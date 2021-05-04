我城足迹：「香港製造」山寨玩具 回味舊時代

【明報專訊】在建築物以外，不少事物也可以看到香港的歷史文化故事。Made in HK在這世代或將成為絕響，「香港製造」說的不止是一個地方色彩的標記，也是一代人努力爭取的成果。首先要追溯至1930年代伊始的「Empire Made」，當時作為殖民地的香港在國際間籍籍無名，不少產品以「Empire Made」的標誌出口，算是叨當時大英帝國的光。後來經過上一代人的默默耕耘，香港以價廉物美的輕工業出品，令「香港製造」闖出名堂，讓國際社會留下深刻印象，1960年代以後產品上的Made in HK遂成為品質保證。

火柴盒、搖搖、龍鳳筷子座 經典珍藏

由本地選物店foreforehead和「大笪地」聯乘的pop-up主題展，找來以往的經典「香港製造」產物，包括由山寨廠製作、在街邊士多以「斗零」出售的廉價玩具，當年免費任取的火柴盒，幾乎人人都玩過的搖搖、飛行棋、鬥獸棋，甚至在山頂出售予各地旅客的「香港風景」幻燈片組合，在舊日酒樓高檔婚宴方可見的龍鳳筷子座等。它們當中有些是大公司大廠牌授權出品，也有不少是當年家庭式山寨廠的產物，從產品的包裝印刷和產品上的資料如電話號碼等，可得悉不少從前的資訊。這些當年的「香港製造」產品，讓我們瞥見舊時代香港的生產和生活模式。Pop-up主題展中除了有讓大家細看的珍貴藏品，也特別預備了小量包括各種「Made in HK」舊物的福袋供選購，讓大家將美好的舊香港帶回家。

■最後的「香港製造」Pop-Up

日期：即日至5月16日（周一休店）

地點：深水埗基隆街132B閣樓foreforehead

查詢：9172 7911

整理：張曉冬