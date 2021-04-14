Bulletin：再生材料製經典鞋款 人氣角色添綠色力量

Stan Smith Primegreen鞋款：右上起順時針：以《怪獸公司》大眼仔、《小飛俠》奇妙仙子、《慈善星輝布公仔》青蛙Kermit、《太空奇兵．威E》的威E、Marvel的樹人、變形俠醫、《反斗奇兵》抱抱龍為設計主題的Stan Smith Primegreen鞋款。建議零售價 各$899。（品牌提供）

【明報專訊】不少品牌近年積極關注環境保育事宜，例如adidas便長期投入海洋減塑計劃，致力達至可持續發展的願景——終結塑膠污染。在adidas Originals鞋款Stan Smith邁入50周年之際，品牌宣布改用高性能再生材料Primegreen製造這個經典鞋款，呼應品牌摒棄塑料廢物的目標。為了推動環保綠色概念，adidas Originals特別攜手Disney推出全新限定聯乘系列，與一眾深受大眾歡迎的角色，為Stan Smith引領的綠色時尚新世代掀起序幕。

變形俠醫、大眼仔現身鞋中

是次聯乘中的所有Stan Smith鞋面皆以Primegreen製作，以回收橡膠廢料製造外底，從Disney、Pixar、Star Wars及Marvel中，挑選以綠色為主調的人氣角色，以不同方式出現於鞋款上，包括Marvel中的變形俠醫 （Hulk）和樹人（Groot）、《反斗奇兵》抱抱龍（Rex）、《小飛俠》奇妙仙子（Tinker Bell）、《慈善星輝布公仔》青蛙Kermit（Kermit the Frog）以及《怪獸公司》大眼仔（Mike Wazowski）。

系列中另有一鞋款取材自Disney和Pixar《太空奇兵．威E》的威E（WALL-E）。電影中作為廢物整理機械人的威E，每日盡忠地將人類產生的垃圾壓縮分類，堆起一座座如高樓大廈一樣的垃圾山，提醒大家減少製造廢物，實行環保生活。是次聯乘結合雙方力量，呼籲大家為環保共同努力。

各處添角色特點 額外鞋帶配搭

每對鞋款的外底圖案、鞋身壓紋、玩味印花、鞋舌標籤均添上各個角色的細節特點，例如Stan Smith鞋舌的標誌圖案中換上各個角色的肖像，後跟亦特別印上「It's not easy being green」字樣，並提供額外鞋帶選擇作配搭。品牌亦為每個角色設計別注T恤，讓大家以一身環保造型迎接全新Stan Smith。

另外，品牌亦在4至6月發起全城膠樽重生企劃，於門市設置Stan Smith Forever膠樽回收機，投入膠樽回收即可獲得一張Stan Smith電子優惠券。優惠券折扣會根據投入的膠樽數量而有所不同，投入愈多折扣愈高，可即時用作購買Primegreen環保材料製作的Stan Smith鞋款，踏出環保每一步。

●查詢：adidas.com.hk/stansmith

整理：張曉冬