中美日韓鬥一番 5G筆電 添神來之「筆」

【明報專訊】無論是工作、娛樂，都需要一台合適的notebook筆電才用得順手。想要輕薄易攜、耐用還是高性能？以下4款今年新推出的notebook，中美日韓代表各有賣點，既有支援5G網絡，亦有最強電競級規格，相信總有一款符合你選擇。

如想打破一切流動工作的限制，Samsung Galaxy Book Flex2 5G應該是不錯選擇。這款13.3吋筆電可插入5G SIM卡，用家可以隨時隨地直接上網，毋須到處找Wi-Fi網絡；更可以利用高速5G網絡，隨時直播、下載大型文件或分享影片等。

屏佔比逾80% 呈現100%色域

Flex2內置第11代Intel Core處理器，就算是處理多媒體的編輯工作依然運作順暢。它亦內置PCIe第四代固態硬碟（SSD），讀寫速度比舊款提升86%，可以更快開機、啟動應用程式、傳輸文件等。超窄邊框設計的輕觸式QLED熒幕，屏佔比逾80%，且獲德國VDE畫質認證，完全呈現100%色域，對於從事美術工作的用家來說是一大賣點。熒幕亮度高達600nits，就算在太陽或強光下仍可清晰觀看，最適合時常戶外工作的用家。

對應S Pen 邊錄音邊寫筆記

Flex2另一賣點是對應S Pen，能像Galaxy Note手機般以觸控筆來操作、繪圖、摘錄筆記等。另外，它內置Voice Note with S Pen功能，用家可以一邊錄音，一邊用S Pen寫筆記和摘錄重點，重溫時可以同時透過錄音和筆記來補充，確保不會遺漏。此外，筆電對應Samsung Notes程式，可以與其他Galaxy手機或平板同步，在筆電直接打開其他裝置的筆記檔案並繼續工作。

1300萬像素主鏡頭 觸控板變充電座

Samsung首次在自家notebook內加入1300萬像素的主鏡頭，用家可以直接用來拍攝相片或影片。而前置鏡頭則保持720p錄影質素，無論用作Zoom開會，或與家人朋友視像聊天都沒有問題。Galaxy Book Flex2的續航力表現非常出眾，一次充電即可連續使用約19小時。就算用盡電量，亦可以利用快速充電功能，充30分鐘即可使用約8小時。電腦的觸控板還可變成無線充電座，直接將對應無線充電的手機或耳機放上去即可充電。

■規格

系統：Windows 10家用版

熒幕：13.3吋 1920×1080 OLED

處理器：Intel Core i7-1165G7（2.8GHz、最高4.7GHz；4核心；12MB快取）

內存：16GB LPDDR4x

硬碟：512GB SSD

顯示卡：Intel Iris Xe Graphics

鏡頭：1300萬像素（對外）、720p網絡攝影機

網絡：5G、Wi-Fi 6、藍牙5.1

電量：69.7Wh（最長連續用19小時）

其他：S Pen、指紋感應器、HDMI、USB Type C×1、USB 3.0×1、Thunderbolt 4×1、microSD讀卡器

體積：304.9×202.3×13.9-14.9mm

重量：1.26kg

售價：$16,480

查詢：3698 4698（Samsung）

電競利器 「軟着陸」鍵軸痛快攻敵

電競電腦除了要配備超強性能，亦要有型格的設計才可吸引玩家。全新旗艦級Lenovo Legion 7，就以太空級鋁金屬製造，再配合專門為電競玩家設計的AMD Ryzen 9 5900HX行動處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU，絕對是不少玩家的「利器」。

Lenovo Legion 7配有16吋165Hz IPS熒幕（16:10／2560×1600），反應時間短至3毫秒，並支援NVIDIA G-SYNC與AMD FreeSync，也配備Dolby Vision，無論打機或睇戲都有十分出色的體驗。為了提升手感，鍵盤擁有創新的「軟着陸」鍵軸，按鍵時有較深的鍵程，可以更痛快地擊鍵攻敵。而且鍵盤內置了Corsair iCUE的RGB燈，以超過1600萬種色彩照亮鍵盤。玻璃觸控板較上一代大23％，操作更得心應手。Legion 7的720p前置網絡鏡頭，用家可以透過機身的按鍵，隨時「物理」切斷鏡頭電源，防止遭入侵泄漏私隱。

■規格

系統：Windows 10家用版

熒幕：16吋 2560×1600 LED（500nits／165Hz／100% sRGB／Dolby Vision／HDR 400／FreeSync／G-Sync）

處理器：AMD Ryzen 9 5900HX（8C / 16T, 3.3 / 4.6GHz, 4MB L2 / 16MB L3）

內存：2×16GB SO-DIMM DDR4-3200

硬碟：2×1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB GDDR6, Boost Clock 1545 / 1710MHz, TGP 165W

鏡頭：720p網絡攝影機

網絡：Wi-Fi 6、藍牙5.1

電量：連續使用8小時

其他：HDMI、LAN、USB Type C Gen 2×2、USB Type C Gen 1×1、USB 3.0×3

體積：356×261.04×20.1-23.5mm

重量：2.5kg

售價：$26,498起

查詢：2516 3902（Lenovo）

日系碳纖筆電 輕身「長氣」

日系和風VAIO Z SIGNATURE EDITION，是全球首部3D全碳纖電腦，經加工的碳纖物料3D立體成形，打破傳統材質的限制，不單輕巧，亦擁有碳纖的堅韌特性。它配有14吋大熒幕，重量卻只有1.06kg，對於需要時常拎機外出工作的人士，應該不覺得負累。處理器方面，VAIO Z搭載的第11代Intel Core，是速度高達5GHz的特別版Core i7-11375H，性能表現出眾。電腦輕薄之餘，續航力亦非常驚人，如以1080p顯示的話，可連續使用最長34小時，開足1日完全無問題。

■規格

系統：Windows 10專業版

熒幕：14吋 3840×2160 LED

處理器：Intel Core i7-11375H（3.3GHz、最高5GHz、4核心、12MB快取）

內存：32GB LPDDR4x 記憶體

硬碟：2TB PCIe NVMe SSD Gen.4

顯示卡：Intel Iris Xe Graphics

鏡頭：200萬像素網絡攝影機

網絡：Wi-Fi 6

電量：53Wh（1080p顯示最長連續使用34小時）

其他：指紋感應器、HDMI、USB Type C×2

體積：320.4×220.8×12.2-16.9mm

重量：1.06kg

售價：$33,980

查詢：3725 0625（Nexstgo）

防偷窺筆電 遺失可追蹤

HP新推出的13.3吋筆電Elite Dragonfly G2，論性能未必比上述介紹的款式強，但它勝在輕巧，重量不足1kg的同時，亦有非常智能化的保安功能。處理器可升級至第11代Intel Core vPro，搭載Intel Iris Xe顯示晶片，效能提升不少。新機特意加入不少實用的商務功能，如HP Sound Calibration利用人工智能技術，調整耳機聲效；HP World Facing全方位米高峰，確保在會議時收音清晰。此外，新機亦有先進保安系統，保留了以往不少商務用家讚好的HP Sure View Reflect技術，令身邊的人難以偷看熒幕內容，今次更加入HP Sure Shutter，以物理方式關閉鏡頭。而首次加入的Tile裝置追蹤功能，無論電腦遺留於何處甚至已經關機，用家都可以利用手機或其他裝置追蹤電腦的位置，輕鬆尋回。新機亦通過長達12萬小時HP Total Test Process測試，符合19項MIL-STD 810H美國軍用測試的標準，保證機身足夠堅固耐用。

■規格

系統：Windows 10專業版

熒幕：13.3吋1920×1080 LED

處理器：Intel Core i5-1135G7（2.4GHz、最高4.2GHz；4核心；8MB快取）

內存：8GB LPDDR4x 記憶體（最高32GB）

硬碟：512GB PCIe NVMe SSD

顯示卡：Intel UHD Graphics

網絡：Wi-Fi 6、藍牙5.0

電量：56Wh

其他：HDMI、USB Type C×2、USB 3.0×1

體積：304.3×197.5×16.1mm

重量：990g起

售價：$13,990起

查詢：8100 3081（HP）

文：JJ

編輯：梁小玲

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