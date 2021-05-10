退休企業家 搞社企畫繪本 連結金齡天使陪玩自救

【明報專訊】當腦袋開始生鏽、身體機能逐漸退化時，長者是否只能倚靠他人援助？

「自己腦袋自己救，大家腦袋大家救！」黃婉華（Angela）在她創作的繪本上，把變老的體會濃縮為這句激昂對白。歲月累積了智慧和經驗，她深信自己的力量，更深信金齡群體的力量。

她以一己之力籌備社企「動力天使」，為初老、中老、老老牽線，彼此結伴同行，一方把長處發揮和傳承，另一方以學習和遊玩強健身心。一次滿足兩種願望。

（註：本版受訪者及嘉賓主持按拍攝需要而暫除口罩）

Angela手下有7、8名「天使」。國畫達人Fiona，與金齡學員上課時，不畫高深的黑白水墨畫，改用斑斕色彩吸引學員邊畫邊玩；擅長做手工的Kitty，教長者串珠仔、做針黹，自己飾物自己做。兩人都是社企「動力天使」的金齡導師，年紀與金齡學員相差無幾，「大家都『登六』了，可以兩蚊搭車喇」。來年「奔七」的Angela笑瞇瞇地說。

聘金齡導師 為長者授課

2017年，Angela成立了社企「動力天使」，造就無數本來並不相識的金齡人士相遇。一方是有一技之長的導師，另一方是等待友伴同行的長者。Angela搭建了平台，從社區分享會、耆康會等找來「身懷絕技」的退休人士當金齡導師；再從社區中心、老人院舍尋找合作機會，安排導師授課。過程中，學員長者寓學習於娛樂，身心得到眷顧；而導師獲得酬金，金額雖不多，卻得到無價的自信心和滿足感，讓他們開拓退休新生活。在商界打拼多年的Angela專業地介紹：「動力天使其實是B2B服務（Business To Business），即把服務售予別家公司。」接着她用marketing（市場推廣）角度解說：「天使導師是『多功能陪玩人』，任務是簡單的3個字：『陪你玩！』」

用B2B概念辦社企

Angela退休前是生意人，1980年代適逢內地改革開放，她心口掛着勇字，到內地開設帳篷工廠，後來在2000年，再轉型發展物聯網供應商事業。全盛時期，公司每月營業額數以千萬計，也試過因與生意伙伴路線不合而一無所有，在商業世界經歷高低起伏，造就她拼搏堅毅的性格。登六後，身體狀况下降，子女勸她別再從商，同時她亦從HKU SPACE、THEi等課程中認識了「社企」概念，找到轉型目標：「我不想做兒女的負擔，而且我仍然好有能量。反正積累了多年企業知識，又不是想賺大錢，我便整個社企出來！」想到自己也是長者，深明當中的困局和苦處，她把心一橫，把社企定調為長者服務。Angela在「動力天使」的角色，不單止為大家牽線，她經常與導師一起出席課堂，如有學員進度落後、沒心機，她便從旁協助、鼓勵。

扭轉觀念 講「非財務」回報

這盤生意能否賺錢？她說，社企底線是要自負盈虧，「我做生意做了很久，計數很快，但現在的決策不止生意模式」。生意人追求市場佔有率、投資回報率，但社企講求可持續力、社會影響力等「非財務」的回報。換了思維，她重新調整心態。「目光要拉長，例如有些課程我很想出隊，讓導師建立自信，一單$80我也帶他們去做。」與年輕時做生意相比，現在的生活不以賺錢掛帥，卻更讓她滿足：「不然我為什麼要進修？進修就是要扭轉觀念，擴闊眼界。」

■黃婉華（Angela）

現年69歲，是社企「動力天使」創辦人；繪本《亂了》的作者，筆名「嫲婆豆腐」，因為她是嫲嫲，也是婆婆，亦希望自己像豆腐般，可以蒸燜燉炸，什麼也承載得起。

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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