升溫8至9℃ 增電池副化學反應 濫用快充 「尿袋」手機齊折壽

【明報專訊】現代人手機不離手，遇上無電，俗稱「尿袋」的流動充電器便是好幫手。使用快速充電可節省時間，但原來這樣會縮短流動充電器及手機電池的壽命。作為精明消費者，除了要了解如何延長充電器壽命，更要注意使用安全，以防充電器起火甚至爆炸。

本港過去多次出現流動充電器（下稱充電器）引發的火警，今年2月屯門便發生充電器在充電期間起火，火舌高約1米，幸及早發現而沒有人命傷亡；1月青衣同類事件則導致一名外傭燒傷，最終不治。涉及充電器的意外，原因多跟使用不當、電池及充電器設計不良或品質欠佳有關。消委會曾測試市面30款充電器，3款測量得的電量與標示的相差超過40％，1款使用26次後故障，7款外殼物料未能通過安全測試。香港現時沒有強制規定充電器在出售前必須通過相關的國際安全測試，質量欠佳的話隨時會自燃及爆炸。講解如何選擇具安全及質量的充電器之前，先了解充電器及電池結構。

鋰聚合物電池 輕巧成主流

目前充電器及手提電話主要使用「鋰聚合物電池」（Lithium polymer battery），鋰是金屬中最輕的元素，因此電池較輕巧。回想1980年代手提電話面世不久，當年的「大哥大」又大又重，其中一個原因是採用重量十足的鎳鎘電池（Nickel–cadmium battery）。至1990年代初，鋰離子電池開始普及，手機設計走向輕巧。鋰聚合物電池是鋰離子電池的改良版，具安全、自我放電程度小、纖薄等優點，遂成為充電器、手機及數碼產品的主流電池。

充電器如何充電放電？城大能源及環境學院副教授虞有為解釋：「鋰聚合物電池具正極和負極，電池內的電解質採用膠狀聚合物，當電池充電時，電池正極內的鋰離子會經電解質走向負極，到達負極的鋰離子愈多，充電量愈高。相反電池放電時，負極的鋰離子走向正極，回到正極的鋰離子愈多，放電量愈高。」其結構原理可想像為兩個停車場，鋰離子有如車輛，充電時車輛從A停車場駛往B停車場，放電時就駛回A停車場。電池內部的正負極梅花間竹地層層堆疊，充電或放電（用電）的電流從外側線路進出，兩極之間有一絕緣層，防止電子在正負極間流動導致短路。

虞有為與團隊正在研究改良電池材料，例如以矽代替石墨做負極材料，增加儲存能量，或用鈉代替鋰以降低成本等。

文：李佩雯

編輯：王翠麗

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