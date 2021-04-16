回顧80s、90s創作 「港式」藝術自成一家

《殘陽如血，蝶夢如煙》——蔡仞姿的《殘陽如血，蝶夢如煙》裝置，上有書法、歌詞、詩人白倫敦詩句「一塊石頭 使流水說出話來」等。（香港藝術館提供）

《垂直的麥田》——陳育強重塑裝置作品《垂直的麥田》，探索分件組裝的可能，並利用日常生活的現成物創作，由晾衫叉支撐及掛起麥穗及麵粉袋。（香港藝術館提供）

【明報專訊】一個耀眼的下午，陽光落在維港，也落在他們作品之間，盡量穿透每個角落。香港藝術館修繕後空間感加強，5樓玻璃展廳更與城市連成一景，正展出「多元視野——八、九〇年代香港藝術新象」。城市刺激個人創作，無疑那是一個無間斷問「我是誰」的年代，展覽反映藝術家如何吸收前衛手法，亦透過創作尋覓身分，實行自發、自組、自成一家。

「一塊乾的海綿，遇到水不就不斷吸，左吸吸，右吸吸。吸滿了，又拿過另一塊海綿來吸。」展覽客席策展人方敏兒這樣形容香港藝術。藝術館2018年推出「香港藝術：客席策展」系列，徵集各種合辦方案，本展正是獲選計劃之一，翌年夏天開始籌備。1980至90年代香港當代藝術圈配套不多，創作者卻活力盎然，從「無」開創路向。直至1995年藝發局成立，藝術組織得以獲資助形式支持長期運作。1998年，方敏兒於香港理工大學攝影系畢業，可謂第一批人加入本地藝術組織為正職，步上前人開鑿的路。今次展覽以7個藝術單位切入，透視轉變年代。

步入展場，首先被長長薄紗吸引，為蔡仞姿的《殘陽如血，蝶夢如煙》。薄紗隨風飄揚，排成一條氈動中的步道，像把玻璃窗外的市景及觀眾也撫摸一遍。原作來自1985年香港藝術中心為蔡氏舉行本地首個裝置藝術展「空間內外」。方敏兒說：「當時大眾對『裝置藝術』很陌生，是蔡仞姿『帶回來』，那是實驗精神。」因應當下，蔡仞姿重新安排內容，包括詩句、書法、歌詞等，並輕輕播放經典歌曲The Sound of Silence。

1970年代，蔡仞姿赴美入讀首屈一指的芝加哥藝術學院，「最潮」最狂的當代藝術意念聚合於此，例如同學義務跑去替地景藝術大師Christo做地景藝術等，眼界大開。回港後她任教香港理工學院，邊教新科目邊創作。場內播放訪談片段內容豐富，蔡仞姿分享教學時強調創作跟生活環境的關係，有次學生決定到尖沙嘴碼頭做功課，跟陌生人打招呼，貼起語句作品，卻被警察截查帶走，並打給她保釋學生。當時，太多人不知他們在做什麼，藝術家四出吸收經驗後，嘗試前衛方法，漸漸散發別具一格的氣質。

「游牧」裝置 靈活重組

試想想一件作品可以拆開，收在背包隨時「走人」。流動多變，不就是另一種熟悉氣質嗎？展場有陳育強重塑裝置作品《垂直的麥田》，原本是他於1996年澳洲亞太當代藝術3年展之作，從未在香港展出。作品由晾衫叉支撐，掛起麥穗及仍可在香港找到的麵粉袋，反映藝術家藉縱線橫線反思時間，散發一種臨時及危險的感覺，但隨時可重組。由於運送藝術品費用昂貴，陳氏便想出「游牧」方法，預先設計組裝完成的模樣，再分開物料方便運送，他形容有如時下的家具連鎖店，供人自行組裝。方敏兒接道：「我會說是很『港式』，沒有資源或空間就自己DIY，利用生活中現成物品創作，很handy但一下可以變龐大，幾靈活啊！」

「無根，自己build」

沒有一本天書，藝術家開始從身邊社區想像，由個體走向群體。1988年一班藝術家包括蔡仞姿、王禾璧、黄仁逵、麥顯揚等，於中環、維園、旺角及新市鎮屯門，舉行「流動藝術展」，可謂「社區藝術」之初。王禾璧在訪談憶述，於戶外設置一個有如人高的巨型「暗箱」相機，街坊高高興興入去一探照相曬相原理。社區藝術被政府官方吸納前，藝術家自發草根形式地推動，由下而上連結「我」與「我們」。至首個由藝術家運作的空間Para Site成立，欲貼地扎根社區，1998年生成展覽「咖啡店」，邀請公眾入來創作及歎番杯，今次展覽更重現店內空間。

「那年代都急切去找尋身分。很多沒寫明講香港，藝術家卻在做類似思考。去到一個位有個小總結，說我們就是不中不西，no matter這詞語好或不好，就繼續建立自己。」方敏兒說：「無根，咪自己build囉。」1980至90年代香港主權移交進入議程，身分問題受到明顯關注。藝術家表達手法各異，有些高調以「現實政治」為題，亦有些抽象表達氛圍，由感性勾起理性。

修讀攝影出身的方敏兒解說，攝影被視為「忠實記錄」歷史的工具，讓許多攝影師反思此媒介：「攝影作品本身就如一個印章，印下去無得變，常常說decisive moment（決定瞬間），如決定看什麼不看什麼，主體是個問題 ，你角度是這樣，100年後依然看到那部分而已。」場內展出馮漢紀及當代攝影組織「女那禾多」作品，當中有劉清平《1997-2047》系列。黑白照片捕捉城內1秒瞬間，兩幀照片變化極為微小，如列車進出隧道一刻，科學館外的恐龍裝置開口合口，卻分別標上相差50年的年份，反映「歷史瞬間的剎那轉身」，對個體來說卻如此難以抵抗。

文獻角落 梳理香港藝術史

場內另有一個文獻角落「再想像香港藝術共同體」，由盧燕珊梳理藝術史發展。近年本地藝術圈似乎對文獻相當着迷，不少更用作創作基礎。或者，在急湍的年代，我們更想從歷史中找尋證據，不想臣服於一個詮釋視野。文獻櫃展出數本重要的香港藝術文化研究書籍任人翻閱，內頁更有盧燕珊畫的熒光筆痕迹，恍如功課本。除此之外，她把跟祈大衛、何慶基、游靜等的最新訪談，與昔日表演片段及鮑藹倫、毛文羽、黃志輝等錄像舊作，交織剪輯在一起。掘礦般掘，細看藝術史，讓人最深刻莫過於游靜講述1989年六四前後籌辦的「東西遊戲」，可謂本港最早一批跨媒介實驗表演。其中有即興互動的成分，並表現暴力的意涵，有表演者踏進水缸跳舞，游靜更手執觀眾的長髮，一下剪斷。

那時有那時的故事，他們用不同方法書寫自己，不就是一種既多元又共同的狀態？藝術家做千奇百怪的事情，很多時不能一時三刻說清意義，這些表達透過時間累積及眾人書寫，才能成為共同文化及文化身分。盧燕珊說，整理資料時，發現很多藝術家會使用差不多的意象，例如水、霧、冰等多變狀態，以及近來再被討論的盧亭，不斷由其他創作者再做下去。看着看着，那些片段彷彿時空錯亂，很多思考到今日仍在，很多共同經驗，早早有迹可尋。

■「多元視野——八、九〇年代香港藝術新象」展覽

日期：即日至2022年4月24日

地點：香港藝術館

門票：免費

查詢：2721 0116

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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