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香港原生油麻藤 神仙施法 百厭「禾花雀」樹上掛
蕉徑農業園計劃 威脅港油麻藤生態
知多啲：奇趣花朵 像蝶又像鶴
知多啲：奇趣花朵 像蝶又像鶴
文章日期：2021年04月22日
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鈍葉魚木（Crateva trifoliata）——盛放時，樹上的花朵猶如無數黃白蝴蝶擺弄衣裙，翩翩起舞。花期為3至5月，於八仙嶺、梧桐寨可以找到。（受訪者提供）
仙鶴草（Rhinacanthus nasutus）——花朵猶如展翅的白鶴，可以作藥用。花期為12月至翌年3月，有馴養或野生品種。（受訪者提供）
藍豬耳（Torenia fournieri）——花朵像豬耳朵，又像蝴蝶。花期為6至10月，有馴養或野生品種。（受訪者提供）
鳳仙花科（BALSAMINACEAE）——這科植物的花朵，大部分都長有形狀特殊的「唇瓣」，唇瓣上生長着一條彎曲、長而窄的花距，就像鳥兒的頭嘴，花瓣就像身軀和翅膀，整朵花宛如一隻正在翩翩起舞的鳥兒或蝴蝶，花期為10月，於大帽山、大埔滘等地可以找到。（受訪者提供）
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【明報專訊】油麻藤花朵外形像禾花雀，生動有趣。其實在香港也可找到其他外形像動物或昆蟲的植物，趙紹惠為大家介紹幾種。
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