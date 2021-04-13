情侶檔慢工出細貨 天然染服裝 逆流等有緣人

【明報專訊】「咦！你穿來穿去也是這一件？」穿著差不多樣式的衣服或予人沉悶或土氣的感覺，但80後情侶Grace和阿浩則深信衣服毋須多，穿同一件愈久愈好。與二人碰面，他們穿著輕便寬身的自家製衣服，高䠷的阿浩一身藍染，短髮的Grace則是麻質粉色，遠處便感受到無印風的簡約利落感。他倆自大學畢業後便開設時裝網店，主打韓國古著服飾，經營數年陷入樽頸位，在2018年乾脆推倒重來推出自家製品牌，主打簡約舒適生活裝和自家染系列。摒棄速食時裝回到生活的細節層面，他倆親身示範一件衣服原來也可以穿很久。

好奇「一件衫點嚟」 創品牌找答案

那些年創業適逢社交媒體興起，網店如雨後春筍般百花齊放，黃樂婷（Grace）和黃重浩（阿浩）每月飛韓國蒐羅衣服，很快便儲下一班客人做到有聲有色。直至2018年，他們陷入前所未有的困局，甚至思考是否是時候停下來，全因他們找不到想賣的衣服。「每次到達批發市場把衣服摸上手，店主也答不出用什麼物料做，慢慢對購入的衫有很多好奇和疑問。」Grace形容那段時期壓力很大，除了要不時留意潮流，更要應付同行競爭，「當1000間店舖賣的衫都一樣，如何突圍而出？加上貨源款式靠外購不穩定，便想停下來」。人靠衣裝，衣服就是一個人的個性和象徵，猶如第二層皮膚；但自從網購興起後，人對衣服多了一層隔膜，到貨品送抵後拆開包裝才發現不似預期，浪費之餘，亦令大家和物料之間的連繫斷裂。究竟一件衣服從原材料開始，經歷了什麼編織加工，最後才來到客人手上？這反思令二人果斷跟舊品牌斷捨離，創立自家品牌Beely Daily，一直走到今天。

動手染色 細心選材減環境負擔

時代流行速食，無論大型時裝品牌或網上小店，轉季節便換上新衣服，但他們反而貫徹慢主義，不趕新款，不定期推出，不設舖面，皆因他們想做好每一個細節。從日本蒐羅布料，設計過後再找本地做衫工匠加工，然後交回二人染色，最後才送到客人手上。為了增加參與的元素，他們想到動手染色，而為了減少對環境負擔更開始鑽研天然物料。但天然染是否一定對環境無害？原來未必。

雖然植物全是天然，但染色過程如何將天然色素提取後再融入衣服都很講究技巧和用料，「染布過程常用物料的醋酸鐵當中有合成化學，那還算不算天然？又例如銅本身是天然，但銅排到河流會造成污染，所以盡量避免使用。我們不是說一定要天然，說到底最重要是染的心態和過程」，阿浩說。他們在過程與選料中絲毫不馬虎，凡事細心求證。阿浩笑說：「當初開始自家品牌正正是對很多事有疑問，所以現在每一步都想清晰知道自己在做什麼。」縱然染的過程需重複上色甚為耗時，但時間成本背後，是他們竭盡所能不忘初衷，從每一個步驟減輕環境負擔，才能令品牌更有說服力。

反覆實驗 紅棉提取驚喜色調

最初他們參考外國網站和書籍，以牛油果、洋葱皮等染成各種淡淡顏色的系列，而這一年他們的新系列則來自春天盛放的植物——木棉花（紅棉）。看着眼前淡紫色的頸巾，很難想像它們出自深橙紅的木棉花，Grace笑說：「天然染就是不同的實驗，要自己砌出一條成功的formula，好好玩！」

起初他們只是經過火炭工作室看到木棉花，想到平常很難萃取深紅色，便靈機一觸嘗試以木棉花染出深紅。阿浩以台灣長年耕耘染織領域的工藝家陳景林為榜樣，他表示，很多人以為天然染的素材離我們很遙遠。陳景林曾經在紀錄片提到，把榕樹根拿回家煲後發現裏面有色素可以染色。其實很多材料都在我們身邊而不察覺。他們翻查資料，發現只要加入鏹水便能提取木棉花的深紅色素，但由於過酸會破壞纖維，令上色工序變得不可行，於是他們不以染紅為目標，而是持續實驗「加鹽加醋」等不同酸鹼度，最終他們發現只要加醋，便能從木棉花提取出淡紫色，出乎意料地好看，於是成為今年推出的新系列服裝。

隨着愈來愈多人關注大自然，如何不打擾生態也變成他們的「糾結」。試用木棉花的過程無疑為他們帶來很多反思，同時令他們更加親近大自然，「不要強求一定要有什麼顏色，如果單純為好看買回來就可以。做天然染不是那麼顏色導向，控制不到的顏色是『for fun』的」，阿浩說。他們不會特地以某一種顏色作題材，而是每次隨機實驗為顧客帶來新意思，因為大自然的本質正正是如此變幻莫測，有無數驚喜待他們發現。抱着這樣的發現之心，再輾轉把大自然的禮物轉交到懂得欣賞的人手上，才是他們一直想做的事。

舒適的話，夠就好了

由最初網店的5萬追蹤者，到現在自家品牌只有1000多人，心情不會有很大落差嗎？他們淡然搖頭。「畢竟是兩個面向，數字下跌是預料中事，能生存到就可以了，哈哈！」Grace笑說。在現在網店競爭白熱化的年代，他們反而慢下來，亦不花費下廣告，佛系等待有緣人找上門。「以前賣衫很簡單，買回來拍輯好看的相，營銷做得好便可以。但現在創作成分多了，牽涉設計、本地工匠、衣服細節等，成本高很多，但要確保好的手工便寧願花多一點。現在不計較每天賺幾多，單純想做好一件事。」Grace說。發展成斜槓族的他們表示，若不夠錢便勤力些多找兼職，讀更多的書豐富做衫知識，閒時多讀天然染的書籍，深信與其營銷不如先做好每一個細節、每件產品。正正掌握每個做衫細節，他們到營銷時自然能娓娓道來一絲一布的故事，客人捧上手更能感受衣服背後的血汗，也就更加珍惜得來不易的美服。

臨別時二人站在數棵巨大木棉樹下，散發着小孩看到美好事物的單純和嚮往。也許對很多人來說，衫要愈多愈好，愈潮愈吸引，然而隨着近年斷捨離興起，時裝界亦不得不正視長年累月的浪費問題，不少大品牌亦陸續投放更多資源發展可持續。Grace說：「一件好的衣服，就是穿得自在的衣服，希望客人穿來穿去都是那幾件。」熱愛古著的阿浩則幻想，如果現在的手做衣服，到50歲時還在穿，「有真正的歷史感，正！不要每年年廿八捐走，能留低陪自己過日子便是好衣服吧」。要在來勢洶洶的時裝潮流中站得住腳絲毫不容易，要在香港時裝界逆流而上更是稀有。好的衣服可以是穿得好看，但說到底只有舒適才能穿得自在，正如品牌格言「Enough is Good」，最適合自己的，不就是夠用就好了？

文：尹青

編輯：梁小玲

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