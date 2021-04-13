如何延長「尿袋」壽命？

【明報專訊】1. 電量維持20%至80%

鋰聚合物電池不同於鎳鎘電池，沒有「記憶效應」，理論上毋須等電量用光後才充電。但虞有為建議把電量維持在20%至80%之間，電池會較耐用。「電壓隨着電量而改變，電量高時充電電壓較高，電量低時電壓則較低，電壓過高或過低會增加電池副化學反應（side reaction），加速電池老化，20％至80％之間電量的充電電壓較理想。」用家應避免電量在較高或較低時充電，或長期保持充滿電狀態。

2. 減用快充功能

快速充電雖然省時，但會加速電池老化。虞有為表示：「快速充電的原理是增加電流或電壓，以較短時間為電池注入能量。過程中，充電器及手機的電池熱力都會較高，致使電池內部物質產生更多副化學反應，縮短兩者的電池壽命。」虞有為和團隊曾在實驗室環境中，比較常規及快速充電模式下手機溫度差異，發現常規充電下電池升溫3至4℃（32.2℃），快速充電則升溫8至9℃（37.6℃）。另外要留意，快速充電功能需要手機及充電器同時支援才能運作，如使用5V/3.1A充電器替5V/2A手機充電，充電速度也無法加快。

3. 選擇合適火牛／電線

外置電源變壓器（火牛）的額定輸出電壓（V，即火牛輸出的最大電壓），應與流動充電器的輸入電壓值一致。不然，火牛輸出電壓過小，或無法替充電器充電；輸出電壓過大，則會破壞充電器線路或令電池升溫而縮短壽命。此外，SGS電子電器服務經理杜卓謙提醒：「火牛在工作時的輸出電流量，取決於充電器在充電時使用的電流量，因此選擇火牛時，火牛的額定輸出電流（A）應大於充電器的輸入電流，否則火牛的輸出電流有機會被拉高至超過其額定輸出值，使其處於『超載』狀態而引致過熱或短路。」充電線宜選用原廠正貨，以免因線材質素欠佳使充電線過熱。

4. 提防碰撞擠壓

充電器避免受碰撞或擠壓，不然零件鬆脫或移位，增加電池短路風險，充電器宜放在保護袋內。