拍賣預展移師商場 奈良美智小女孩 貼地傳希望

《思考的女孩》——作者：六角彩子；創作年份：2006年；規格：油彩，畫布（162×130厘米）；估價：120萬至200萬港元；成交價：200.6萬港元；特色：作者24歲時的作品。透過單純的塗鴉，展現女孩單手托腮望向前方的構圖，喚醒觀賞者心底自我真性情。（拍賣行提供）

《吸引》——作者：朱德群；創作年份：2007年；規格：油彩，畫布（195×130厘米）；估價：980萬至1500萬港元；成交價：未成交；特色：作者以大筆刷創造地動山搖的磅礴之力。澎湃的空間構圖，開創天旋地轉、氣吞萬里的景貌。（拍賣行提供）

《萌芽》——作者：奈良美智；創作年份：2011年；規格：壓克力彩，木板（135.5×82.5厘米）；估價：1200萬至2200萬港元；成交價：1970萬港元；特色：木板畫上的肌理與傳統浮世繪質感接近，木質的自然紋理與人物溫潤堅毅的形象呼應。（拍賣行提供）

【明報專訊】可有想過逛商場可免費欣賞藝術品，甚至療癒心靈？最近，有本港拍賣行在春拍期間衝出會展或5星級酒店展廳，在商場舉行預展。這些珍品價值不菲，主人可能是富甲一方的富豪，仍讓珍寶「紆尊降貴」進入社區中展出。當中，首現拍場的奈良美智畫作《萌芽》在收藏界被叫好，想不到畫中的小女孩「落區」後連年輕人也被其吸引。究竟，她隱藏什麼魔力？

今季春拍，中國嘉德（香港）和K11 MUSEA合辦2021春季拍賣會亞洲二十世紀及當代藝術精品預展，在4月初連續4天於商場展出50件焦點作品。單單是領銜拍品、奈良美智的畫作《萌芽》，估價便高達2200萬港元。

拍賣行亞洲二十世紀及當代藝術部總經理暨資深專家陳沛岑說，其母公司位於內地，在香港成立分公司、舉行拍賣會近10年，一直想找機會和本港市民建立更深的連結，故今次預展場地選擇在新興、時尚的藝術商場中舉行。「我非常欣賞商場的建築設計和規劃，以及負責人對收藏的熱情、對藝術生活化的推動。」

不要以為只有富豪才對收藏品感興趣，她說為期4天的預展吸引逾6000人次參觀。「當中的年齡層分佈廣闊，不少是20至30歲的年輕人，當然也有已具收藏經驗的藏家。」她說這類crossover活動既可增加市民對拍賣行的認識，又可讓大眾免費欣賞高品質的藝術品。由於作品價值連城，拍賣行在展場中設置保安人員；為加強觀眾認識，亦派出專家和職員講解。

在預展中，奈良美智的畫作《萌芽》極吸睛，不少年輕人駐足欣賞。這幅首現拍場的佳作無論在收藏界，或是在普羅大眾眼中都極具吸引力，究竟畫中的女孩有何特別？

311大地震成創作轉捩點

雖然不是人人都深入認識這位日本大師，甚至以為畫中女孩是卡通人物，但奈良美智筆下的角色就是令大家感受到一份莫名的親切感。陳沛岑說《萌芽》標誌奈良美智創作與人生的轉折點。他筆下的小女孩一向叛逆邪惡，這幅閉眼沉思的造形有着深層意思。「此作是作者經歷2011年日本311大地震，眼見家園、親友遭遇重創後，開始質疑、反思創作意義的轉捩點。沉澱數月後，他立志畫一幅能帶來幸福感的作品，《萌芽》便由此而生。」

奈良美智透過木板畫創作，讓木質的自然紋理與畫中人物溫潤堅毅的性格相呼應，畫中人隱含國民齊心努力災後重建的力量。作者對西畫極有研究，有作品曾把蒙娜麗莎寬而高聳的前額注入女孩的構圖。在《萌芽》純淨的背景中，標誌的大頭女孩以「頂天立地」的姿態佇立於畫面中，令人聯想到中世紀教堂中的聖母像。過往叛逆的邪惡小女孩已「悔改」，她閉眼沉思，粗細不一的睫毛暗示內心有着多重的情感躍動。雙手細心呵護的一株象徵新生與希望的幼苗，目的是向世界傳遞愛與希望。相信畫中的「密碼」觸動不少觀賞者。

陳沛岑解釋這作品構圖特殊，全身使用圓形、方形、梯形和長方形的幾何結構，作者類似形式的作品只有3件。她認為全畫焦點在腳部，長直雙腿有如從大地「長出來」，如茁壯成長的「大地之女」。作品完成後曾於2012至2013年於日本橫濱美術館、青森縣立美術館、熊本市現代美術館的奈良美智大型個展中展出。今次在香港商場現身可謂十分難得。

蔡國強、吳冠中、趙無極作品 同場展出

陳沛岑說，預展亦展出其他珍品，包括藝術家蔡國強的珍稀殿堂級巨作《太古神話：夸父追日》，以及吳冠中、趙無極、朱德群等名家的重要作品。他們都是當代畫市場受熱捧的藝術家，在疫情下，這些經典大師的作品市場依然穩健。「在20世紀現代藝術領域，趙無極、朱德群、吳冠中、林風眠等，在藝術史上已被定位的藝術家仍是藏家追逐的目標。而當代畫方面，草間彌生、奈良美智等名家之作，或後起之秀Mr.、六角彩子與Mr Doodle等，視覺強勁、豐富多彩的作品仍受高度關注。」

文：呂一心

編輯：王翠麗

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