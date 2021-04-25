星期日現場：送給蔡玉玲的吉列豬扒

【明報專訊】香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲兩項虛假陳述罪成，查冊有罪，記者有罪。阿包一個人為我們行業背負了罪名，留下案底。我不知道她聽判後心情有幾差，但她仍然會流着淚說：「我衷心希望業界可以一齊搵到我哋嘅方法，繼續信守價值、履行天職，我哋唔好就咁放棄。」我舉着牌，我聽着她說話，我望着她哭，而我其實幾次想放下牌逃走，全身像被打了幾拳，但我跟自己說要吃最愛的吉列豬扒，超好味脆卜卜肉汁豐富的吉列豬扒，然後人便有了希望，心情穩定下來。我不知道她又是怎樣疏導情緒？我不知道她怎樣回家跟媽媽說？我不知道有案底即是什麼？

攝影大師說阿包很喜歡的一張相片，是3月24日耹訊，她和好友邊走邊笑走向法庭，兩手一碰看似拖着手。前路如何難行，有人陪伴說說笑笑還是較好走。以下是我們給她的「吉列豬扒」，希望她看完會笑，希望她也找到希望。

一）戰友／港台同事

相信很多與包初相識的人，都會問她：點解你會叫阿包嘅？原來「蔡玉」順理成章，應該要跟一個「包」字。

我最先認識包包，是因為她工會主席的身分。對上一任的工會主席是資深同事麥麗貞，她退休後，主席一職由包包頂上，當時的她只得二十×歲（雖則離三字頭都不遠）。我最初偷偷地想，她那麼年輕，可靠嗎？會很衝動嗎？可以帶領工會嗎？結果證實，我是過慮了。年輕的包包，有成熟的腦袋，「聰明而不衝動」，有時我們提出較「激」的行動，思考周密的她，由行動目的、做與不做的理由、執行細節，以至行動的成效、外界的觀感，以及延續性，她都想過，然後「一輪嘴」說出來，有時我都暗中埋怨：會唔會諗得太多呢！年輕的她，有「橋」，具行動力卻不躁動，堅持深思熟慮，結論是，這位主席靠得住！

工會歲月結束後，我更多留意包包的報道和採訪，她是頒獎禮的常客。這麼一個執著於真相和原則、轉數快、重視細節、小心推敲求證的人，能夠做出一次又一次出色的調查報道，我一點都不意外。路是難走，但如她所講，想做記者，都不一定要做《鏗鏘集》的記者，只要想做下去，仍會有空間。路，是人行出來的，包包，我對你從來沒有懷疑過。GO GO GO ！！！

二）Emily／港台同事

我與阿包相識十幾年，在FactWire（傳真社）快將成立時，她告訴我一個在正常人眼中完全不正常的想法：「我想做調查報道，我想辭職去FactWire試吓。」她問我意見，想聽聽我的想法。

當時已是公務員的我，心中好清楚，她辭職背負着幾多的「犧牲」，先別說失去穩定的工作環境和最吸引人的薪高糧準，當年三十出頭的阿包已進升為PO（節目主任），顯示她在港台明日之星的地位，只要捱幾年，就能晉身管理層，以港台公信力和行內地位，能晉身管理層是一種光榮，她在快將有機會「上位」之際選擇離開，在好多人眼中，實屬不智，但在阿包眼中，名利只如浮雲，她好堅定地說：「我唔想被『公務員』困死，我想跳出框框嘗試新事物，就算失敗，也叫有嘗試過。」

她宣判當日，我因工作無法到場聲援，只能隔着手機與她同哭，只想對她說：你為這個行業的所有人，走入犯人欄，代我們成為被告，已付出太多，我相信，即使法庭判你有罪，歷史會還守護真相者公道，蔡玉玲這個名字，應該記在香港新聞史上，成為記者的榜樣。

三）吳曉東／傳真社創辦人

傳真社在2015年眾籌成功後公開招聘調查記者，當時收到300多封自薦應聘電郵，絕大部分都是我不認識甚至未曾共事過的記者，我挑選了其中九十多位見面，其中一位就是蔡玉玲，她當時在香港電台《鏗鏘集》當記者，工資和工作環境相當穩定，節目形式也符合她對新聞工作的追求，她求職的唯一目的就是為了專心做調查報道，她成為我最希望招攬入傳真社的記者之一，但問題是她的人工相對太高，當我提出這個困難時，她毫無猶豫地提出自減人工也希望加入，就是這樣她成為首批傳真社調查記者（後來傳真社出現財政困難，她才重回《鏗鏘集》），從新聞直播看見她在法院外為判決落淚，我知道那些淚水不是為她自己，而是為她所熱愛的新聞工作而流。

四）岑蘊華／大學新聞系兼任講師

阿包是出色的記者，慕名已久。第一次真正的接觸是在2013年4月。那時，我已離開新聞界做餐廳，她是《鏗鏘集》的導演，也是港台工會主席。 我們舖頭因為加租要搬，她來找我們做小店經營困難的報道。

對她印象更深的，是她選擇離開公務員行列加入FactWire。FactWire後來經營有困難，阿包來小店寄賣tote bag，和她談起FactWire工作的點滴，她還是一往無前，要戰至最後。「放棄」，看來很少是她的選項。

去年底，阿包被捕，我們拿起攝影機，記錄她面對審訊的心路歷程。我們互換了角色，她成為我的採訪對象。記者採訪記者，今次更加困難。其實不想做個客觀的記錄者，更想做她身邊義無反顧的支持者。我覺得，她在身教後輩，什麼是記者的風骨，「無畏無懼」出自她口中，似乎比我們喊出來的口號有說服力。判罪後，阿包哭了。我想，有血有肉的人真的不需要太強。我很相信，她為行業做的，已夠多。每個站在她背後的人，都以她為榮。

五）吳婉君／朋友

2013年舖頭因為被加租九成，要搬，包包提議《鏗鏘集》製作一輯「店難留」，講有關小店經營困難的故事。一隻簡單又不複雜的古仔，包包跟足幾個月，由我們日常運作、搵舖、睇舖、新舖裝修、到砵蘭街最後一日，拍了好多次。一直很感激包包為TC2留下一個重要的回憶。

那日一聽到她罪成，已經忍不住流眼淚。有天理嗎？判一個如此出色的記者有罪？單是審訊本身已經不公義。再聽到求情信中，形容包包是良心的守護人，真的哭崩。她絕對配得起這幾個字，她是香港的代表。

後着是上訴不上訴？我知道以包包的為人，她上訴一定不是為自己，她一定從整個記者行業利益出發，但面對目前的香港，上訴真的有意義嗎？我不知道。無論包包有什麼決定，沒有一個人有權去質疑。只是私心的想，包包，你犧牲夠多了，你有權自私一點，為自己着想多一點。你頭上的光環，永遠都在。

六）吉吉／港台同事

12年前，六四廿周年，有幸「陪」她到內地採訪馬少方（本應幫手，但本人太廢實在只是多個人多隻眼望望有否被跟蹤）。馬少方說（大意），因為香港仍在紀念六四，八九六四的冤魂還在我們生活的這片天空裏飄。我也忘了這是否包大人第一次做內地故事，但往後她在新聞專業繼續走中國beat，個人大推她講「唱紅打黑」的《薄後重慶》和記錄「新黑二代」狀况的《我媽媽無罪》。

此集在《議事論事》廿周年特輯還有插曲，節目出街後，被愛國陣營批評，其實出事部分跟包大人無關，但整個團隊都非常難受，應該是我倆第一次做記者受壓，好像還哭了幾回。當時處長黃華麒沒有明撐，也被坊間指摘沒公開捍衛港台的編輯自主。處長回應，他沒就此事道歉，已經是「撐」同事的證據。

今夕何夕。

我知道包大人不會那麼容易被擊倒的，這段日子要好好休養，多做yoga，好好細嚼老師說dance between control and surrender - between pushing and letting go的奧妙。最後，喂，你呢排瘦咗又靚咗。

七）OP／港台同事

記得在某個悶熱的午後，終點仍是個遙遠的黑洞。團隊各人坐在會議室，互相匯報手上雜亂龐大的片段，整理到一條初步脈絡便會欣喜若狂，然後陷入更深的疑惑之中。最記得阿包適時的一句「我們是過濾資料的篩子，要把漏洞縮到最細，才經得起推敲」，才將大家從混沌與清醒之間牽引出來，再反覆梳理手上資料，最後才織成一個密實牢固的網。

就是這樣一個以冷靜、嚴謹見稱的記者，卻被判有罪。一直在想，這理應是我們的共業。由案件開始到宣判，有時都會在想「香港特別行政區 訴 蔡玉玲」一欄，或者應該要填上我，或者我們的名字，才會讓我們那句「撐包包」不那麼虛弱無力。

「繼續做記者，便是對判決最好的答案。」包包在咪兜的一句雖短，卻是張力萬鈞。自己偷偷從後排紙牌瞄出，又記住了她的淚眼。在今時今日好人被懲罰的年代，在香港想做一個挺直腰板的記者，好像首先要學會與屈辱同行共眠。

記得宣判當日陽光普照，但氣氛卻窒息無比。無論體制內外，我們已活在無法掙脫的風眼之下。周遭大風大雨，唯有寄望他朝能夠真正見到晴空萬里，昂首闊步，幸福地度日，合理地做人。在此之前，繼續仰頭盡力呼吸。

八）鄭美姿／瑜伽朋友

包包是個很熱血的人，每次上完瑜伽課，我們一班同學都會一起食早餐。不論春夏秋冬M前M後，她都一往直前嗌一杯凍奶茶，不少冰不走甜。其他人包括我，都是心裏想要凍奶茶，但理智上怕肥怕寒怕削胃，忸忸怩怩，叫咗覺得後悔，沒叫但見她喝得心安理得就更加後悔。她的熱血是有諸內、形諸外，寫到這裏，耳邊就響起她的聲音：「施主，飲啦，這是你努力的回報！」

她的確很努力，每次清晨上堂，她都是第一個到。我這些意志薄弱的人，晚黑夜瞓早上賴牀，總是大汗疊細汗啱啱夠鐘趕到studio，這邊換衫那邊脫鞋，而她一早已在蓆上做緊下犬式當熱身。每次當我實在hold不住的時候，眼珠自自然然就會溜到一邊，即是包包那一邊，瞥見她一路震一路鎖緊眉頭一路頂住，堅持堅持堅持，好，那我就再撐一會。

記得她被捕後我們再見，是在空中，那一堂空中瑜伽課。人人把自己掛在黃色的橙色的布條上飛，姿勢輕盈內心沉重卻好比獅子石，落堂時同學C突然哭了起來（自從2019年之後，我們偶爾會在落堂時，因着導師M一些富哲學性的慰藉而感觸落淚），然後到我，然後不知到誰，然後我看見了包包的眼淚。之後還有好些場景給我碰上了她淚盈於睫的瞬間，（不在這裏長贅因為已經爆字），包括那天在法庭上15:43那一刻。包包的眼淚不是為自己有罪而流（我好肯定），她哭的是香港新聞自由的終結。而當世界終結時，相信她還是那個一路震一路撐住的記者，香－港－記－者。

後記：想送吉列豬扒的人眾多，惟版面有限須作篩選，足本心聲會送予阿包。我們或者改變不到結局，但讓我們在最壞中體驗最好的。前路難行，我們一齊行。

文／整理˙鄭思思（《7.21誰主真相》編導之一）

圖˙爾超軍

編輯•馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao