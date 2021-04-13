知多啲：木棉花「呷醋」 變出一抹紫

【明報專訊】木棉花染色可簡單分3部分：染料準備、布料準備、染色。

1. 染料準備：

木棉花瓣400克、醋400毫升、水（足夠蓋過花瓣）

將洗淨後的木棉花瓣放進煲，加水加醋，加熱至不高於60℃，太高溫會煮走色素。加醋是因為木棉色素偏好酸性，遇酸會更活躍，呈現紫紅色調。遇鹼的話，色調會變灰沉。花瓣煮2小時後，色素褪到醋水裏，成為染液。

2. 布料準備：

棉布100克、五倍子30克、醋200毫升、水（足夠蓋過布料）

明礬18克、梳打粉10克、醋240毫升、水（足夠蓋過布料）

布料準備分兩步驟。五倍子含豐富單寧酸，加水加醋加熱煮2小時套出單寧酸，然後將洗乾淨的棉布浸入4小時，其間不時攪動，令單寧酸先黏上纖維，黏上單寧酸後的棉布能更有效吸收明礬裏的鋁離子。然後以水加熱溶解明礬，放涼後加梳打粉和醋，結合出醋酸鋁，之後加水加熱浸布2小時，取出後放過夜，布料就準備好。需留意每完成一個步驟均要冲洗布料，加熱過程毋須煮滾（60℃至80℃即可）。五倍子和明礬可於中藥舖購買。

3. 開始染色：

將染液加熱至不高於60℃，放入棉布不時攪動，煮染2小時，過水，晾乾，避開猛烈陽光，此為染一次的步驟。只染一次的話，色彩牢固度不高。晾乾後將布浸醋水（木棉色素偏好酸性），然後加入新煮染液，再染2小時，將色素一層一層黏上，過水晾乾再重複，直至做到想要的色彩效果。布料以後應避免使用鹼性洗衣液，需以清水或中性洗衣液清洗。