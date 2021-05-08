低藍光電視 煲劇更舒適

【明報專訊】說起韓國品牌電視，LG今年亦帶來最新OLED evo系列，其中超薄無縫設計的頂級型號G1，可透過改變光線波長提升熒幕亮度，強化畫面對比度及銳利度。另屏幕獲低藍光屏幕認證（包括UL Verified Mark及TÜV Rheinland），藍光量只有一般標準的29%，加上閃屏率近乎0%，品牌宣稱可令眼睛看得更舒適。

至於打機專用的4K OLED C1系列，擁有120Hz熒幕刷新率，不但支援HGiG連接任何新世代遊戲主機，同時加入Game Optimizer模式，可在畫面顯示輸出的遊戲模式及數值，隨時可選擇合適的遊戲顯示模式。C1系列亦獲得NVIDIA G-SYNC及FreeSync Preium技術認證，以超大熒幕打機都可以享受無閃爍、無撕裂及無延遲體驗；AI系列則是性價比較高的入門之選。

■LG OLED售價

G1 2021：$124,980（77吋）／$51,180（65吋）／$32,980（55吋）

C1 2021：$142,000（83吋）／$107,980（77吋）／$46,580（65吋）／$28,480（55吋）／$19,380（48吋）

A1 2021：$37,480（65吋）／$20,480（55吋）／$15,980（48吋）

查詢：3543 7777（LG）