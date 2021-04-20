由難民到金融分析師 非洲人動盪中找機遇

【明報專訊】生於香港比起很多地方都要幸運。你可曾想過自己有天會突然被擄走？Innocent Mutanga來自非洲津巴布韋（Zimbabwe），於香港中文大學人類學系畢業，現職金融分析師，來港多年樂於融入香港社會，創辦Africa Center Hong Kong（香港非洲中心），致力推廣非洲文化。學業與事業聽起來一帆風順，但在他30年的人生中，卻曾被擄走、成為難民、流落街頭，他面對過的風浪，或許非生活安穩的你我能想像。

非洲不是香港人的熱門旅遊點，大家對非洲的認知和想像，或許是貧窮、炎熱、落後。香港人大多不懂分辨非洲國與國，總以「非洲人」籠統稱呼。Innocent Mutanga表示不介意，因為非洲有55個國家，香港人不懂分辨不足為奇，正如非洲人也未必能分清楚亞洲各國。他說津巴布韋其實「很現代化」，教育普及，雖然不似香港有免費教育，不過人人都會上學讀書，又由於英文也是官方語言之一，所以「幾乎人人都懂得說英語」。要說非洲炎熱嗎？他卻說香港的夏天，好像比津巴布韋炎熱得多。

因敢言曾在家鄉被擄走

眼前衣著樸實整齊的Innocent Mutanga，來自津巴布韋一個以出產煤礦為主的城鎮。由於靠近旅遊勝地Victoria Falls（維多利亞瀑布），煤礦又帶來不少就業機會，來自非洲不同地區的人，共聚當地打工，造就當地多元種族和文化的環境，讓他自小習慣聆聽和學習不同語言。Innocent能操大概12種非洲語言，也會說流利英語，在香港學會說一點廣東話和普通話，馬來語也會一點點。他大概有點語言天分，卻謙虛表示當年年紀小，學習語言比較容易。身處亞洲，他希望有機會學習上海或福建等方言。

Innocent性格剛強，或許因此讓他走上不一樣的人生道路。問他為何成為難民，並來到香港？他一副說來話長的表情。他從小是個不平則鳴的人，在學時期曾經有女學生因為懷孕被校方要求退學，年少的他認為這種校政並不公平，便向校長投訴，提出自己的看法。他說他的性格也許遺傳自母親。母親當年也曾看不慣鄉里因為宗教理由不讓孩童接種疫苗，而長篇大論說道理。在成長的過程中，他對政治的投入與日俱增，在槍打出頭鳥的情况下，有一天他突然被人擄走，幸好成功逃脫！他自知已到非走不可的時刻，便到機場買了一張最快離開津巴布韋的機票，踏上香港的旅程。

成立中心連結各人meet Africa

香港是個五光十色的城市，他對香港最初的認識和印象來自成龍的電影，還有那批早在1980年代就去到非洲的華人。來到香港他認識了重慶大廈，又試過沒錢要流落街頭，最後以難民身分留港。他憑努力與毅力考進香港中文大學，修讀人類學，畢業後找到不錯職業。這些過去Innocent只是輕描淡寫帶過。人們總是對非洲人有很多誤解，以為他們就是需要幫助，這種認知緣於不少慈善機構的宣傳。Innocent不諱言，曾經有不少人接觸他成立的Africa Center Hong Kong，說想要幫助非洲人，捐款給他們。他答：「不不不，我們不需要捐款。」成立中心的目的不是要成為非洲人聯誼會，也不是尋求經濟援助或捐款，而是「連繫非洲人與香港人」，以及對非洲文化感興趣的人。他說來中心的人有各種國籍，除了香港人，還有日本、菲律賓和其他非洲人，中心定期舉辦多元活動，是連結各人meet Africa的重要途徑。他還打算在深圳、上海、台北、日本等地，陸續成立類似中心，在亞洲地區宣揚非洲文化。

津巴布韋打招呼「看見彼此」

他說香港人不太熱情，也不太會表達自己，而且生活壓力太大，總在苦苦追求好的學業成績，畢業後找份好工作，買車買樓，不會玩樂，生活空洞。在育兒方面很多香港人也太保護孩子，太多補習班、家庭傭工，孩子無法獨立成長。他說在非洲，孩子習慣自己解決問題，不是因為父母放任孩子或無暇照顧，而是父母相信孩子可以從解決紛爭的過程中學會表達自己，培養解決疑難的能力，發展孩子的自信心。

在香港走進便利店購物，你不會認得收銀員的樣子與名字，因為你根本視而不見，甚至沒正眼看對方一眼。他說在津巴布韋的Ndebele語裏，與人見面打招呼時會說Salibonani，意思類似英文的hello，但是該語的字面意思解作I see you，二人見面打招呼，就是I see you、I see you too，簡單打招呼說話蘊含的是「互相看見彼此」的生活提醒與大智慧。這是他認為最重要的津巴布韋文化價值。

本地髮型師不懂修非洲人髮型？

在香港有沒有因為膚色遭遇歧視？Innocent說：「歧視在每個國家或地區都存在，亦存在於日常生活之中。」思想狹隘的人怎麼想，他無法控制，亦認為不應該因此影響自己。他理解大家對黑人好奇，有人問他為什麼黑人有黑皮膚，掌心的皮膚卻那麼白。但大家為什麼不倒過來想，有說法指人類發源於非洲，那為什麼人的膚色會變白？

非洲人讓人好奇的又豈止膚色。Innocent蓄有一頭非洲人常見的短髮，他笑說只有同鄉才知道怎麼修剪這款髮型，他也曾經嘗試幫襯本地理髮店，不過髮型師習慣先為頭髮「分界」，對非洲人的髮型可說束手無策，於是他總會回到重慶大廈找非洲人經營的理髮店修髮。

穩定規矩地方 不是「舒適圈」

非洲人早習慣時局不穩，Innocent在非洲落難逃到香港，現在雖然發展不俗，卻又面對全球疫情，時局種種不明朗因素。他笑言非洲人習慣在困難中找尋機會，「有問題，有困難，就自然有解決辦法，有機遇」，「辦法總比困難多」，與其成為驚弓之鳥，不如調整思緒。假如你是窮人一無所有，不如換個角度去想，這種狀况會不會是你重整旗鼓，得到經濟發展的時機？他在動盪的背景成長，相較之下，香港的情况比較容易預測，他認為目前不是香港的終局，只是「the beginning of a different Hong Kong」，當日香港回歸，也曾經有很多人認為香港已完結，大家太着眼於白人的去留。Innocent說津巴布韋人早習慣不明朗的動盪環境，若把他放到一個穩定規矩的地方如日本，他反而不懂得如何生存。「例如把一個獵人放在辦公室，那不是他的棲息地，不是他的舒適圈，他反而會不知如何生存。」亂世下，他寄語大家在作出任何決定前，盡量學習、吸收多方面觀點。不要因恐慌而亂作決定，因為恐懼往往會讓人作出錯誤的決定。

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com