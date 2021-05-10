創作繪本——Angela在繪本班遇到的同學都具設計或藝術背景，笑言自己是年紀最大的學生，但大家都十分鼓勵她製作繪本，她繼而畫下對阿茲海默症的體會。（李紹昌攝）

老友之苦——Angela把去年出版的繪本《亂了》送給梁萬福及馬傑偉，2人看過繪本內容，直言說中了不少長者的苦處。（李紹昌攝）

【明報專訊】登六奔七，Angela坦言自己記性轉差，不時會漏帶鎖匙、忘記鎖門，但無礙她繼續往外跑。她笑說：「如果我坐在屋企，老得仲快。」曾經歷掙扎，她現在欣然接受身心衰退的現實，這些體會，都深刻記載在她的繪本《亂了》之中。

當日仔女「下令」母親不可再從商，又知道母親「坐唔定」，就囑咐她只可做3件事：在教會侍奉、做慈善或讀書。Angela於是報讀了繪本課程，原本打算學畫畫，卻發現是學習創作繪本，還要交畢業作品！她調皮說：「交了2萬多元學費，當然照讀。」

因為自己無記性，她以阿茲海默症（腦退化症其中一種）為繪本題材，創作了亞茲婆婆、海伯伯、海嬸嬸和默爺爺等人的故事。這幾名有不同腦退化徵狀的長者，在「金齡露營區」的帳篷內相遇，有人因很久沒見兒孫而孤單失落，有人因身體退化而無法自己彎身穿衣，有人經常忘了約會，大家愈說愈難過；然後掀到一頁，圍着老人寫滿「你自己去旅行啦，玩得開心啲」、「阿妹快考試，你下月才來啦」、「你自己去醫院，我無時間啊」等對白，亞茲婆婆摀着臉回應說：「我明白大家都很忙，但我很想見你們呀！」

樂觀與阿茲海默共舞

Angela說初稿是阿茲婆婆發晦氣回應家人，但自己經過幾個失眠晚上反覆思考：「我在繪本初段強調跨代共融，怎能隨便發晦氣？」與其散播悲哀，不如鼓勵大家自己幫助自己，先接受身心跌watt是必然過程，可以適當地表達負面感受，但也要盡量樂觀地思考，繼而多參與群體生活，與老朋友「圍爐」互助，最後她寫下結語：「當你在金齡路上遇到阿茲海默，不要灰心和害怕，要正向和樂觀地與它相處，自己設計自己的動力時光。」