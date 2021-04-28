Double F：蠢蠢欲動

【明報專訊】早些年因工作需要，有兩個臉書帳號，一邊加的朋友大部分是創作人，一邊是在外邊遇上的不同人，於是如像活在兩個世界，在A臉書帳號看到的熱事，在另一臉書帳號如像並不存在。

既有的漸漸消退

他們的關注點都不一樣：有時覺得世界很有趣，有不同的人就不容易被定義為簡單，不能籠統的概括，有時又迷惑不已。比如當一個帳戶裏的同溫層都在熱談一場頒獎禮，以及那些突破主流跑出來的不同人的故事與美好前景，怎樣使香港特色在將到的未來重新被人看見；但同溫層外卻又好像不太留意這些事，甚或如像並不存在。心裏也會想，嗯，大家說的改變或許並不那麼快會來到，是真的有新的力量在誕生在崛起嗎？但轉念又想，改變應不是所有人都跟着關注某一件新事情，而是他們開始不看以前習慣觀看的、不做以前習慣做的、對未來的期望慢慢變得與之前渴望的不一樣、開始懷疑先前相信的……既有的漸漸消退，新的就自然會出現。

而且是多樣多類的新。

因為疫情，這一年大概很多人都在學不同的東西，可能因為多了時間，可能因為對前景的不安，可能因為近年的動盪，覺得人生不可測不如開放……我亦同樣在這一年間學了各種各樣性質不同的東西：瑜伽、空中瑜伽、瑜伽輪的師資課程、未被納入正統營養學的生酮飲食教練課程、植眼睫毛課程、種子字（悉曇梵文）課程……每樣東西都在刺激你以不同過往的想法去看世界，而課程中遇上的人，無論由導師到同學，都揭示着不同階層不同背景的人怎樣看這樣的當下。

時代轉變之勢

與不同人的交流中，有些對答震撼着我對世界的認知，然後轉瞬又為自己這種震撼而感到羞恥——我過去是有多活在同溫層，有多無知，站在某種角色、角度看這些世界，才會扁平到不理解他人為何會這樣觀看世界，過着這樣那樣的人生，做着這樣那樣的選擇。

這一年遇上的不同背景不同階層的人中，最大的相同是，當中很多人都蠢蠢欲動的想要改變，不一定是職業上需要馬上改變而去報讀不同課程，而是心態上覺得人生好像不應是原本所想的那樣吧，於是每天在翻新自己，這是時代的轉變之勢——大多數人蠢蠢欲動，有了改變的念頭，或是自己想變、或是半推半就、或是被時勢推着去改變。沒有人知道接下來會怎樣，但心裏期待這種蠢蠢欲動，將緩慢的改變一座城市的整體架構與價值觀。

文：方太初