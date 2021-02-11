社會實驗：藝術介入SEN 激發學童藝力小宇宙

【明報專訊】藝術介入聽落簡單，是不是帶領參加者做做手工就完成？賽馬會「藝術有Sense」計劃透過舉行連串的藝術課堂，希望讓SEN（特殊教育需要）學童體驗創作的滿足感，平復情緒，更可藉具體成品與人分享。實行上原來不是畫吓畫、玩吓泥膠就當完成任務，策劃上更是千思萬慮。載着學童作品的巴士，一連3個周末周日停泊在不同地點，讓我們踏上這架退役熱狗巴，體驗那段走得不容易的藝術之旅。

背景

項目：賽馬會「藝術有SENse」計劃

目的：讓特殊教育需要學童透過藝術創作獲得能力感，進入安舒愉悅的情緒狀態，促進社交能力；向公眾介紹SEN的普遍性、感官特質與專長

人物：香港小童群益會、白雙全、梁展峰、莊國棟、飛天豬、林兆榮、工作坊參加者

創作過程已在發揮作用

計劃的藝術顧問白雙全在策劃針對SEN小朋友的藝術課堂之前，曾觀察性質相近的小組如何進行，發現藝術媒介很常被設定了用法，多被很「工具化」地使用，用以讓他們認識長短處、突破自己的難處，例如做一個紙黏土公仔，賦予他代表自己的角色，邀請創作者介紹它的特點，再以此跟其他人打開話題。白雙全不否定這個作用的成效，但認為創作過程本身已有些作用發生，「治癒又好，學習又好，不需要變成一種工具讓其他人使用才發生，那就是我們想去探索的東西」。於是他邀請從事不同媒介創作的藝術家，由探問該媒介有什麼使他們着迷為起點切入，思考可以給小朋友提供什麼。就此再與社工商量流程，從感官經驗出發，與「物料」建立關係，可說是最關鍵的理念，「其實做起來差別不是很大，只是想像如何用藝術做小組時，我們考慮的是他們與物料的關係，先於他們要講的內容」。例如書法，講究的是寫字的節奏、人的坐姿、血液的運行與呼吸。

{ A }書法堂：站立潦草寫秘密熱身

書法課請來書法家徐沛之協助設計，4堂課先從一板一眼的書體入手，最後一課學習寫較潦草、書寫時講求一氣呵成和連貫流暢的行書。團隊希望可讓小朋友有精神專注而動作輕省撇脫的體驗。但正因書體潦草，尤其本身有讀寫障礙的一群，很可能會覺得反正跟不到不如亂寫，團隊便精心設計了一個熱身遊戲──邀請學童在牆上的皺紋膠紙寫上一個秘密。計劃經理梁惠茹解釋用意，指當寫的內容是自己的秘密，理所當然不能寫得太着迹，書寫於牆上膠紙的設置也是別有用心，先是避免讓他們連繫到過往正襟危坐的寫字經驗，「如果坐着很專注地寫，大家可能會比較誰寫得靚點」。寫下秘密，再猜猜能認出對方寫的哪些字，能增添趣味和互動，「換了這個模式，他們會覺得寫醜樣一點也不要緊，覺得是個遊戲，同時又可以跟文字親近一點」。

投入體驗已很好

效果理想嗎？梁姑娘回想時失笑說有些人自覺有很多秘密想跟人分享，而且在被看見與看不見之間，非常興奮。她留意個別的反應突顯SEN小朋友的特質，「有人會很斟酌秘密的字眼，思索很久然後告訴你，秘密真係唔可以話你聽喎」。但總體來說，看見學童大致上投入滿足，過程雖曾遇上不順利之處，例如小朋友在繪畫練習有時異常堅持，「很仔細想夠不夠準確，會不斷改，最後告訴你不夠位要畫出去」。她明白小朋友做不到會唔安樂，「每個小朋友有自己的需要，社工會盡量讓其他人先分享，讓大家覺得那個同學仔不麻煩，而且覺得堅持其實好重要。我們會問，大家在他的畫裏看見什麼，為什麼他會這樣堅持畫下去？因為他認真囉」。社工課後偶爾會跟家長討論，「可能跟群體活動和指示比較難，好難期望他們透過一個小組就完全做到，我們覺得對SEN小朋友來說，盡量參與，能夠參與就覺得效果好好」。

{ B }陶泥課：摸熟物料 靠觸感建立關係

白雙全認為藝術創作第一步必然是將物料摸熟，才能真正使用它，而透過不同感官處理經驗是非常關鍵的起點。因此他設計了一個小遊戲，邀請參加者買來一個湯料包，課上拆開包裝排開，用不同感官感受各樣材料，「聞它，摸它，感官上又多一重理解」，他認為當一個人做創作，若然從沒與物料建立關係，講的內容其實只是內容本身，創作者不會感覺與自己相關。

團隊顧慮過陶泥作為物料的限制，加上部分參加者可能不習慣聽指令，但跟陶瓷藝術家商量後，認為做陶瓷滿足感在於感受陶泥的體積重量，手抓住陶泥時被泥反扣，不理骯髒放手嘗試。梁姑娘認同陶藝由直接的觸感體驗對SEN小朋友已是「一件事」，「他們某些感官較敏感，甚至超級敏感，也有些超級不敏感。所以有時他們撞到人，別人覺得痛他們不」。

第1課

我最喜愛食物——感受陶泥變幻時

課堂設計由淺入深，第一課先從搓出簡單形狀開始，讓小朋友掌握基礎技巧，練習用力和靈活使用手指過後，下一步才是塑造食物。獲邀在展覽中展示創作的藝術家林兆榮曾觀課，這一課叫他印象最深刻，記得小朋友跑來跑去，又將陶泥四圍擲到牆上，「好似搞到牆上面好多屎咁，好失控的場面」。但他留意到有些得意嘢，形容課上沒人搓出任何一件看似食物的成品，只見一嚿一嚿泥，而其中一個小朋友吸引了他的注意，「他不是就咁搓一件食物，而是搞到成張枱濕透，基本上整張枱都是黃泥水，泥好像從水裏撈出來般搓到溶晒地撻落去。但他又好仔細地揑緊一粒粒，細到西米咁」。小朋友跟他解釋，最大那堆是餐廳建築物，泥水是餐廳出面的湖，一粒一粒的是食客。梁姑娘觀察到學童都非常投入，「講自己喜歡吃什麼，就好容易分享，而且他們本身很為食，會很滿足」。

第2課

動物園——放什麼動物要顧及四周

第二課主題是動物園，小朋友需在課上用陶泥搓揉成動物，梁姑娘指技巧更高，「動物的結構更複雜，起碼有四肢、眼耳口鼻」。難度的遞進，是要讓他們覺得其實慢慢做都做到。動物園的情境設置讓小朋友透過藝術進入群體，「動物是你自己整的，但放到動物園裏，動物園是大家的」。小朋友觀察彼此的動物，擺設時會考慮對方放在附近的動物，透過討論促進交流。

第3課

共建小島——維持專注 投入創作

維持參加者專注力是策劃課堂的一大挑戰，第三課是共建小島，社工先預備紙皮鋪墊一個小島的基礎平台，小朋友隨後可在上面用泥建設。熱身時，白雙全留意到好些小朋友坐不定，用馬克筆畫畫，畫5分鐘便走來走去，走10分鐘才肯再坐下，但未幾又重複，他和團隊便構思如何拉長小朋友集中的時間，製造視覺張力，「用紙箱做凹凸的山脈地勢，放在他們面前，讓他們想像那是他們想『要做嘢』的地方」。白雙全更發現當小朋友獲發陶泥，冰冷軟硬的觸覺經驗能幫助他們冷靜，社工邀請他們將泥擲成扁平的泥瓣，鋪設在紙皮上，「將力量抒發出來，撻到桌面上，當看見自己和其他小朋友一起幫紙皮山慢慢變成泥山，付出的勞力呈現眼前，人其實就ready了」。

白雙全認為藝術介入中，個人創作的quality time需被強調，「這段時間不是由我們要求他們做什麼，而是他們身體經驗和內在情感經驗可以結合，很需要自己雕琢想像，做出來，再跟自己作品對話」。這一節課的下半段正是他們投入創作的時間，梁姑娘舉例說，當有小朋友起了座燈塔，就有其他同學起條路在前方，也會有人放置車輛，而因為整座島體積龐大，讓他們自覺完成宏偉的事，獲得「能力感」，也會趁機分享去過什麼地方、看見什麼事物，想放進去，與其他人溝通。

第4課

建造水壩——漏水之處 學童馬上補救

題目是建造水壩，每人會先做一個小小水池，各自都設一條引水到中央儲水池的水管。完成後，倒水儀式是課堂高潮，梁姑娘指，水對小朋友有很大吸引力，除了因為溫度，也來自它造成的「危機感」。倒水前，社工給每人派發毛巾和陶泥，讓他們發現漏水之處便馬上補救。「整個過程他們都很專注，能克服玩水玩得四正，對他們來說是個成就。」

退役巴士上展作品

課堂上的成品，將被放到退役的雙層熱狗巴士上，在5月一連3個周末周日巡迴展示，也透過多個藝術工作坊，讓公眾體驗創作團隊與SEN小朋友一起經驗的創作歷程。

梁姑娘指，選擇巴士作為展覽空間，除了因為流動靈活方便，也因為發現許多SEN尤其自閉症小朋友特別鍾愛巴士， 能記住所有巴士的摩打和路線，據她了解，有規律的世界對他們特別吸引，巴士系統便是其一。展覽同時邀請藝術家林兆榮和飛天豬參與創作，演繹他們理解中SEN小朋友的世界。本身是巴士迷的林兆榮擅於版圖創作，這次挑戰以最短時間，以巴士接駁巴士走勻18區，其間拍成錄像，仔細記錄時間、行程，和總結失誤。他回憶過程中最大失誤，發生在搭上18P之後，他本打算在西環下車，轉乘970X到瑪麗醫院涉足南區，怎料因為累垮，一不留神車已駛到堅尼地城，「其實堅尼地城都有其他車到南區，大口環。但我計過條數，因為夜了，去到大口環就沒車返轉頭，我當機立斷在堅尼地城跑上蒲飛路，前後平白地花了半小時，好熱好累」。

他自言沒被診斷出有任何SEN，卻自覺非常理解他們為什麼會沉迷於某些事物，希望想藉這次行動呈現同樣有着某種執迷的巴士迷，他們與其他人之間，興趣還是可以有重疊的部分。旅程中，他實時在社交平台上報告行程與困難，吸引一些本來不是巴士迷的人興致勃勃地加入「撞路線」，「大家覺得他們很難理解，『巴膠』、『鐵膠』和SEN。但可能我們覺得得意的，正是他們覺得得意的，我純粹希望大家覺得這些事其實都幾過癮」。他計劃5月尾邀請不同小朋友一同踏上此趟巴士之旅。

■Common SENse：藝術介入SEN的巴士展覽

日期：5月8至9日

地點：香港青年協會領袖學院

日期：5月15至16日

地點：東華三院馬草壟營地

日期：5月22至23日

地點：石屋家園

日期：5月10至21日

地點：各區Pop-up停泊遊覽

開放時間及工作坊詳情：fb.me/jcartsmakesense

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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