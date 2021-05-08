【明報專訊】如果追求電視高畫質之餘，又想有更生活化的設計，Samsung Lifestyle TV系列相信是好選擇，包括The Frame、The Serif、The Sero這3個各具特色的QLED 4K TV系列。

2017年推出的The Frame，全球已售出過百萬台；今年的The Frame 2021，外形繼續時尚，而且可以簡單轉換模式，只需要訂閱Art Store，便可轉換出多達1400多幅經典畫作。The Frame 2021擁有4K解像度，當進入Art Mode後，更可成為一幅驚艷的藝術作品。磁吸式邊框，可配搭現代風或斜角風不同款式，亦可隨意轉換邊框顏色，迎合不同的個人生活品味。今次新增32吋型號，而且可以垂直安裝，融入不同空間及環境。

電視「企直」投影手機畫面

除了掛牆的The Frame系列，還有坐地的The Serif系列，由法國Bouroullec兄弟檔設計。機側採用獨特「I」形邊框設計，任何角度觀看都非常漂亮。獨特的線條設計，適合講究細節的北歐風格家居。至於The Sero，名字來自「垂直」一詞的韓文，顧名思義熒幕可作水平或垂直旋轉，最適合用來投影手機畫面。熒幕自動旋轉技術能與用戶的流動裝置無縫連接，無論傳統水平格式或是專為流動裝置設計的垂直方式都非常合適。

■Samsung Lifestyle TV系列售價

The Frame 2021：$26,980（65吋）／$18,980（55吋）／$13,980（50吋）／$5980（32吋）

The Serif：$10,980（43吋）

The Sero：$14,980（43吋）

查詢：3698 4698（Samsung）