無定向學堂：隔離入營清單 照顧身心靈

【明報專訊】「當大家不幸比（畀）衛生署通知要入竹篙灣隔離營，千祈唔好灰住，因為冇時間俾（畀）你灰」，在2月因同事「中招」而須入住隔離營的Winky寫下一篇簡而精的「你要知帶乜嘢入營」懶人包，在網上廣泛流傳。因涉及變種病毒確診個案，政府實行21天隔離令，俄羅斯輪盤不知下個是否轉到自己，人人都不免開始想像「走佬袋」要放什麼，不過早前屬於港台隔離群組的主持杰寧，就貼心提醒「營友」要注意心靈需要，大家匆忙撤離之間，也別忘記把她的貼士袋落袋傍身﹗

「好後悔沒帶煮麵煲」

杰寧與Winky都說，所列建議其實都是自己當初未及準備好的，Winky：「我帶的不多，只有一個背囊加個26吋篋，但沒想過入面是這樣嚴峻。開頭我以為最嚴峻是悶，不停要消磨時間，但你會發現原來冇得食仲衰過悶。」在清單裏的芸芸物品中（bit.ly/3esVest），她多次提及「好後悔沒帶煮麵煲」；杰寧亦說帶備迷你蒸煮爐很重要。在竹篙灣檢疫中心爆出食物安全問題前，Winky已說同事一行十多人之中，多人包括她自己在營中都有肚瀉問題，但怕被以為染疫不敢投訴，強烈建議營方改善飲食，不由供應商送飯，在營地自設廚房。

而杰寧所寫的清單不是羅列清潔物品、食物等生活必需品，補上另一主持同事泰山的物資表（bit.ly/2SzlOYn）後，卻提供6個心靈建議，在這次訪問中，她分享更多被隔離的心路歷程，「那時是又嬲又驚又傷心，驚是因為完全對隔離沒concept，只在網上找到一些清單，冇乜人話畀你知入面個環境係點，或者要做什麼，好彩有朋友隔離過，他們告訴我裏面是怎樣的、有什麼安排，我個心就定啲」。正修讀心理輔導碩士課程的她，碰巧學有所用，聽她形容在營內的實際心情，開始從網上save低物資list的記者也對隨時入營的惶恐減少許多。

Winky建議物品清單

食物：即冲飲品/即食湯、罐頭、撈飯汁、調味料、零食、杯、碗、迷你煮食煲

衣物：衫褲鞋襪、紙底褲、拖鞋、睡衣

護理用品：牙膏、牙刷、洗頭水、護髮素、洗面膏、護膚品、潤唇膏、面膜、風筒、指甲鉗、牙籤、棉花棒、橡筋、毛巾、口罩等，按需要準備

清潔用品：手抽紙巾、濕紙巾、洗潔精、百潔布、消毒用品

其他：iPad、電腦、SIM卡、拖板、叉電線、衣夾、密實袋；書、健身器材、樂器視乎需要

訂立目標 做平時無機會做的事

「入房時見到牆上貼了個年曆，應該是上一手留下，但不知為何清潔姐姐沒有清走，見到日子被劃去，覺得都幾得意，開頭在想唔使劃啦，都係11日啫，便由它放着，但去到第6、7日，望住年曆，突然覺得對時間流逝失去了感覺，也開始劃，有倒數的感覺，還圈住出營那天，逐日逐日劃走，有點儀式感。」

杰寧建議可考慮做些平時沒機會或沒時間完成的事情，她完成了一份碩士功課，有朋友趁機學韓文，「他用14日學拼音起了個頭，之後出來再進修，網上課程很多如Coursera、edX，千幾二千個任你揀，可以試試，不過平時生活很勞碌的人，目標可以不必那麼實際，看看書或織頸巾做些小手作也好」。

跟隨時間表 忌日夜顛倒

杰寧說出營後「有少少隔離jet lag」，「因為我本來沒有特定的工作時間，本身都夜瞓，入營之後沒需要因應翌日工作幾點入睡，變成日夜顛倒，後來第7、8日要到早上才睡得着，如果大家是打工、返學，可盡量跟日常作息時間表，21日出來以後應該會更容易適應正常的生活時間」。她說營友要早上8時、下午4時量體溫，另上午10時是清垃圾時間，可在8時起來食早餐及慢慢清潔房間。派飯派水果的員工會敲門，若習慣日間才睡，容易被吵醒，可帶耳塞。

Winky則過着自律的日子，「最緊要每一日定時間給自己做什麼，如8時起牀，聽一陣收音機、看看新聞，下午搵幾套戲睇吓，做做運動等食晚飯」，她與同批入營的同事互通消息，「我見過其他同事日日瞓，瞓到日月無光，出返嚟個人頹晒。我在入面的消遣是原地跑，11日跑了40公里。下午食完飯兩三點左右，看1小時左右的劇集，4點就換條褲穿上波鞋，用水煲加兩個杯麵托起iPad望住個mon跑」，她亦每晚準時12時前睡覺，「唔想自己太糜爛」。

心靈物品跟身 營造舒適環境

杰寧學心理輔導得知要營造令自己舒適的環境，有些小方法：「如重新調整物件的位置、擺放令你有舒適感的東西。」她帶了平時擁着入睡的公仔。她說入營前心情最難受，「一收到消息要隔離時很忙亂，要準備很多東西，而且只知晚上可能會致電我拉入營，或夜晚收不到電話就等聽朝，唔知究竟係幾時，好似在等判刑」。

當時杰寧對政府的安排提出質疑，包括對密切接觸者的定義不合理，Winky也提及最初衛生署以電話告知自行檢測，沒過多久卻被通知列作密切接觸者須入營，而今次政府初時宣布全幢大廈撤離時，亦有居民質疑為何不能居家隔離，不少人可能抱着憤怒不解的心情入營，情况身不由己，更需照顧情緒，杰寧說：「一開始要即時鎮定都很難，但入去是另一個心境，整個過程是似坐監的，但入到去見到間房不是想像中惡劣，房起碼有些活動空間，就由憤怒、傷心、害怕、忙亂，去冷靜想如何處理房間、做大清潔，完了已很累，便開始平靜下來」。

重新擺放家具 活用小空間

杰寧：「我一入去覺得間房好陌生、好唔舒服，冷冰冰，清潔完將房中原來L字型放的兩張牀泊埋，一邊是牀褥、一邊鋪瑜伽蓆，活動空間大了；原本兩張枱好似阻住個門口，我不太喜歡那種感覺，便將一張枱移到角落用來置物，另一張用作食飯睇電視，讓每個範圍都有它的作用。」

同是獨立隔離的Winky一樣將兩張牀褥疊在一起睡，說她雖不「認牀」，但牀褥太薄仍難睡得安穩，「上面因消毒關係蓋了膠袋，一睡下去會『索索』聲，而牀褥真係記憶牀褥，睡一晚後成個人形會出返嚟，屁股那個位永遠凹下去，於是我每日將牀褥前後左右翻轉，就好少少」。

與親友保持聯繫 留意情緒轉變

杰寧說入營才發現很想念與人面對面的接觸，有時會開窗與對面的住客打招呼，不過Winky遇到的情况似乎較嚴，雖不會經常有人巡視，但送飯送水果的人不時走過，職員發現窗沒關會順手關上。杰寧在隔離期間除了寫日記，也有在網上開live，更因此與鄰房線上「相認」，然而她亦感受到無法見家人好友的孤獨，「當時安心出行剛推出，朋友在說入餐廳填紙填些什麼，我發現完全搭不上嘴，成班friend傾得好興起，都會有不開心，如果平時慣了跟朋友頻密聯絡的話，要有少少心理準備」。營內人可24小時拿着電話，但營外的朋友未必「已讀即覆」，這不代表21日關係就會生變，被遺忘的感覺是暫時的。

她聽說有朋友在隔離初期輕鬆囑咐好友拍些美食照分享，到後來突然憤憤說「你哋影夠未呀，知唔知我呢度啲嘢幾難食呀」，她提醒，「要留意自己會否易怒、過度傷心或擔心出來之後的日子，如有些想法像入了漩渦，情緒突然很差，就要覺察一下。我們做心理輔導也很建議做靜觀覺察與身體及情緒的連繫，觀察有什麼想法特別強烈、如何接納這些情緒。可上YouTube找些靜觀練習，每日做5至10分鐘」。

保持運動 留意物資限制

如前文所說，Winky認為運動很有用，她建議，隔離時沒機會出房，「出街衫哪套穿入營，再穿出營也可，房內有個拉鏈衣箱，掛得好些，出來再著都ok。在入面著乜都冇人理你，可帶睡衣，加上兩三套運動衫，方便自己拉筋跑步」。另外她帶了小型喇叭，跑步時看戲便不用戴耳機。

杰寧在房內堆了預備一座「零食山」，分好每天的分量，節制地吃。Winky就說睡不好吃不好，同事與她都有牙肉腫的問題，但要留意隔離期間若家人送物資，中藥如羅漢果冲劑都不能送，要經衛生署批准，她最後着丈夫送來支裝清熱飲品。營內可透過電話及WhatsApp提出其他需要，她會以WhatsApp申請送物資，「白紙黑字回覆較穩陣」，只需提供名字、時間等簡單資料，以及家人或朋友把物資鋪開來拍一張照交上，「我試過大概2小時就批，上次老公11時許送到，可能正遇上食飯時間，我在下午3時收到」，所以不建議送熱食，以免變壞。

台灣隔離營的窩心安排

杰寧笑指朋友曾為家人向她索取物品清單，說是想「未要入營都執定先」，她建議大家不必太緊張，雖然物品齊備是好，但許多物資可以由家人後補，反而入營前準備「走佬袋」，也別忘記準備心情。她說入營手冊裏面有情緒支援電話，在這段孤獨的時間「一有少少關心已覺得好sweet」，「每一日都有姑娘打來問你今日的體溫多少，如果那天姑娘好溫柔問，咁你身體有冇其他唔舒服呀？心情點呀？我就已經覺得很開心了」。她得知主持朋友阿感在台灣隔離時，酒店有個窩心安排，「他說有廣播系統，每天早上會說今天跟大家分享一個故事，或幾多號房的住客投稿，為其他住客打氣，我覺得這個好好，因為當你自己對着4幅牆，不太感覺到隔離房都有人，這令你覺得好多人跟自己一起，已幫到好多」。

少少溫柔已可驅走冰冷

她說香港的隔離中心會在住客出房時，開咪要求返房，這個系統會否可在早上說些話，讓營友感受到一些人與人相處的溫度？「其實入到去員工都很溫柔，亦聽說度過一個禮拜後會送些小食，就像跟你說辛苦了。如果可以有小字條就更好了，因為那種冷冰冰的感覺，有些簡單的東西已帶來很大分別。」會否另給營友定期有個來電關心情緒更好？她說：「有限人手下都無法要求太高，但現在很多研究提出隔離帶來的情緒影響。我覺得支援好少，需要自己主動去尋求這些支援，唔係個個都識，如果每個人都做多啲，可能大家都會冇咁驚。」她最後在年曆也留下一句「你不是孤單」，「想下一手入去會感受到不是自己一個，很多人與你有同樣經歷，一起經歷不開心、孤單，哈哈哈，希望冇畀人搣走啦」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao