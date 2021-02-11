罕見突破300匹馬力 動感小型旅行車反擊SUV

【明報專訊】不得不承認，面對新車市場上一部又一部SUV，感覺是有點膩滯，尤其是對真正熱愛駕駛的車迷來說，要在實用程度與操控樂趣之間取得平衡，高性能旅行車遠比高頭大馬的SUV值得追捧，尤其是車身比例緊湊的小型旅行車，更加是理想的日用座駕。目前市場上以性能掛帥的小型旅行車並不多，MINI John Cooper Works Clubman或者是這細小市場板塊中最有型的選擇。

就算不是車迷都可能會知道，MINI主打的就是型格設計與操控樂趣，這條成功方程式被應用至不同車型的「迷你車」之中，除了相對高頭大馬的SUV Countryman之外，以旅行車形態示人的Clubman也是另一款受歡迎的「家用MINI」型號。最大馬力達到192匹的Cooper S Clubman本來已能夠提供頗為跑車化的駕乘感，但若自問是熱血車迷，那引擎馬力大幅提升至306匹的John Cooper Works Clubman（以下簡稱JCW Clubman），應該是你心目中最想喝的那杯茶。

盡情榨取引擎動力

配用在JCW Clubman的1998c.c.直4渦輪增壓引擎，得到廠方的高性能車部門John Cooper Works改用較大型的渦輪增壓器，以及升級進排氣系統、引擎多項細節零件後，性能大幅躍升：馬力由改款前的231hp提升至306hp，峰值扭力亦由320Nm上調至450Nm，0-100km/h的加速時間由6.1秒縮短至4.9秒……這一連串數據顯示廠方希望透過大幅改善性能，令MINI可以吸納更多着重加速與操控快感的熱血車迷。事實上，最大馬力超過300匹大關的小型旅行車在市場上絕對是罕有車款，加上MINI一貫着重型格的車內外細節與設計手法，就更進一步地提升這款高性能車的整體吸引力。

抓地表現較好 四驅版本更吸引

JCW Clubman設有前輪帶動版本，以及今次供筆者測試的ALL4四驅版本，若要更好、更穩妥地發揮強大的引擎動力，那ALL4版本無疑較值得推薦，雖然車價貴5萬元，但四驅系統在激烈的駕駛風格下的確能提供較好的抓地表現，也能為駕駛人在操控上帶來較大信心，加上豐富得多的JCW隨車設備，當中差價絕對不算過分。

與其他JCW型號一樣，JCW Clubman的排氣喉聲比其他MINI型號響亮低沉，深踩油門加速，其聲線便會變得高亢，令駕駛人感到有如置身賽車場一樣。這種興奮不只來自聲音，實際的加速表現更叫人雀躍，強大的扭力輸出令加速顯得極具爆炸力，即使沒有計時，只要稍為踩油，引擎轉數只是略略提升，車速轉眼間已超越公路限速，絕對要小心「中快相」。

對開式行李箱尾門 別樹一格

相比其他MINI成員，旅行車形態的Clubman無論在外觀或車廂細節上都散發出較明顯的高級感及細緻，JCW Clubman亦不例外：對開式行李箱尾門已足夠令它顯得別樹一格，來港發售不久的新版本更有多項升級設備，例如儀表板改用了新設計的數碼顯示屏幕（舊版本採用機械指針式），車外車內加入大量鋼琴黑色（Piano Black）細節，以防滑麖皮覆蓋的格紋跑車座椅等。相比外形呆板而且主體線條不覺有太大分別的各大廠商SUV，JCW Clubman雖然在車身/車廂尺碼略為輸蝕，但其性能表現以至內外形態，相信都足夠迷倒大部分車迷。

●MINI John Cooper Works Clubman ALL4規格

車型：5門5座位旅行車

引擎：1998c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：306hp/5000-6250rpm

扭力：450Nm/1750-4500rpm

傳動：8前速自動（Steptronic Sport）

驅動：四輪驅動

長闊高：4266× 1800 × 1441mm

軸距：2670mm

車重：1550kg

加速：0-100km/h，4.9秒

極速：250km/h（電子鎖定）

售價：$599,800起*

查詢：3193 6800

*另設前輪帶動版本，車價$549,800起

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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