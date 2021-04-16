時空穿梭 光線流動 廢墟中現美好日常

伍韶勁的《汩汩》除了漂亮的水珠光點外，也有水滴和流水聲，還有盛載了水的頌鉢聲等，聲音風景為作品營造起承轉合。（油街實現提供）

李傑的《香港花園》，可以想像成一個滿目瘡痍的香港廢墟，也是昔日與未來之間的空間，呼應了油街實現的擴張工程。（油街實現提供）

【明報專訊】「油街實現」終於重開了，因為伍韶勁和李傑的展覽，這裏大概成為香港一個詩意的地方。走入展覽場地，像走入古老大屋，家具佈滿灰塵，是昨日與明日的時光裂縫，柔和的爵士樂與美好的舊影片映襯廢墟家景；頌鉢聲伴隨8分20秒水與光的舞蹈觸動靈性，展覽引領觀眾穿梭回憶與內心的靜觀，也呼應油街實現的擴展工程。

炮台山的油街實現由2020年12月開始關閉，在這個4月因應政府放寬防疫措施，場地可以重開，伍韶勁和李傑的展覽「明日的昨日是今日」也終於重見天日。重開並沒有鋪天蓋地的消息，如同他們在炮台山蟄伏多時的兩份作品，在漫長的寂靜之後，耐心等待途人拭目傾耳。

家具封塵 枕邊夢話

走入李傑佈置、名為《香港花園》的展覽範圍，總覺得反射光線的微塵都是藝術家捎來的風景。油街實現本來是1908年建成的香港皇家遊艇會會所，在1995年被列為香港二級歷史建築；它的奶白牆壁與紅磚柱子，在李傑的影片佈置下，暮光被長方形的窗框剪裁成一小片，打落在牆壁上，像極孩子回鄉下放暑假時住的村屋，不同的是封塵的家具並不完好，放置在展廳的是被破壞的雪櫃、洗衣機等家具。影片中都是美好日常的片段，顏色像柔和的粉彩畫，拍攝了植物和小狗悠閒的模樣，還有牀上的枕頭，也加入幾句像夢話的說白，如「are you gonna still love me」。

李傑擅長錄像和裝置藝術等媒介，伍韶勁大學時念的是新媒體藝術系，兩人都常在不同國家做展覽，帶着光影的藝術走遍世界。同時他們又做不少與歷史建築物、社群有關的作品，例如李傑曾在日本原美術館做過名為We used to be more sensitive的展覽，善用由住宅改建而成的美術館藝術空間。伍韶勁曾經在台灣高雄的金馬賓館當代美術館做過類似今次作品《汩汩》的形式，創作作品《過渡》，呼應金馬賓館改建前的歷史，以前金馬賓館是軍人往金門及馬祖前線時報到和暫宿的地方，當時作品帶着強烈的等待意味。

進入《汩汩》展覽場地時，觀者身處全黑的空間，看一個長達8分20秒的裝置藝術表演，而8分20秒是光線從太陽來到地球上的時間。伍韶勁把作品命名為《汩汩》，借用了1200年前，韓愈一首叫《流水》的詩，詩中兩句是這樣的：「汩汩幾時休，從春復到秋。」觀眾首先要走過較暗的通道進入完全黑暗的場地，眼睛會慢慢適應黑暗，之後有燈光照亮一張木櫈，觀眾坐在其上，水和光的表演便正式開始。黑暗中會見到一條若有若無的線，光點沿線流動，像要穿越到另一個空間。

8分20秒的靜思

伍韶勁說他用在台灣的經驗，跟油街實現的策劃團隊分享，希望作品可以說明過渡的時間和對未來的期待︰「在一個相對安靜的空間，如何只看着一點光反照自己，像一點光走到一個未知空間，也像兩點光在兩個未知的空間中有一刻相遇和消失。」作品是用疏水納米塗層製成水珠，水珠在燈槽上流動製造錯覺，觀眾將會有8分20秒的時間觀看與靜思︰「在急促的城市，我們如何把片刻的時間留給自己？特別在這個城市經歷了如此多的事情。」作品同時用到「水的記憶」這個科學理論，理論指水能牢記所有溶解於其中的物質，以此意象開拓想像，經歷幾億年的水，如何看待人世歷史起伏？

「油街實現」一級助理館長陳麗怡分享展覽的緣起，是來自油街藝術空間擴建，新的建築空間正在興建中，所以是處於「過去和未來之間」，她和團隊稱這狀態為「時間夾縫」。「油街實現」曾經是物料供應處的員工宿舍，又做過很多團體如錄映太奇、進念二十面體的倉庫，是工作室又是展覽及表演場地；而全新的附屬建築，旁邊是連接電氣道、24小時開放的室外花園通道。陳麗怡說館方邀請藝術家策劃展覽，希望與他們共同思考「如何背負歷史包袱，展望未來發展」這命題。

●「明日的昨日是今日」展覽

日期︰即日至5月23日

地點︰油街藝術空間（北角油街12號）

網址︰bit.ly/3wJZSZZ

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪