非洲文化：天然材料炮製家的味道

【明報專訊】Innocent Mutanga致力推廣非洲文化，Africa Center Hong Kong定期開辦非洲鼓、非洲舞班，也有烹飪班教授當地不同菜式，更會定期舉辦讀書會、重慶大廈非洲導賞團等。訪問當天正好遇上他們舉辦的非洲舞班，場內播放着熱鬧歡愉的音樂。當地飲食又是不是有如音樂一樣，充滿激情與起伏？他為我們介紹一款非洲孩童常喝的天然飲料，飲料名字在非洲各國有不同稱呼，不過都是用一種叫hibiscus的花朵來製作。

他說這是小孩子的能量飲品，成分主要是花和水，也可以加入薑或檸檬等材料，對很多尼日利亞人或加納人來說，這種飲料就是家的味道。

至於最能夠代表非洲人的，一定是他們的主糧fufu，各地名稱不同，但都是以玉米或芋頭等材料製造，相當於我們的米飯，帶有嚼勁的口感。Innocent笑言，不會製作fufu就等於不會做飯。津巴布韋人或贊比亞人等，通常會配以一種叫chomolia的綠色植物作配菜同吃，賣相和口感像我們熟悉的雪菜，是香港人比較易接受的味道。Congolese beans with fish是Innocent為我們介紹的另一種配菜，富含蛋白質。他指津巴布韋的食物少用香料，算是香港人易接受的口味，如果想要吃得地道，可以像非洲人一樣用手進食。當然，港人熟悉的重慶大廈亦有不少非洲菜選擇，例如Ghana Locals就是Innocent的推介。

放下西方審美觀 釋放自我

請Innocent介紹一本他認為值得細閱的書籍，他在Africa Center Hong Kong芸芸書本中挑選出由Frantz Fanon（法農）撰寫的Black Skin, White Masks。Frantz Fanon常被後世稱為「後殖民主義論述的先驅」，原書以法文於1952年出版，繁中譯本《黑皮膚，白面具》於原書出版後半個世紀才面世。Innocent表示，此書記錄黑人如何在殖民統治下，思想被影響，認為「白」才是好，才是優越，「想要成為另一個人，成為你不是的那一個人」。他認為在殖民教育下，受殖民者潛移默化，會從不同方面討厭自己，崇尚西方審美觀念，如追求高挺鼻子、美白肌膚等。人必須對這種殖民統治下的欲望有所覺醒，而書本詳述了殖民與被殖民的關係，如何從當中釋放自我，對與生俱來的膚色展現自信。Innocent認為此書不單關乎膚色，說的其實是「身分認同」。他笑言，法農這本著作可說是「反抗殖民主義的天書」。