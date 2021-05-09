星期日現場：疫情驅使？ 港人決心「滯留」波蘭

【明報專訊】電話接通，身處波蘭克拉科夫的香港人Jason正處於吃完豐富早餐過後，等待烹調午餐的空檔。一年前原為慶祝生日，與太太Joey旅行學滑雪，計劃再遊匈牙利然後返港。行程沒完成，他們現已滯留波蘭一年零三個月。

一年過後，Jason的生日已經再過多一個；初時在雪地上一仆一碌，現在爬上一千米滑落已毫無難度；除了「你好」、「拜拜」和「幾多錢」，他的波蘭語已足夠應對小學生程度的簡單對答。

去年不過不想與居英港人搶機票回港，兼且對回港隔離多日的措施有點抗拒，觀望之際關都封埋。他今天不回來，已不是無奈滯留，而是選擇，「現在目標是繼續維持呢個生活狀態，一直維持下去」。

事情發展至此，要追溯到那個清早他們把心一橫的決定。

「香港埋沒了我」

遊客Jason和太太初嘗過滑雪，又密集地參加了波蘭的本地團，參觀教堂、遊覽鹽礦和集中營，一大清早收拾好行李趕到車站，準備搭長途巴前往行程終站匈牙利。豈料車長在他們上車前慎重告誡，疫情緣故，越過邊界便不能返回。「我唔想在這些情况下冒險。」Jason並沒疊埋心水繼續行程，竟因克拉科夫這個陌生之地在短暫停留兩星期後，已成為比充滿未知的下一站稍微熟悉的心安之處，「呢度起碼知道去邊跑步」。

二人連忙上網尋找下榻地方，很快便敲定市中心老城區的一間一房公寓。心忖疫情下沒有旅客，單位長期丟空，便大膽跟代理議價，終以每月港幣五千多元租下。房子四五百呎，連家俬電器和最重要的Wi-Fi。「一住落去，好似成個人settle down咗！」Jason笑說他頓時有了「家的感覺」。住多一星期，甚至開始萌生「喂留喺度都幾好」的想法。婚後六年，二人一直與男方家人同住，這是他們「搬出來」的第一次，不想回港的其中一個原因是怕不能適應。

人在異鄉，景點早已遊過，每天如何過？Jason報讀了密集的波蘭語課程，周一至五上午都要上課，每月休假一周。他每天主力做家務，臉書上貼了大量經過擺盤的吃食，原來這一年來他們不曾外出用餐，偶爾叫外賣，但親力下廚為主，人健康了許多，也省錢，「1kg意粉圍起港幣五蚊，可以食六餐。一公升牛奶四五蚊，牛肉十幾蚊一公斤」。廚藝猛進的他說笑道：「香港埋沒了我。」他認為推動自己煮食、勞苦功高的好幫手，一定是香港家裏擠不下的洗碗碟機，扔一顆租金包埋的清潔珠便無後顧之憂，「香港的爐頭下面一定是櫃桶畀你擺嘢，歐洲這邊就會有個位擺洗碗碟機，是標準的」。

有益自己的節奏

故事說了開頭，聽落優游，第一個冒生的問題是，你老闆肯過你嗎？沒有工作牽絆，原來也是拜疫情所賜。Jason這幾年都以兼職維生，東湊湊西湊湊，做西餐廳侍應，在共享空間做管理員，也在學校教小提琴。疫情下共享空間生意淡薄最終結業，學校停課令興趣班取消，使他一時失去兩項主要收入來源。但他慶幸投入過這種工作模式，使他在波蘭更容易適應，「可能因為有過呢種感覺，到波蘭先可以從頭來過，什麼都可以放低」。

波蘭四季分明，在冬天的雪季，Jason下課後偶爾會跟同學仔去滑雪。教練駕車到他家接他到滑雪場，教滑雪，一個鐘才收費一百蚊港紙，高峰期一星期滑一次。當地人也瘋狂熱中滑雪，在場地封鎖期間都會自行默默上山滑下。雪季過去，Jason繼續跟太太每天出外運動。疫情嚴重得公園都被封起時，他們與當地人一起被迫走到森林，看見有人踩越野單車，有人跑山，他們就散散步。

Jason一直是個馬拉松跑手，人在波蘭，感覺有了更多時間獨處、與自己對話的空間。跑着跑着，他開始意識到心態從不斷追求成績的突破漸漸產生變化，「其實夠啦，唔需要吓吓將自己榨乾到好盡囉。係好，但不是只爭朝夕囉」。在波蘭，他留意到當地人似乎不太在意要出人頭地，物價低、稅率高令他們工作意欲低，常常三四點就收工。「共融」也不是說了算，廣場上踩滑板的人可以踩足一整天，全身紋身的人也不會被歧視，各種生活方式都獲尊重。Jason想起日劇《我們是奇蹟產生的》裏提到龜兔賽跑的故事，「記不記得一開始龜兔為什麼要賽跑？因為兔仔想證明自己，所以邀請烏龜跟牠比賽」。他再問：「烏龜知道自己輸硬，為什麼又要跟兔仔比賽？為什麼兔仔睡覺時，烏龜經過不叫醒牠？」我問，是不是烏龜其實也想贏？「有機會，但另一個可能就是，烏龜根本從頭到尾都不在乎輸贏，從頭到尾只是走自己的路。」他似乎想以此自况，說起朋友問他為什麼要受訪，想要對人說教，還是惹人羨慕，「其實唔係，唔係想譁眾取寵，係我覺得我鍾意現在這樣的生活，這是我的選擇」。他就如故事中的烏龜渴望專注自己的步伐，「好多人都問做咩唔生仔，唔買樓，做咩仲同屋企人住？我是不是一定要順從社會的主流這一套？跑步，我都會想，是不是人地快，我又要跟住快呢？還是找適合自己，對自己有益的節奏？」他覺得若是喜歡跑步，何妨就每天去跑個夠，「呢種生活是我喜歡的，即使聽日死，我今日都可以這樣吃飯、跑步，過我喜歡的一天。呢個狀態我覺得好重要」。

移民？不了

適應了當地的生活節奏，又希望繼續如此，下一步順理成章是考慮移民，但Jason否定了這個打算，目前只希望盡量延續這種生活狀態。因為置業移民，他覺得反而是包袱，先是經歷過這幾年的社會動盪，感覺所有嘢都好混亂。呢間屋住幾年，嗰間屋住幾年，在他看來反而比被迫承受房子折舊更明智。他最近便在臉書上分享一條俯身修理洗衣機的片段，雙臂隨機身瘋狂抖動，一臉束手無策。

「我啲friend成日都嚇我話好快會好似越南難民被遞解，我是驚的。」他曾心急跑到「外國人事務中心」詢問續領簽證，差點要繳付費用，相關部門其後發公告指因應疫情，自動為所有旅遊簽證延期。學校的教師同學都勸他不用着急申請短暫居留，形容如果不工作、不買樓、不開銀行戶口、不申請車牌，「張證其實是廢的」，「烏克蘭的同學經常來波蘭兩邊走，說簽證其實只是方便政府收你稅」。Jason希望盡量延長居留，且行且看，也準備疫後以學習語言為由申請簽證，直至滑多幾個雪季，考埋滑雪教練牌。

Jason形容波蘭是非常宜居的地方，十分嚮往這裏的生活，使他說出「我當自己是波蘭人了」的一句。問他如何「當」？他說起幾天前的波蘭人日，他興奮地跑上街以波蘭語滔滔不絕，傻佬般仰天呼嘯。他也留意到近日市內反對禁止墮胎的遊行，說很理解民憤。看見兇悍的警察在場維持秩序，他卻沒有強烈意欲與當地人並肩而走。

Jason文科出身，說起波蘭歷史，不假思索便能說出她被瓜分滅國的因由、以往擺盪於加入與不加入歐盟的考慮，卻始終感到無法真正融入。他知道波蘭人大多對國家自豪，而他感覺自己永遠不可能有這種感覺，甚或膚淺如談論到明星八卦，也搭不上嘴，「好似你喺嗰度講AndyLau，都無人識的。波蘭明星，都係唔識的。我會比喻印度劉華，日本黃秋生，但劉德華其實都係得一個」。世界觀更是徹底不同，據他觀察，當地許多人對「西方」的認知大概就是拉丁那邊，「東方」可能只是波羅的海的幾個國家。以他的滑雪教練為例，他畢生從沒出國，說覺得沒有需要，夏天賣醫療用品，冬天教滑雪，對他來說已是美滿人生。雖說嚮往活在當下，敞開過眼界的Jason此時的不甘難免有點複雜矛盾。

「同埋我really care的始終都是香港，香港人面對緊咩挑戰，鍾意食咩行邊度，呢排上緊咩戲。寫日記我寫中文，講廣東話。」知道課上要介紹自己的原居地，Jason便趕緊拿出一些劏房照片，震驚了全班同學。「成日會講香港有咩唔好，好熱又多人，拆晒啲舊建築起大商場。因為呢度係我屋企，我梗係可以complain，去到波蘭會唔會complain？」下課回「家」，在有標準洗碗碟機的四正房子裏，他收看的是《男排女將》、《全民造星3》和《太平紋身店》，最近也看好多綜藝。

永遠不會有ready的一日

說到只要不工作、不開銀行戶口，手持這張旅遊簽證繼續生活也沒問題，但生活不就正正成問題嗎？Jason直認現在的確是燒錢，日常所有消費都是以信用卡支付，靠以往積蓄找數。

Jason從前從事零售業，轉過幾份工，一直任職大公司，2018年被裁後，覺得難以相同薪金「工接工」，失業期間只好試試轉換工作模式，返兼職也開過小食店，今天或可稱為slash，他形容其實就似在香港working holiday，「最worst case是無收入，反而五六十蚊唔係最worst，一日有四五百，very good！」現在沒有收入，不就陷入當初設想過最差的狀况了？Jason笑笑說是，「但都係咁啫！比如跑馬拉松，最worst都只是完成不到，唔會以後無得參加比賽嘛！考試不及格，使唔使死？咁咪重讀囉！畀錢讀副學士學一技之長囉！」他說當年會考晴天霹靂地只得預期成績的一半，十三分，多年後回望已是雲淡風輕。當下一觸即發的旅居之旅，他一樣認為點都唔使死，「最多輸到執包袱返香港，起碼出過去嘛」。此後，他們打算接連到幾個心儀城市短暫生活。

其實這個念頭並非因為這次意外一時冒起，婚後不久，Jason的太太曾提出不如試試三個月住泰國，三個月住台灣，三個月住日本，聖誕新年期間三個月留在香港。「第一件事就會問，要幾多錢。」Jason笑說自己「都賤」，一直拖延，「我老婆問，我話無錢。她自己儲，有日話，我儲咗十萬，去囉！我話不夠安全，不如儲多十萬先啦，有二十萬我們出發」。有二十萬那時，Jason始終不捨未被解僱的高薪厚職，「其實你永遠不會有ready好的一日。十萬你覺得不夠，二十萬你都會覺得不夠，繼續儲到四十歲，到時可能買埋樓生埋仔。咁你無試過囉」。

Jason和太太成為熱愛旅遊的人，他笑說要感激前老闆Steve Jobs。除了因為二人後來共事，方便夾假期出發，慢慢從東京台北曼谷摸索更多二線城市，更因為在職三年間，他深深被「stay hungry, stay foolish」的一套哲學徹底「洗腦」，「好buy嗰啲change the world、think different、connect the dots」。Jason認為今天的自己雖然沒有改變世界，但起碼改變了家庭，「起碼我change咗自己family world先」。Jason笑笑否認自己拋書包，只是睇過吓康德令他偶爾會思考形而上的問題，「到底我的生命有咩價值同獨特性呢？其實可能就是我去做呢個選擇。跟其他人最大的分別」。這次旅程看似被疫症推了一把，但他更認為疫症只是全球面對的客觀條件，真正作出選擇的每個人自己。他說最後想點一首歌，側田的《運》，勉勵自己，也勉勵讀者。不如其名，他想指出的正正是人的心態比命運際遇更重要，「是你自己去選擇，去爭取的，你一定會開心，那些是你想做，你想要的」。

文˙潘曉彤

圖˙受訪者提供

編輯•林曉慧

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