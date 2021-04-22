知多啲：奇趣花朵 像蝶又像鶴

鳳仙花科（BALSAMINACEAE）——這科植物的花朵，大部分都長有形狀特殊的「唇瓣」，唇瓣上生長着一條彎曲、長而窄的花距，就像鳥兒的頭嘴，花瓣就像身軀和翅膀，整朵花宛如一隻正在翩翩起舞的鳥兒或蝴蝶，花期為10月，於大帽山、大埔滘等地可以找到。（受訪者提供）