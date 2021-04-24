知多啲：錯姿勢用人體工學鍵盤 或適得其反

人體工學設計鍵盤的確有助減少手腕壓力與不適，但也需配合良好姿勢，圖為Logitech ERGO K860人體工學鍵盤連手托（$1199／2000Fun）。（曾憲宗攝）

【明報專訊】選擇適合的鍵盤固之然重要，但使用時的姿勢和環境也不容忽視。適健中心註冊物理治療師鍾穎琳（Venus）建議，鍵盤與上臂應成90至110度，可避免手腕和肩膀承受過多壓力，減少腕管綜合症的風險。用家可以透過調校座椅和桌面高度使手臂維持合適角度，如有需要，也可以考慮安裝抽屜式鍵盤架輔助。

被問到所謂的人體工學鍵盤是否真的比一般鍵盤「健康」，Venus表示並不一定，還要視乎使用環境與方式，不正確使用甚至可能帶來反效果。以右圖這款鍵盤為例，設計上以左右手常按的按鍵作為分界點，分別向外傾斜。用這種鍵盤時，手肘會比使用傳統鍵盤更往外靠，因此需要更多桌面空間。如空間不足卻硬要使用這種設計，手部未能如開發者預計的方式擺放，反而形成一個「彆扭」、更不順手的姿勢，增加手腕壓力，效果適得其反。當然，如果空間足夠且依足指示使用，人體工學設計鍵盤的確有助減少手腕壓力與不適，但Venus補充，最重要是改善打字姿勢，如果姿勢不對，再好的鍵盤也難以解決問題。

■前臂伸展運動

就算姿勢正確，長期打字仍然難以避免手部肌肉痠痛或勞損，Venus建議每天放工後做前臂伸展運動。

方法：前臂伸展運動（圖A+B），兩個動作交替做，左右手每邊各5次，每次維持15至20秒

目的：紓緩手部肌肉