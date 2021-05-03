實心實意：智能照顧系統 全天候監測獨居長者安全

【明報專訊】獨居長者失救的不幸消息時有聽聞，例如在2017年，葵青區同一屋邨同一座於半年間有3名長者因失救而去世，死者為獨居、單身或配偶離世，無兒無女，平時甚少人探望。去年冬天，同是葵青區，另一個屋邨在3天內有3戶居民出意外，2死2獲救，當中1名死者為獨居長者；另1名為病發暴斃長者，其老妻跌倒求救無力，幸最終獲救；而另1名患病的獨居中年男士則暈倒獲救。由此可見，獨居存在着不能忽視的危機。

不設鏡頭、不錄音

一些非政府機構為有需要的獨居長者提供上門照顧服務，例如靈實改善家居及社區照顧服務，但每星期上門數次，很多時「遠水不能救近火」，在疫情期間令人倍加擔心。靈實資訊科技部不時為服務單位開發系統和軟件，希望運用科技監測獨居長者身體狀况和生活作息，然後適當地應對當中的風險，以改善長者健康、提升其生活質素，幫助他們居家安老，同時冀可引起社會對獨居長者的關注。

我們獲創科生活基金撥款開發了一套創新的智能化照顧系統。在保障私隱、不設鏡頭和不錄音的條件下，監測獨居長者在家中情况。

長者家中安裝智能傳感器，並戴上智能手帶，系統即可實時檢測和識別其身體表現，如脈搏、咳嗽、不穩定呼吸及鼻鼾頻率等；亦可辨別巨響、室內溫度和濕度、跌倒、長時間沒有活動等異常情况，然後透過數據收集和人工智能科技分析，讓照顧團隊掌握長者每天活動和健康狀態，並由個案經理作出適切支援。這些數據極具參考價值，例如我們觀察到有一名長者每逢深夜，心跳都特別快，亦會打鼻鼾，呼吸出現不正常情况，徵狀與睡眠窒息症相似。個案經理得到相關數據後，可有效地幫助長者管理健康。

長遠來說，這系統不止惠及個別使用者，而是有更宏觀的作為。例如透過人工智能技術為獨居長者分類，找出相同和不同的特徵，辨識長者生活模式及相關轉變。善用這些數據，幫助社區建立數據基礎，相信可作為大學或軟件開發商在樂齡科技研發方面的參考，期盼將來發展到能夠預測、減少甚至預防獨居風險的出現。

不過，數據再精準、科技再先進，兩者都是冷冰冰之物，要由有心人來管理，才可轉為人性化的安老力量。為了解智能化照顧系統的應用情况，我與前線人員一起上門替長者安裝這套系統，得到的不光是數據，而是背後有血有肉的生命故事。

數據暗藏長者心中鬱結

一名90多歲婆婆曾在家中跌倒卻無人發覺，獨自強忍着痛楚。我們細心向她解釋系統的用法，系統可讓個案經理知道她跌倒。婆婆年紀大，我們擔心她使用手帶時或遇到困難，須知道即使簡單如按掣動作，對長者來說也可能舉輕若重。婆婆很喜歡聊天，跟我們喋喋不休，系統安裝妥當後，她即時啟動使用，每天乖乖地把手帶充足電，可見她對自己身體的關注和對系統的信心。

我們在閱讀她的數據時發現，系統長時間識別到電視聲音。我們離開後，屋內由早至晚，甚至她睡覺時，電視都一直開着。莫非她是個電視迷？

細談後才知道她有6名子女，卻親情淡薄，女兒即使偶然回家，都只視之為存放雜物的貨倉，所以婆婆心有鬱結，一直心情很差，唯有藉着看電視發泄和轉移視線。假如我們收到數據後，沒有進一步了解，就可能錯過了一些似乎微不足道，其實十分重要的細節。藉着雙方的溝通，我們知道要多跟婆婆聊天，以及多關注她的精神健康。

目前，共有40多名獨居長者使用這套系統，真實數據正持續收集中，期望未來可將系統的應用至整個社區。此外，我們把系統運作後的點滴與不同開發商分享和交流，看見逐漸有更多人研創類似方案，例如有機構研究用感應系統去監測長者日常生活，比如有否進食、服藥、洗澡、如廁等。期望護理業界繼續緊貼科技發展，為本港長者開發更多創科護理及安老方案。

如想進一步了解靈實智能化照顧系統，可電郵至info@hohcs.org.hk

文：周响輝（基督教靈實協會資訊科技部高級行政經理）