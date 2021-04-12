安老2.0：從校園開始學「老」

學生創意——在早前舉辦的樂齡創意工作坊，學生嘗試運用他們對長者的認識和創意，設計出相關產品。（作者提供）

【明報專訊】「各位同學，這是一本書，是用紙做，即是死去的木材，大家可以傳來看看。」課室傳來一片喧鬧聲：「什麼！死去的木材，怎麼可能？」時光跳到2050年的小學教室，作為「80後」的教師已是個白髮長者，正與小學生介紹屬於他時代的古老產物——書本。

以上是一條YouTube短劇的開端，雖然是虛構，但也可以想像，世代更替，人們對事物的看法會變得不同，但有一件事不會變，便是人們將變得愈來愈長壽，社會變得老齡化，將來70多歲仍繼續教書也大有可能。

2019年聯合國預計全球平均出生時預期壽命為72.6歲，香港也超越日本，成為世界上預期壽命最長的地方。根據統計，香港人均壽命是82.2歲（男性）及88.1歲（女性）。面對老齡化，社會準備好了沒有？

安老業點止厭惡工作

「老齡化將會影響着社會各行業的未來，我們應為未來做好準備。未來老齡化有無限可能，但我們要先踏出第一步，勇於走出comfort zone，嘗試更多。」這是我最近與120名中學教師的分享。幾星期前，我獲「賽馬會鼓掌．創你程計劃」CLAP@JC邀請，向教師們分享安老業趨勢，和如何讓學生投入未來的社會工作。我們不時都會走進校園與學生分享我們的工作。一般而言，當提及「安老業」，學生們只會聯想起一些厭惡工作，例如清潔大小二便、換片、洗澡等院舍前線工作，學生們當然沒有想過加入安老業。其實，抗拒來自不理解，安老服務也可以非常創新、有創意和多元化。要開拓安老業的可能，便要先了解「老齡化」所帶來的影響。

15年後 1/3港人滿65歲

試想想，15年後香港會有三分之一人口為滿65歲的長者。作為「80後」、成長於千禧年代的我，15年後便會踏入5字頭，而我現在仍在工作的母親便會踏入80多歲的高齡。但每當我與母親談及老齡化這回事，她總會覺得這一切距離她很遙遠。

其實老齡化與社會上每個人息息相關。每個人都會變老，每人身邊也總會有親戚朋友或長輩正經歷老齡化的改變，在職場上與年長同事一起工作也變得平常起來。我常常跟年輕人分享，要理解老齡化所帶來的改變，才能不標籤化「老」這件每個人都會經歷的事，這樣才不會限制自身老齡化的可能。

人口老化不止影響安老業，它將會影響各行各業，不論建築、房屋設計、社會政策、經濟、科技、醫療體系等，都朝着人口老化方向而改革。這幾年政府大力推廣樂齡科技，市場上出現全齡屋苑等都是好的例子。

相對香港其他行業，安老服務算是比較新興的行業，於1960年代末才開始，社會老齡化亦是一件新鮮的事。現在仍在就學的學生，無論將來投入哪個行業，只要他們抱着開放態度和同理心，便能創造有價值的事。

如果能於現有的學習框架裏加強「人口老化」這一部分，我相信會大大啟發和開拓更多與老齡化相關的業務和社會創新。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）