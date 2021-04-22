蕉徑農業園計劃 威脅港油麻藤生態

【明報專訊】記者跟趙紹惠來到上水蕉徑，發現這裏有長得相當茂盛的港油麻藤，藤蔓延綿好幾棵大樹，相當壯觀。環保觸覺研究主任劉加揚表示他曾在蕉徑數算過，港油麻藤有超過8至10個群落（一個群落即代表一棵樹和圍繞着它的油麻藤），「其他地方通常只會看到1至2個群落」。

趙紹惠指油麻藤不算霸道的生物：「它的競爭者相當多，例如薇甘菊、牽牛花等，生長速度比它們慢，在這裏能長成這麽大的面積已經很『叻』。」

部分港油麻藤被剷走

然而，政府卻似乎對這裏珍稀的港油麻藤缺乏保育意識。劉加揚指出，政府在2016年提出蕉徑農業園計劃的數年後，立法會文件的環境評估中仍沒有提及蕉徑有港油麻藤，直到今年4月初才第一次見政府有劃分港油麻藤保護區。惟稍後他們發現，港油麻藤只是粗疏地被膠網圍住，農田旁更有小量被剷走。

農業園計劃中，一個群落的港油麻藤落在工程範圍，政府承諾在砍伐後保留種子，覓地再種，但劉加揚仍憂慮農業園從河流引水灌溉的方式，有可能影響愛在水邊生長的港油麻藤的生態。而且，大片港油麻藤長在政府計劃興建的大馬路旁，若將來長得過於茂密，可能又會被砍伐，他建議政府以擴闊道路取代興建大馬路。另外，農業園落成後，農民使用農藥也有可能影響旁邊的植物。

趙紹惠直言：「政府帶頭不保育，空說珍稀，如何教導市民保護生物多樣性？」

另外，春天是賞花季節，劉加揚亦提到在元荃古道的白花油麻藤早前盛放，引來極多遊人前往賞花拍照，甚至有人坐在藤蔓上「當鞦韆咁打」，結果令花朵提早凋謝。他提醒市民賞花時眼看手勿動，不要踩進樹木生長的泥土上，以免傷害植物。