更貼近香港的法國五月 法式喜劇粵語演繹

法國浪漫喜劇《超自然之戀》，由曾於法國攻讀戲劇研究的鄧樹榮導演，而藝人黃智雯（中）將飾演美女機械人Chloé。（鄧樹榮戲劇工作室提供）

【明報專訊】法國五月藝術節，是疫下最大型的藝術節之一，視覺藝術、戲劇、音樂劇、管弦樂、爵士樂，藝術形式應有盡有。除了法國文化協會主辦的節目之外，亦有鄧樹榮戲劇工作室的法國浪漫喜劇《超自然之戀》，是藝術節中難得的粵語節目，香港管弦樂團則帶來3場截然不同的音樂表演。因為疫情，部分演出會有更多本地藝術家及樂手參與。

香港的法國五月藝術節，由1993年開始舉辦，至今已有28年。今年有什麼特別呢？法國文化協會行政總監Jean-Sébastien Attié簡介今年活動，重頭戲是向法國著名作曲家Michel Berger致敬的音樂劇《他站着彈琴》，表演門票已經售罄。

Jean-Sébastien Attié表示，法國文化協會多年來嘗試拉近法國與香港的文化距離，今年因為疫情，起用更多本地藝術家。在《他站着彈琴》中，共有30多名來自香港和法國的藝術家；而在《法影爵士樂 feat. 雷柏熹爵士大樂團》中，就有本地作曲及編曲家雷柏熹帶領爵士樂團，與南非裔的駐港客席歌手塔莉．莫蓮演繹法國電影樂曲。

人類與美女機械人相戀

鄧樹榮導演的《超自然之戀》（Larger than Life），是法國五月藝術節中少見的粵語節目。話劇由藝人黃智雯、資深演員葉榮煌和王耀祖主演，是人類與美女機械人相愛的喜劇。劇本由法國劇作家Martial Courcier在2001年寫成，男主角Julien收到好朋友François送來的美女機械人Chloé，Chloé和Julien相愛，生活本來相安無事，直到Chloé說要生孩子，兩人的關係再添變數。

喜劇傳統在法國文化淵遠流長，鄧樹榮和記者追溯至17世紀，當時的喜劇作家莫里哀（Molière），著有《偽君子》、《吝嗇鬼》等名作，被譽法國古典戲劇三傑之一；到19世紀的法國，喜劇作家有拉比什（Eugène Labiche），還有20世紀末冒起的雅絲曼娜．雷莎（Yasmina Reza），她的作品《藝術》也曾於2008年的法國五月藝術節上演。

是次演出的法國戲劇，與香港文化有什麼互相呼應的地方？鄧樹榮說新劇諷刺有權勢、生活悠閒的中產階級，相信不少香港人會有共鳴。法國喜劇的精妙之處，還在於其表演語言精準，有獨特的結構與節奏，雖然《超》劇的法文劇本已翻譯成廣東話，但仍保留了部分的語言特色，引發觀眾想像。另外法國喜劇常有「戲中戲」部分，今次「戲中戲」將會表演法國浪漫主義代表作《大鼻子情聖》的橋段，《大》也是法國重要的文化符號。3名演員將在「戲中戲」表演佛朗明哥舞、結他和劍擊。

港樂演奏印象樂派音樂

香港管弦樂團（港樂）則會帶來3場風格迥異的表演，有適合一家大小觀看的合家歡節目《小不點的德布西音樂探險》，以電影《紅提琴》曲目為主的《紅提琴電影音樂會》，以及20世紀法國樂曲《樂饗・法國》。港樂的藝術策劃總監塚本添銘分享，說到法國音樂，很多人會聯想到印象樂派（Impressionism），這種音樂予人感覺與印象派畫作相似，音色像畫作中柔和的光線和朦朧色彩，富透明感。在3場音樂會中，合家歡節目演奏德布西（Claude Debussy）的樂曲，他就是印象樂派的代表人物之一。而《樂饗・法國》將表演的樂曲也較輕盈，時間較短，需要較少管弦樂器，也正好可以符合疫情社交距離的規定下表演。

●法國五月藝術節

日期︰5月1日至6月30日

網址︰bit.ly/3b0yVIe

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪