受訪說，整個計劃由馬會捐助逾2000萬元推行，「開始籌備時是香港疫情最嚴重的時候，那是過年不久第一次推行在家工作時，當時成個香港、文化藝術界，個個都唔知點算，我們就想除了將政府資源資助藝文界，是否應該再做些什麼？」她說疫情是「一個催化」，「坦白說，我覺得藝文界應用新科技已不是行得好前，是未完全開發的領土」，她說藝發局在計劃中的角色是盡快將資助分配給不同項目，所以簡單設兩個款額，而非逐個項目評估資助額，再依局方一向處理計劃資助的做法公開徵選，經各範疇的資深業界人士及局內基金小組從256個申請中挑選受資助項目。

「真正的內容還需觀眾有耐性看」

梁基爵說這也是他的新嘗試，他知道10分鐘的表演對平日游走於講求「快、多」的網絡世界觀眾來說是挑戰，「我做的時候很多掙扎，網上觀眾欣賞的狀態很不同，我都知作品太長，但也想堅持，想告訴觀眾要有一些付出」，「其實是需要更多解釋和溝通，我覺得這對一件新事物來說是重要的，可能在宣傳、trailer（先導片段）可以是5秒或一分鐘，不過真正的內容還需觀眾有耐性去看」。

方韻芝之前參與或策劃的藝術項目與社區較緊密，包括「拾德好」年宵剩物回收活動、藍屋、「蘇波榮」社區廚房等，她說社區計劃與「視覺博物誌」同是講求參與（participatory）的項目，「不同在於，我們不會接觸到那個人，不會知那個人的真正想法，就如我影一幅荷花圖，是否就等於我是個鍾意做長輩圖的人？我拍的照片不一定『好係我』，在面對面的社區活動裏，我就真係識緊一個人」。不過她說，以不同主題蒐集相片，或會有不一樣的觀察，他們計劃有一個地圖版面，觀眾可用各個hashtag關鍵字搜尋相關圖片，「在我們的檔案庫搜尋結果，可能與Instagram很不同，到時可以互相對比」。

這場實驗重塑出新的藝術形式，也是探索人與人之間新的「超連結」關係，梁基爵不諱言創作這幢「大廈」，「疫情是藉口，香港才是重點」，作品風格奇異又帶點暗黑，「某程度上表現了香港的氣氛和狀態，在我們心目中，這幢大廈不在地上，而在地下，睇落各自各，但其實是統一又團結地做一件事，不必面碰面接觸，都可共同產生力量」。

1／超連結大廈：buildinghyperlink.com

2／視覺博物誌：visualdiaryarchive.com（更新可留意fb及ig同名專頁）

3／邊庶樂樂live片段：facebook.com/FragrantVillage

Arts Go Digital所有項目：www.artsgodigital.hk

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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