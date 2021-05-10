三人談：調整心態迎空巢 轉換家庭崗位

【明報專訊】子女長大「離巢」，young old在人生下半場陸續進入「空巢期」，家中熱鬧不再。Angela在自己和朋友身上，多番體會由家庭角色轉變而帶來的挑戰，曾經傷心難過，但她調整想法，演活了「自己腦袋自己救」。梁萬福和馬傑偉雖然未感到同樣困擾，但他們也體會到，人到老年，必須學習獨立。

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■黃：黃婉華

黃：坦白說，上月復活節長假期，我在家坐了2天，到第3天子女都沒約我，我有點失落。這意味他們的假期日程與我無關，原來自己在家庭中的角色被邊緣化。

馬：長者要學獨立，情緒上獨立，生活上獨立，自己找到意義。人家找你飲茶就說多謝，不找你，你就去找其他人飲。

梁：這兩年（社會運動和新冠疫情），家庭關係有很大挑戰。我慶幸家人有一致看法，家人有共同生活和興趣，例如閒時女兒也和我一同觀鳥。

黃：還記得10年前聽到一件事。教會有個姊妹，原本打算到屯門女兒的家探望孫兒，到達女兒家附近準備買水果上樓，女兒突然致電：「你這兩天傷風未癒，阿仔明天考試，你唔好上嚟喇。」姊妹聽後很不開心，但亦唯有回家。大家聽到都很難受，但其實這事件，當中沒人做錯。女兒要照顧好孩子，請媽媽不要來。而這個姐妹懂得顧全大局，也很難得。下本繪本，我會寫下這故事。

梁：婆媳、親子關係需要更多諒解，你這姊妹做得很好，很愛女兒，若以自我中心出發就會吵架。可能小孩考試重要，女兒不想他發燒、升不到班。

馬：你的畫和字，令過來人很有共鳴。你明白仔女很忙，但很想見對方，當仔女沒有約你，你能轉念思考，我覺得很touching。

梁：你的社企可以教長者畫繪本，度身設計自己的故事，很有意義。

擔當孫兒中文補習教師

黃：最近教導長者在圓圈內繪畫表情，表達上周發生的開心或不快事；我又膽粗粗開設了角色小劇場，準備幾個家庭或婆媳情境，寫5至10分鐘的對白讓大家輪流講，再反思討論。

我今天能開心分享這些不開心的事，因為我已過了這關。這也是我下半場的變化，要調節心態，調整在家中的角色。現在我是孫兒的中文補習教師，他們讀國際學校，要說普通話、學簡體字，我就負責教他們繁體字和廣東話！